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央视春晚2月3日带妆彩排 王菲那英能否合体受期待

2018年01月19日 11:57 扬子晚报
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近日媒体正热传王菲和那英将同台2018。王菲、那英在春晚的合作要回溯到1998，当年她俩一曲《相约1998》成为央视春晚经典瞬间之一。如果两人能够20年后再牵手，确实对春晚以及观众都意义不同。

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王菲和那英王菲和那英

　　2018年的春节渐近，早就开始筛选节目的央视春晚也逐渐有了眉目。今年，央视春晚还将分为四大分会场，节目以语言类节目最多，歌舞类节目少而精。整个春晚剧组将在2月3日进入带妆彩排倒计时阶段。

　　2018狗年春晚的总导演是去年曾执导鸡年春晚的杨东升连任，跟去年一样，今年春晚仍旧开辟了四大分会场。它们分别是贵州黔东南州黎平县肇兴侗寨、山东泰安、广东珠海、河北张家口。整个春晚节目将于2月3日在央视老台址的一号演播大厅进入带妆彩排期，之后每隔一天总共将有多达六场的彩排，日期分别是2月5日、7日、9日、11日，13日开录备播带，2月15日除夕晚上直播。

　　早在1月12日，央视春晚的官方微博便发布了一篇文章，用以总结1月10、11日两天带观众的语言类节目终审结果。据介绍，参加终审的10多个语言节目，是从近50个节目选题中挑选而出的。春晚语言类节目的选拔标准是——“追求让人耳目一新、让观众高兴的原则”。那么，这些语言类节目是什么主题，官微也透露了一些：从“家里”的父慈子孝，到“单位”的求真务实；从“窗口行业”的笑脸相迎，到“平安中国”的坚强捍卫；从海峡两岸骨肉同胞的血缘亲情，到一带一路的中非友谊……。至于观众最关心的演员，据了解，年龄最大的87岁，最小的不到3岁。他们中有潘长江、蔡明、冯巩、郭冬临、贾玲、白凯南、孙涛、苗阜等这些老春晚、老笑星，其余大部分均为跨界演出，包括秦海璐、王姬、张晨光、林永健、肖剑、李诚儒、邓伦、杨紫、贾乃亮、《笑声传奇》第一季冠军贾冰、《爱笑会议室》“肥龙”等演员。还有今年荧屏上很有人气的《我的前半生》中饰薛甄珠的许娣，将与《还珠格格》中皇后、容嬷嬷的饰演者戴春荣、李明启合演小品。

　　鉴于刚刚过去的2017年文化类节目大热，类似《中国诗词大会》《朗读者》等都受到了普通观众的欢迎，因此今年春晚节目也将在“创新节目”这一款的文化含量上加大笔墨。此外，每年春晚之前都会进行《我要上春晚》的选拔，2018年的狗年春晚依然通过多档素人综艺节目进行选拔，让有才能的素人在春晚的大舞台上展现自己的风采。

　　歌舞类节目，近日媒体正热传王菲和那英将同台2018。王菲、那英在春晚的合作要回溯到1998，当年她俩一曲《相约1998》成为央视春晚经典瞬间之一。如果两人能够20年后再牵手，确实对春晚以及观众都意义不同。据爆料称，两人如果能上春晚，歌曲将名为《相约2018》，这首原创歌曲由钱雷作曲、梁芒作词。

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标签: 那英王菲央视春晚合体相约2018

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