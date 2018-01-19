湖南卫视霸气拿下10部电视剧播放权，2018霸屏热搜

说到湖南卫视，很多观众对它是又爱又恨，几乎囊括了大部分高热度的剧，同样，2018年最让人期待的10部电视剧，湖南卫视也都取得了播放权。

文章原标题：霸气！ 湖南卫视[微博]拿下最让人期待10部电视剧播放权！ 2018霸屏热搜！

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说到湖南卫视，很多观众对它是又爱又恨，恨它在剪辑电视剧时使得一集播出时间太短，爱它又在湖南卫视眼光好，几乎囊括了大部分高热度的剧，比如《人民的名义》、《三生三世十里桃花》等。同样的，2018年最让人期待的10部电视剧，湖南卫视也都取得了播放权。《悲伤逆流成河》马天宇、郑爽集数：52集马天宇饰演长相英俊、成绩优异的男主角齐铭，郑爽饰演身世悲惨的女主角易遥，该剧将于2018年3月1日在湖南卫视金鹰独播剧场播出。

《悲伤逆流成河》

《知否知否应是绿肥红瘦》赵丽颖、冯绍峰集数：78集该剧由正午阳光出品，相信“正午出品，必属精品”，2018年在湖南卫视播出。

《知否知否应是绿肥红瘦》

《凉生，我们可不可以不忧伤》钟汉良、马天宇、孙怡集数：72集程天佑是书粉心目中神级人物，钟汉良出演，给广大书迷粉丝吃了定心丸。凉生由马天宇饰演，制片方给了“他就是凉生”的最高评价。该剧于2018年在湖南卫视金鹰独播剧场播出。

《凉生，我们可不可以不忧伤》

《武动乾坤》杨洋、张天爱、吴尊、王丽坤集数：60集杨洋饰演林动，从平凡少年蜕变成绝世英雄，在复仇之路上收获动人的爱情和真挚的友情。张天爱饰演应欢欢，道宗宗主之女，为抵御异魔皇进攻燃烧生命助林动步入祖境。该剧于2018年在湖南卫视金鹰独播剧场播出。

《武动乾坤》

《谈判官》杨幂、黄子韬集数：42集杨幂饰演专业功底扎实，在商务谈判桌上无往而不利的高级谈判官。黄子韬饰演拥有不同常人的谈判技巧但个性桀骜的家族集团继承人。该剧将于2018年2月4号登陆湖南卫视播出。

《谈判官》

《甜蜜暴击》鹿晗、关晓彤集数：40集鹿晗、关晓彤一改以往青春澄澈的阳光形象，带“伤”出镜变身热血格斗士，这也是两人公布恋情以来的首部作品。该剧将于2018年登陆湖南卫视和芒果TV。

《甜蜜暴击》

《凰权弈天下》陈坤、倪妮、白敬亭、王鸥集数：50集陈坤饰演在在权谋算计间终成皇帝的天朝六皇子，这是倪妮首次接演的电视剧，白敬亭首次出演古装电视剧，该剧于2018年在湖南卫视金鹰独播剧场播出。

《凰权弈天下》

《温暖的弦》张翰、张钧甯集数：36集温暖（张钧甯）和南弦（张翰）曾是一对恋人，温暖是一名自信优雅、知性干练的职场女性。占南弦深情且专一，数十年痴恋女主角“温暖”，为了留住心爱的她，甚至不惜以身设局，展露腹黑一面。

《温暖的弦》

《远大前程》陈思诚、佟丽娅、袁弘集数：61集这是继《北京爱情故事》后，陈思诚和佟丽娅再次在电视剧中搭档饰演男女主角。洪三元（陈思诚饰）携母亲和好友齐林（袁弘饰）到上海，卷入两大公司权利斗争。洪三元与来上海报父仇的林依依（佟丽娅饰）在斗智斗勇中成为莫逆，该剧于2018年在湖南卫视播出。

《远大前程》

《如果可以这样爱》佟大为、刘诗诗集数：46集一对已婚男女突然徇情自杀，以为可以结束这一切，却不料悲剧才刚刚开始。因为他们的爱人，耿墨池和白考儿，同时在葬礼上邂逅。面对同样的背叛他们同时选择报复但又同时爱上彼此，注定饱受打击和折磨。该剧于2018年在湖南卫视金鹰独播剧场和芒果TV同步播出。

《如果可以这样爱》

2018年即将在湖南卫视播出的这10部电视剧，你最期待哪一部呢？

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