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姜潮曝新角色酷似李泽言 隔空壁咚李溪芮遭调侃

2018年01月20日 09:19 新浪娱乐
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《我站在桥上看风景》举办发布会，姜潮笑称剧中角色酷似新晋国民老公“李泽言”，还上演“按门铃”版隔空壁咚，深情告白李溪芮。

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　　新浪娱乐讯 1月18日，甜宠偶像剧《我站在桥上看风景》开播发布会在北京举办，导演袁晓满携主演姜潮[微博]、李溪芮、庞瀚辰、何瑞贤、宋奕星、季东燃齐亮相。姜潮饰演“犬系总裁”，笑称剧中角色章峥岚酷似新晋国民老公“李泽言”。姜潮、李溪芮在现场花式共戴围巾，甜蜜撒糖，姜潮还上演“按门铃”版隔空壁咚，并再现剧中经典台词，“你守着秘密，我守着你”，深情告白也令李溪芮直言，“每次听这句都觉得心里‘咯噔’一下，特别受打动。”

　　《我站在桥上看风景》讲述了游戏公司总裁章峥岚用尽十八班耍赖功夫，用爱与陪伴化解剑道教练萧水光旧时情伤的暖心爱情故事。

　　发布会上，姜潮、李溪芮花式共戴围巾，甜蜜撒糖，并用互换角色的方式介绍自己。在李溪芮眼中，姜潮饰演的是一位极其幼稚的“犬系”总裁，但她也表示，章峥岚最吸引人的地方正是那种在世界面前强大，在心爱人面前脱下伪装犯二的特质。李溪芮饰演的萧水光因受过情伤自我封闭，再加上剑道傍身被大家称作“冰山少女”。然而姜潮在现场爆料，萧水光在剧中最喜欢的衣服竟然是婚纱。

　　剧中姜潮和庞瀚辰亦敌亦友，是工作中惺惺相惜的同事，也是暗中较劲的情敌。发布会现场，两人也各出奇招，进行了一场“最治愈男友”大比拼。其中两人PK治愈系台词深情表白李溪芮时，姜潮再现剧中经典台词“你守着秘密，我守着你”，引得现场粉丝尖叫。李溪芮也直言这是自己最喜欢的台词，“每次都觉得心里‘咯噔’一下，特别受打动。”姜潮还展现了自己“隔空壁咚”的男友力招牌动作，笑称剧中角色章峥岚酷似新晋国民老公“李泽言”，却被调侃动作好似“按门铃”；庞瀚辰则不甘示弱解开风衣，送上一个温暖的“大衣抱”。经过几轮的角逐，最终姜潮获得最治愈男友称号。

　　据悉，《我站在桥上看风景》将从1月23日起，每周二、周三晚22：00在湖南卫视“青春进行时”剧场播出。（热水少年/文 实习生凯闻/文 王远宏/摄影）

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标签: 李溪芮姜潮庞瀚辰我站在桥上看风景偶像剧

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