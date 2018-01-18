《凤囚凰》的缝纫机头被骂，快看杨幂、刘亦菲洗眼！

原标题：《凤囚凰》的缝纫机头丑死，快看看杨幂、刘亦菲，周慧敏的造型洗洗眼！
新闻来源：绯闻公子
关晓彤的新剧《凤囚凰》播了，绯公子实在没有勇气看，就刷了刷评论，果然不看是正确的。
有人说，关晓彤一出场，就把公主演成了妓院门口的妈妈桑。
恩……绯公子认为很形象呀，虽然山阴公主是爱男宠，但也至少也是一个公主。
再说这造型，这事就赖关晓彤了。虽说于正是尊重了史实，但还是丑。
古装剧就是讲究造型唯美，场景优美，但这个真的是没办法欣赏。
还没播出的《扶摇》，杨幂的造型还是挺好看的。
陈乔恩的《独孤皇后》也格外气派。
赵丽颖的《知否知否应是绿肥红瘦》，正午阳光的剧，自然不会太差。
倪妮的《凰权弈天下》，女装造型不太多，男装也很好看。
这些都是今年要播的剧，从剧照上来看还是值得期待的。
当然要说经典的造型还要看过去的TVB。
周慧敏，简直就是从画中走出来的人。
这样清纯气质的长相，看一辈子也不会腻。
梁小冰，拥有古典气质的美女。
每次看都有一种心动的感觉。
蔡少芬，那个时候的她真的很有灵气。
俏皮可爱。
袁洁莹，TVB中少数民族扮相最美的人。
黎姿，大美人，可惜现在隐退了。
翁美玲年轻的时候也是迷倒一大片。
张敏，最经典的就是赵敏这个角色了，简直可以帅弯所有人。
当然最不能少的就是我们的神仙姐姐，刘亦菲。
小龙女就是绯公子心目中的仙女，无人能替。
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