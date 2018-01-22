电影《奇迹男孩》 收割今年第一波眼泪

好的地方太多了（笑），这个故事并不平常，但导演却将这个事情当成很平常的生活来展现。事实上，一个电影的容量就那么大，但影片不仅让一个角色立起来，每个角色都能让你感受到个体的内心，这非常打动人。

电影以奥吉、维娅、杰克和米兰达（从左至右）的不同角度进行叙事，片中所有的小演员都表现非常出色。

奇迹男孩

陶虹是中国推广大使

电影推广大使陶虹很喜欢罗伯茨饰演的母亲。

NO.557 《奇迹男孩》 78分

观影地点：百老汇影城国瑞城店

观影人数：15人

上周末上映的新片中，4部外片都属于口碑过硬的“票房爆款”候选者。其中由美国狮门出品、斯蒂芬·卓博斯基执导，茱莉娅·罗伯茨、欧文·威尔逊，及凭奥斯卡最佳影片《房间》中出色表现被大众熟识的雅各布·特瑞布雷主演的《奇迹男孩》，去年在北美上映时就收获了IMDb8.1分、烂番茄新鲜度85%的超高口碑，据CinemaScore所进行的调查显示，观众的评价于A+与F间落于A+，这也让《奇迹男孩》成为CinemaScore史上少数获得A+评分的电影。没有特效噱头、也不是商业巨制，投资仅2000万美元的小成本电影，目前全球票房已累计突破2亿美元。同时，该片的豆瓣评分上也位列5部新映影片之首，评分达8.4分。至截稿前，影片在内地的累计票房达5300万。新京报专访导演及电影推广大使陶虹，谈对影片的拍摄及观影感受。

诞生 人人都为原著着迷

《奇迹男孩》改编自全球畅销小说《奇迹》，原著的作者R·J·帕拉西奥曾说，因为一次与3岁儿子去雪糕店，当时儿子被店内一个脸部有缺陷的小女孩吓得大哭，仓促安慰儿子的那一刻，她更多地是为那个女孩感到心痛，从那天开始，她决定要写本小说，以此更好地教导孩子们明白他人生活的难处，于是有了《奇迹》这本书。一经面世，这本书的累计销量已超过了800万本。

大约三年前，导演卓博斯基第一次读到《奇迹》，那时，他的孩子刚刚出生，初为人父的他就想拍部电影将这本感人的小说化为影像。同样出于对《奇迹》小说的喜爱，茱莉娅·罗伯茨遇到这个剧本时二话不说就将其接下，她最欣赏原著的一点是每件事、每个想法都和现实如此贴近，“例如奥吉姐姐维娅，她内心在想什么，她为何那么听话又那么冷淡，每当看到维娅微笑的时候我都忍不住眼泪。”

拍摄 选对了演员是种幸运

卓博斯基介绍，《奇迹男孩》的拍摄共花了45天，虽然不是很长，好在每个演员在有限的时间内都能够给出最精妙的表演。事实上，卓博斯基特别让原著作者写了5页关于家人的浓缩剧本，让几位演员迅速融入故事发生的背景，“我只能说选择了对的演员就是种幸运，我很难去形容他们之间很快就产生的默契。”

至于控制并启发片中的7个小演员演戏，卓博斯基则表示全凭感觉，“很多孩子第一次演戏，不用刻意去教他怎么做，只要记录下来真实的情况，就是最好的表演。”被问到现在影片很成功，很多观众想看奥吉长大后的故事，卓博斯基表示会不会有成人版的《奇迹男孩》全看原著作者会不会将故事继续写下去。

化妆 挑战90分钟化妆

最惊艳的莫过于年仅11岁的小演员特瑞布雷扮演的奥吉，他挑战长达90分钟的“扮丑”特效化妆，化妆师阿尔杰·图特公开表示，他无法想象哪个孩子能戴着这样一张完全人造的假脸进行表演。除了脖子、脸需要黏上大量的假皮，特瑞布雷还需要戴上硅胶的头套、假发、假牙和隐形眼镜，“假发下面，需要有碳纤维支撑，其中包含能够将他眼睑往下拉的机械，隐形眼镜是为扩大他的虹膜，从而让眼皮显得下垂。以此模仿患有特雷彻·柯林斯综合症（先天怪脸病）的孩子的样子。”

拍摄时间正是夏天，特瑞布雷说演戏过程中时常透不过气，也觉得很痒，但他认为这是演戏的一部分，从不会介意。事实上，他将这个非常有难度的角色演绎得极具感染力，罗伯茨夸赞说，“当他画上奥吉的妆容时，在那一刻，他就是那个奇迹男孩。”

■ 业内观影

陶虹：我也能演罗伯茨的角色

新京报：在你看来，《奇迹男孩》最好的地方在哪里？

陶虹：好的地方太多了（笑），这个故事并不平常，但导演却将这个事情当成很平常的生活来展现。事实上，一个电影的容量就那么大，但影片不仅让一个角色立起来，每个角色都能让你感受到个体的内心，这非常打动人。

新京报：最打动你的情节是？

陶虹：站在妈妈的角度，我觉得奥吉的父母很了不起，他们不因为他有特别之处就把孩子宠着、养着，而是教他、引导他去与社会接触。另外，影片把家庭表现得很真实，其实妈妈本来有很好的前程，为了小孩完全放弃了。有个片段妈妈拿了个软盘出来，说打印店的人已经不知道这是什么了，我也有类似的经历。

新京报：你最想尝试片中哪个角色？有没有想过自己演罗伯茨的角色会做哪些准备？

陶虹：扮丑和扮其他的对我来说都没有问题。如果我演罗伯茨的角色的话，和她相同的优势是我也有不少生活积淀，和角色有阅历的连接，表现起来应该不是难事。但罗伯茨也有很独特的一面，她总能够在不同情节下变化，有时很成熟严肃，但和丈夫二人世界的时候一下就变成了少女，我似乎看到她第一次演《风月俏佳人》的样子，我太喜欢她在戏中的不同感觉。

新京报：影片不是商业巨制，也没有特效噱头，作为推广大使，你认为业内该如何推动观众注意到这些佳作？

陶虹：现在的电影市场很多电影开头默默无声，后来经过口碑发酵就慢慢逆袭，所以不能低估如今观众的自我审美，他们对电影越来越有判断能力，他们的成长是让人很惊喜的，业内的电影人就应该更多地把好作品推介给大众。正是因为《奇迹男孩》是个小片，我反而更愿意去做这个推广大使。可贵的恰恰是这个电影不难拍，但我们却少有这样的好作品，真应该“不以事小而不为”，去思考怎样拍些打动人心的好电影。

采写/新京报记者 周慧晓婉

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