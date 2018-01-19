王俊凯为周杰伦手绘豪华蛋糕, 还做了小粉丝的日常

小凯从来都是一个暖心且有心的boy，掐点送祝福是小事，重点的是小凯还亲自手绘了一个二层生日蛋糕。这可是一个延续了两年的传统。去年周杰伦生日，小凯也是掐点送祝福。

文章原标题：王俊凯不仅为周杰伦手绘豪华蛋糕， 还做了一个小粉丝的日常

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追星赢家这个词，对于三只的粉丝来说并不陌生，无论是小凯还是小源还是千玺，三人都是名副其实的追星赢家。不过赶在今天爱豆的爱豆生日之际，我们来看看王俊凯的追星日常。

王俊凯

今天是1月18号，是周杰伦的生日。虽然周杰伦并未卡通微博，但是并不阻挡小迷弟、小迷妹们发生日祝福为其庆生。这不，周杰伦的头号迷弟王俊凯又来掐点送祝福了！

王俊凯

今天凌晨1：18的时候，小凯更新微博为偶像庆生。发微博的时间，小凯正在泰国曼谷结束了短暂的拍摄活动准备回国，赶上凌晨的飞机回国参加国内活动。虽然深夜，但是并不影响小凯为爱豆庆生，可能是太过激动，亦可能是时差问题。

王俊凯

小凯从来都是一个暖心且有心的boy，掐点送祝福是小事，重点的是小凯还亲自手绘了一个二层生日蛋糕。这可是一个延续了两年的传统。去年周杰伦生日，小凯也是掐点送祝福，也是手绘了生日蛋糕。不过今年较去年的蛋糕颜值想比，今年的更胜一筹。

生日蛋糕

去年的生日蛋糕也是一个两层的，但是没有这么多细小的元素加入，而今年就不同了。蛋糕上，小凯细心地用了粉红色绘图，在最上方写着杰伦哥的英文名。除此之外，小凯还细心地画着蜡烛，以及缤纷的零零点点的蛋糕图案，还不忘在用英文祝福生日快乐！

王俊凯

看来为偶像庆生还能提高绘画水平，不说了，小娱要提前动手绘画明年仨孩子的生日蛋糕图了！其实小凯的文案也是一语双关。今天不只是周杰伦的生日，并且还是新歌的发行日，新歌名字就叫做《等你下课》。而小凯的这一条不仅是生日祝福博，还是一条新歌打call博。这不就是小粉丝的日常状态嘛？

微博

微博

小凯真的是一个令人羡慕的追星赢家。周杰伦不仅悄悄的关注了小凯，还和小凯拍合照，一起合作音乐作品，并且让小凯参加了自己服装店的开业活动，两个人还穿着同款衣服，比着同款剪刀手。

微博

小凯从小就喜欢周杰伦，周杰伦也算是他成功路上的动力之一。看到小凯实现了和爱豆合作的愿望，我们是不是也要加紧努力，努力见到我们的爱豆呢？反正有梦想总是好的，说不定就这样实现了呢！每一位追星族都是追星赢家啊！

合影

王俊凯

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