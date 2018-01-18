移动客户端

《凤囚凰》的缝纫机头被骂，快看杨幂、刘亦菲洗眼！

2018年01月18日 16:39 新浪女性
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

关晓彤的新剧《凤囚凰》播了，绯公子实在没有勇气看，这造型，虽说于正是尊重了史实，但还是丑。古装剧就是讲究造型唯美，场景优美，但这个真的是没办法欣赏。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！

　　原标题：《凤囚凰》的缝纫机头丑死，快看看杨幂、刘亦菲，周慧敏的造型洗洗眼！

　　新闻来源：绯闻公子

　　关晓彤的新剧《凤囚凰》播了，绯公子实在没有勇气看，就刷了刷评论，果然不看是正确的。

关晓彤关晓彤

　　有人说，关晓彤一出场，就把公主演成了妓院门口的妈妈桑。

演成了妈妈桑演成了妈妈桑

　　恩……绯公子认为很形象呀，虽然山阴公主是爱男宠，但也至少也是一个公主。

好歹你是个公主啊好歹你是个公主啊

　　再说这造型，这事就赖关晓彤了。虽说于正是尊重了史实，但还是丑。

　　古装剧就是讲究造型唯美，场景优美，但这个真的是没办法欣赏。

无法欣赏无法欣赏

　　还没播出的《扶摇》，杨幂的造型还是挺好看的。

杨幂杨幂

　　陈乔恩的《独孤皇后》也格外气派。

陈乔恩陈乔恩

　　赵丽颖的《知否知否应是绿肥红瘦》，正午阳光的剧，自然不会太差。

赵丽颖赵丽颖

　　倪妮的《凰权弈天下》，女装造型不太多，男装也很好看。

倪妮倪妮
王鸥王鸥

　　这些都是今年要播的剧，从剧照上来看还是值得期待的。

让人期待的让人期待的

　　当然要说经典的造型还要看过去的TVB。

　　周慧敏，简直就是从画中走出来的人。

周慧敏周慧敏

　　这样清纯气质的长相，看一辈子也不会腻。

清纯气质清纯气质

　　梁小冰，拥有古典气质的美女。

梁小冰梁小冰

　　每次看都有一种心动的感觉。

心动心动

　　蔡少芬，那个时候的她真的很有灵气。

蔡少芬蔡少芬

　　俏皮可爱。

可爱可爱
超有灵气超有灵气

　　袁洁莹，TVB中少数民族扮相最美的人。

袁洁莹袁洁莹
少数民族扮相少数民族扮相

　　黎姿，大美人，可惜现在隐退了。

黎姿黎姿
大美人大美人

　　翁美玲年轻的时候也是迷倒一大片。

翁美玲翁美玲

　　张敏，最经典的就是赵敏这个角色了，简直可以帅弯所有人。

张敏张敏
简直帅弯了简直帅弯了

　　当然最不能少的就是我们的神仙姐姐，刘亦菲。

刘亦菲刘亦菲
神仙姐姐啊神仙姐姐啊

　　小龙女就是绯公子心目中的仙女，无人能替。

小龙女小龙女

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 凤囚凰周慧敏刘亦菲关晓彤杨幂

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

女友现任找上门，俩男人聊得话题，直接让人吐血

嗨！前任这男友太贱了！和女友前任聊往事，我就问你扎心不下心[详细]
2018年01月12日 14:42
女友 话题 男人 往事 扎心

002女儿18岁，女子要和男友结婚，男友：你就是奔钱来的！

《一转成双》：秉承婚姻拯救、情感治愈的宗旨。为遭遇婚姻危机的当事人提供调解平台，运用多种电视手段调解矛盾，解决问题，以点及面，通过个案分析当代婚姻家庭的现状，倡导正确和谐的婚姻家庭观，传递社会正能量。[详细]
2018年01月09日 16:42
男友 女子 女儿 婚姻 结婚

女友结婚前非常温柔，结婚后多次打老公，男子受不了提出离婚

[详细]
2017年12月31日 18:51
结婚 温柔 老公 女友 男子

婆婆用炭灰涂脸隐藏儿媳美貌，一流眼泪众将都看呆了

[详细]
2018年01月16日 11:50
眼泪 美貌 儿媳 炭灰 婆婆

拒绝高价彩礼，农村丈母娘总结真好，结婚的没结婚的都进来看看吧

[详细]
2018年01月02日 11:29
结婚 农村 丈母娘 高价 彩礼