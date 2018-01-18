《凤囚凰》的缝纫机头被骂，快看杨幂、刘亦菲洗眼！

关晓彤的新剧《凤囚凰》播了，绯公子实在没有勇气看，这造型，虽说于正是尊重了史实，但还是丑。古装剧就是讲究造型唯美，场景优美，但这个真的是没办法欣赏。

原标题：《凤囚凰》的缝纫机头丑死，快看看杨幂、刘亦菲，周慧敏的造型洗洗眼！

新闻来源：绯闻公子

关晓彤的新剧《凤囚凰》播了，绯公子实在没有勇气看，就刷了刷评论，果然不看是正确的。

关晓彤

有人说，关晓彤一出场，就把公主演成了妓院门口的妈妈桑。

演成了妈妈桑

恩……绯公子认为很形象呀，虽然山阴公主是爱男宠，但也至少也是一个公主。

好歹你是个公主啊

再说这造型，这事就赖关晓彤了。虽说于正是尊重了史实，但还是丑。

古装剧就是讲究造型唯美，场景优美，但这个真的是没办法欣赏。

无法欣赏

还没播出的《扶摇》，杨幂的造型还是挺好看的。

杨幂

陈乔恩的《独孤皇后》也格外气派。

陈乔恩

赵丽颖的《知否知否应是绿肥红瘦》，正午阳光的剧，自然不会太差。

赵丽颖

倪妮的《凰权弈天下》，女装造型不太多，男装也很好看。

倪妮

王鸥

这些都是今年要播的剧，从剧照上来看还是值得期待的。

让人期待的

当然要说经典的造型还要看过去的TVB。

周慧敏，简直就是从画中走出来的人。

周慧敏

这样清纯气质的长相，看一辈子也不会腻。

清纯气质

梁小冰，拥有古典气质的美女。

梁小冰

每次看都有一种心动的感觉。

心动

蔡少芬，那个时候的她真的很有灵气。

蔡少芬

俏皮可爱。

可爱

超有灵气

袁洁莹，TVB中少数民族扮相最美的人。

袁洁莹

少数民族扮相

黎姿，大美人，可惜现在隐退了。

黎姿

大美人

翁美玲年轻的时候也是迷倒一大片。

翁美玲

张敏，最经典的就是赵敏这个角色了，简直可以帅弯所有人。

张敏

简直帅弯了

当然最不能少的就是我们的神仙姐姐，刘亦菲。

刘亦菲

神仙姐姐啊

小龙女就是绯公子心目中的仙女，无人能替。

小龙女

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