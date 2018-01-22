汪峰闺女秀自拍、王菲女儿化妆专业，星二代在直播啥

大家真的是“术业有专攻”啊！音乐、美妆、社交博主都全了，偶尔还有打酱油唠嗑、客串滴！看来不仅咱们普通人喜欢直播，原来那些“星二代”小朋友们也对这上瘾啊！

文章原标题：汪峰闺女自拍酷炫、王菲女儿化妆专业，星二代都在直播啥

文章来源微信公众号： 艺能八卦局娱乐

汪峰章子怡一家最近很吸睛啊，汪峰的《我是歌手》和章子怡的《无问西东》同天上映赚足了眼球，就连两个人的女儿小苹果也开心的玩起了直播！

而且小苹果真的是很有乐感！每次直播都要配乐的那种，简直是个“音乐博主”。

小苹果

星二代的直播间内容很丰富啊！

没事秀个自拍

秀自拍

没事儿跟妈妈开个小玩笑也要入镜

（ps国际章在镜头里笑得真是一脸幸福）

开玩笑

好朋友聚会也要一起来啊

好朋友一起拍

搞怪

朋友们

还有出去玩也要记录一下

（游泳池可以说是非常壕了）

游泳池

有时也要抒发一下12岁小学生上学的烦恼

一声长叹，“明天又要开学了。。。。。。”

开学

但是深沉是一定要有的，凹个新造型也要直播一下

造型

网友们也表示很喜欢小苹果的直播，还说“虽然不是你爸粉，但是变成了你的粉。”

评论

只是小懂真的想问，同是12岁，为什么我当年的生活就全都是作业作业作业？？？

其实直播界的星二代扛把子还另有其人，当时以一个“美妆视频”出道的李嫣就被网友尊称是“李老师”。

小苹果是音乐博主了，那李嫣就是妥妥的“美妆博主”了！

化妆技能满分哦

李嫣

卸妆

还捯饬妈妈的化妆品，十分自信的说“菲姐的时尚只有我跟得上”

时尚

嗯，菲姐的化妆品也只有你用得了。。。。。。

化妆品

教了化妆，自拍教程也是必不可少，“李老师”说这叫做“女神自拍大法”

自拍

可是美妆事业遭到了她爸的“阻扰”，李亚鹏说在和女儿商量之后封闭了公众账号，再回头去翻李嫣的微博，内容就都被清空了，好好的一个美妆博主就这样退出江湖了。。。。。。

封闭了

“网红生涯仅一天”也是非常短暂了。

网红生涯

然鹅，虽然说是被她爸封了号，但是我们李老师还是想法设法要出道

造型都不用是凹的，这叫做天生的懂镜头好不啦

镜头感

刘海

演技也是在线呗，吐槽一下时尚圈简直是手到擒来

看这随性的小刘海有没有几分天后王菲的feel？

小咖秀

说话期间还配合手势以及瞪大眼睛表示惊讶，超有镜头感有没有！

表演

说话期间还配合手势以及瞪大眼睛表示惊讶，超有镜头感有没有！

“欺负我不懂英语吗？简直就是his mother的装！”小李老师这是妥妥的生气脸啊，超级有气场！

小咖秀

小懂只能说一句，现在的小孩子玩得真是太6了！

其实直播圈还有一位职业级的“选手”，虽然才20岁，但是她在圈内已经用心耕耘了很久了

球球

“社会你球姐”

上节目

她是赵本山的女儿，大名赵一涵，8岁的时候就已经跟爸爸登台表演了哦

和赵本山

这不过最近几年却一直在网上很活跃，脸也变得跟小时候不太一样了

变样子了

平时直播就是经常跟网友们聊天，偶尔喊麦

喊麦

还与“喊麦界天王”MC天佑常常互动：互刷礼物，还一起唱《小情歌》

和天佑

就连本山大叔也常常入镜

赵本山

看得出来球球的直播间真的是风生水起啊！自己对直播这个事业还真的是real上心！

球球

黑土他闺女儿都在直播界混得如此风生水起了，白云他儿子也紧随其后：

宋丹丹的儿子，巴图直接做起了游戏主播，还带队拿了冠军

游戏

丹丹老师还特地开过直播为儿子加油打气

合影

这波操作，网友直呼666！

弹幕

专业级别的毕竟在少数，更多星二代们都是来直播打打酱油，和网友们唠唠嗑。

比如咱刘梅的儿子：刘星。

哈哈哈，其实咱张一山是韩红的侄子啦！也算是星二代一枚哟。

张一山 韩红



侄子

张一山的直播也是real接地气儿的，直播一个小时，半个小时都在吃：

吃

不是在啃馒头

吃点东西

就是在啃馒头

吃

再喝喝粥

喝粥

再喝喝粥

举着直男式自拍的蜜汁角度，还操着一口京片子，和网友唠着嗑，看张一山直播的网友们都逗的直乐呵

直男角度

王中磊女儿王文也，也是直播界小酱油一枚！

直播首秀就是为了帮自己弟弟宣传一下电影

王文也

姐弟俩的肤色还真是黑白分明呀。。。。。。。

偶尔还和自己的白富美好姐妹同个框，聊些小少女们的日常

和朋友

和网友们唠唠嗑

聊聊天

分享小仙女的日常

直播

有真心热衷直播的，其实还有“被迫”的！

咱诺一弟弟就在自家“智障”老爸刘烨的直播中出镜

直播

唱歌、跳舞、画画，偶尔卖个才艺，卖力的帮老爸吸粉

诺一

心疼咱诺一小可爱，真是为自己老爸操碎了心。

所以小懂发现，大家真的是“术业有专攻”啊！音乐、美妆、社交博主都全了，偶尔还有打酱油唠嗑、客串滴！看来不仅咱们普通人喜欢直播，原来那些“星二代”小朋友们也对这上瘾啊！只是希望她们可别耽误学习，毕竟这个年纪，学习才是第一重要的事情。

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