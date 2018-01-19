移动客户端

湖南卫视霸气拿下10部电视剧播放权，2018霸屏热搜

2018年01月19日 11:15 新浪看点
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

说到湖南卫视，很多观众对它是又爱又恨，几乎囊括了大部分高热度的剧，同样，2018年最让人期待的10部电视剧，湖南卫视也都取得了播放权。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！

　　文章原标题：霸气！ 湖南卫视[微博]拿下最让人期待10部电视剧播放权！ 2018霸屏热搜！

　　文章来源微信公众号： 南北前后_21815   

　　说到湖南卫视，很多观众对它是又爱又恨，恨它在剪辑电视剧时使得一集播出时间太短，爱它又在湖南卫视眼光好，几乎囊括了大部分高热度的剧，比如《人民的名义》、《三生三世十里桃花》等。同样的，2018年最让人期待的10部电视剧，湖南卫视也都取得了播放权。《悲伤逆流成河》马天宇、郑爽集数：52集马天宇饰演长相英俊、成绩优异的男主角齐铭，郑爽饰演身世悲惨的女主角易遥，该剧将于2018年3月1日在湖南卫视金鹰独播剧场播出。

《悲伤逆流成河》《悲伤逆流成河》

　　《知否知否应是绿肥红瘦》赵丽颖、冯绍峰集数：78集该剧由正午阳光出品，相信“正午出品，必属精品”，2018年在湖南卫视播出。

《知否知否应是绿肥红瘦》《知否知否应是绿肥红瘦》

　　《凉生，我们可不可以不忧伤》钟汉良、马天宇、孙怡集数：72集程天佑是书粉心目中神级人物，钟汉良出演，给广大书迷粉丝吃了定心丸。凉生由马天宇饰演，制片方给了“他就是凉生”的最高评价。该剧于2018年在湖南卫视金鹰独播剧场播出。

《凉生，我们可不可以不忧伤》《凉生，我们可不可以不忧伤》

　　《武动乾坤》杨洋、张天爱、吴尊、王丽坤集数：60集杨洋饰演林动，从平凡少年蜕变成绝世英雄，在复仇之路上收获动人的爱情和真挚的友情。张天爱饰演应欢欢，道宗宗主之女，为抵御异魔皇进攻燃烧生命助林动步入祖境。该剧于2018年在湖南卫视金鹰独播剧场播出。

《武动乾坤》《武动乾坤》

　　《谈判官》杨幂、黄子韬集数：42集杨幂饰演专业功底扎实，在商务谈判桌上无往而不利的高级谈判官。黄子韬饰演拥有不同常人的谈判技巧但个性桀骜的家族集团继承人。该剧将于2018年2月4号登陆湖南卫视播出。

《谈判官》《谈判官》

　　《甜蜜暴击》鹿晗、关晓彤集数：40集鹿晗、关晓彤一改以往青春澄澈的阳光形象，带“伤”出镜变身热血格斗士，这也是两人公布恋情以来的首部作品。该剧将于2018年登陆湖南卫视和芒果TV。

《甜蜜暴击》《甜蜜暴击》

　　《凰权弈天下》陈坤、倪妮、白敬亭、王鸥集数：50集陈坤饰演在在权谋算计间终成皇帝的天朝六皇子，这是倪妮首次接演的电视剧，白敬亭首次出演古装电视剧，该剧于2018年在湖南卫视金鹰独播剧场播出。

　《凰权弈天下》　《凰权弈天下》

　　《温暖的弦》张翰、张钧甯集数：36集温暖（张钧甯）和南弦（张翰）曾是一对恋人，温暖是一名自信优雅、知性干练的职场女性。占南弦深情且专一，数十年痴恋女主角“温暖”，为了留住心爱的她，甚至不惜以身设局，展露腹黑一面。

《温暖的弦》《温暖的弦》

　　《远大前程》陈思诚、佟丽娅、袁弘集数：61集这是继《北京爱情故事》后，陈思诚和佟丽娅再次在电视剧中搭档饰演男女主角。洪三元（陈思诚饰）携母亲和好友齐林（袁弘饰）到上海，卷入两大公司权利斗争。洪三元与来上海报父仇的林依依（佟丽娅饰）在斗智斗勇中成为莫逆，该剧于2018年在湖南卫视播出。

《远大前程》《远大前程》

　　《如果可以这样爱》佟大为、刘诗诗集数：46集一对已婚男女突然徇情自杀，以为可以结束这一切，却不料悲剧才刚刚开始。因为他们的爱人，耿墨池和白考儿，同时在葬礼上邂逅。面对同样的背叛他们同时选择报复但又同时爱上彼此，注定饱受打击和折磨。该剧于2018年在湖南卫视金鹰独播剧场和芒果TV同步播出。

《如果可以这样爱》《如果可以这样爱》

　　2018年即将在湖南卫视播出的这10部电视剧，你最期待哪一部呢？

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 北京爱情故事湖南卫视人民的名义谈判官武动乾坤

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

爱情保卫战：男友道歉视频，笑坏赵川，太萌了女友受不了

[详细]
2018年01月13日 12:58
赵川 女友 男友 爱情保卫战 道歉

婆婆嫌儿媳怀女孩将其流产，涂磊无脏字怒骂婆婆大吼无情男！

[详细]
2018年01月06日 18:01
婆婆 流产 女孩 儿媳 无情

弟弟爱上美貌嫂子，哥哥情绪失控，嫂子一上台涂磊都看傻！

[详细]
2017年12月11日 10:43
嫂子 涂磊 美貌 失控

女儿长大要嫁人带着男友见母亲，母亲一句话，让女儿泣不成声

[详细]
2018年01月02日 19:19
女儿 母亲 男友

婆婆被公公骂了一顿，转眼就对儿媳发火，网友：这个儿媳是捡的吗

在周围人的眼中，林品如与洪世贤是一对让人羡慕的模范夫妻，二人郎才女貌，天作之合，但是家家都有一本难念的经。随着时光的流逝，婚姻之初的浪漫情怀渐渐转淡，取而代之的是生活中的各种现实问题。林品如因始终未能怀孕而遭到婆婆指责，日常生活里充满了磕磕绊绊。与此同时，林品如留学法国的闺蜜艾莉突然带着小男孩洪尚恩回国，而洪尚恩竟然是洪世贤的亲生骨肉。艾莉为了挽回失去的恋情，不惜向好友宣战。林品如得知后，伤心欲绝的同时发现自己也怀孕了。洪世贤带着歉意和林品如坦白时，林品如不慎失足落海，所幸被高文彦救起，痛彻心扉的她决定抛弃过去，重新振作并努力学习，巧合下化名高珊珊，改头换面变成了一个新时代女性……[详细]
2018年01月13日 16:52
儿媳 婆婆 林品如 公公 洪世贤