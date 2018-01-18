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说到做到！易烊千玺4个月前1句话 粉丝扫光潮牌

2018年01月18日 16:49 新浪娱乐
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易烊千玺近日现身两度被发现穿的就是纪凌尘品牌的服装，穿起来效果也非常好，据网友透露原本早上在网站上看尺寸还是齐全的，半天之后再看已经卖完下架。

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易烊千玺一听到纪凌尘有自己的品牌服饰，充满好奇易烊千玺一听到纪凌尘有自己的品牌服饰，充满好奇
易烊千玺承诺“我帮你穿”易烊千玺承诺“我帮你穿”
易烊千玺易烊千玺

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，TFBOYS成员易烊千玺[微博]平时话不多加上慢热总给人高冷、有点距离的感觉，不过虽然年纪小，但他其实是个讲义气又信守承诺的男孩，近日就被网友发现，几个月前他在录节目时许下的诺言，真的默默地实践了，让许多人称赞果然是值得学习的好偶像。

　　易烊千玺在2017年下半年曾以“见习员工”的身分参与《亲爱的客栈》录影，在最后一天的晚上，和刘涛[微博]、陈翔[微博]、阚清子[微博]、纪凌尘等人一起吃饭时，一听到纪凌尘除了模特儿本业之外，还有自己的服装品牌，他眼睛瞬间亮了起来，似乎很好奇又佩服对方。

　　当时阚清子顺口对纪凌尘说“你可以送千玺”，因为许多粉丝、网友都会效法偶像明星的穿着，以易烊千玺的知名度及人气来看，绝对会是一个很棒的广告机会，一般艺人听到这样的提议，有的人可能不见得想帮忙打免费广告而笑笑带过，但当时易烊千玺主动说“我帮你穿”。

　　承诺立下之后状况也分两种，一种是真的会实践，另一种是反正随口说说之后就忘了，而易烊千玺则属于前者，他近日现身两度被发现穿的就是纪凌尘品牌的服装，穿起来效果也非常好，据网友透露原本早上在网站上看尺寸还是齐全的，半天之后再看已经卖完下架，应证了易烊千玺“带货能力”一流，粉丝的“扫货能力”也不同凡响。

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标签: 易烊千玺阚清子纪凌尘带货力潮牌

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