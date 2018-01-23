这群练习生后台有多硬？他们有王思聪撑腰

其实！李荣浩才不是故意板着脸呢，都是为了不让自己的表情影响到练习生们的发挥，不好太兴奋或是太不高兴，只能将内心戏默默的深藏在心。

文章原标题：这群练习生后台有多硬？姐姐是范冰冰不算啥，他们更有王思聪撑腰

文章来源微信公众号： 猫眼电影

千等万等，这档集齐了一百位好看的小哥哥的节目终于开播了。

合照

从数十家国内外经纪公司、1千余名练习生中层层筛选出了100位佼佼者，最终只有9名能够成为中国优质偶像男团。竞争残酷，但大家见面打招呼还是很有爱的，对竞争对手也是毫不吝啬的赞美。

导师们也没让人失望，即使有很多自己的熟人、死党甚至同一公司的师兄弟，等级测评都毫不防水。尤其是张艺兴的反转太大，平时一副“小绵羊”超好说话的样子，还请练习生们一起吃小龙虾。

张艺兴请客

到了台上，张制作人真的不要太严格！！！第一组练习生的表演，张艺兴评测等级毫不手软，直接3个D和3个F，宣布结果时还慢悠悠的：A等级的有，没有人；B等级的有，没有人……

张艺兴

张艺兴

张艺兴

台下的练习生都快要被吓傻了。

严格

在R16街舞大赛获世界第三的许凯皓也只拿了个B。面对不同的舞蹈秀，张艺兴反复强调“注意你的balance”，和吴亦凡的“你有freestyle吗一样”成为了节（xi）目（nao）金句。

表情

还给不太明白“balance”的练习生以及听不懂的小喵，认真的讲解了一下“balance”是啥意思，台下的学员们也是受益匪浅。

讲解

一旁的李荣浩大哥，靠着自己的“反差萌”圈粉无数！

疑惑

不论面对什么样的表演，好看或不好看，永远都用同一种脸色严肃面对，练习生们感觉气场都要变了，“觉得他好凶”。

李荣浩

其实！李荣浩才不是故意板着脸呢，都是为了不让自己的表情影响到练习生们的发挥，不好太兴奋或是太不高兴，只能将内心戏默默的深藏在心。

李荣浩

连偷偷笑都要赶快收回，李荣浩内心os：当个导师多累你们根本不懂~

李荣浩

欧阳靖和王嘉尔，就主要负责听学员们rap的部分啦。

导师团里的两个小女生——程潇和周洁琼，让练习生们一看到就惊呼“天使”，但还是有不少网友对这两个人当导师有很大争议：毕竟才是98年的，资历会不会太浅？

程潇和周洁琼

作为舞蹈导师，程潇自出道起就参加过很多综艺，更是在韩综《偶像运动会》中秀了一把堪比国家运动员的体操秀，芭蕾也跳的超棒，柔韧度更是有“宋茜第二”之称；而周洁琼则是靠女版《101》（《偶像练习生》韩国原版）出道，这样的经历相对于练习生们来说帮助是最大的。

说完了导师，来看一看那些在第一期中表现突出的练习生们。吸睛最多的应该属蔡徐坤了吧，从《星动亚洲》起就崭露头角，粉丝基础相比其他人来说都要多，还有人称自己“这一排的粉丝加起来都没他的多”，一进场两位女导师的目光就粘住不放。

迷弟

现场还有一位东方觉醒的练习生是他的头号迷弟。

开心

等级测评环节带来自己作词作曲的一首歌，音乐一响整个人气质“瞬间不一样”，秀舞蹈时连一向挑剔“balance”的张艺兴都露出了欣赏的微笑。

内搭

欧阳靖和王嘉尔还求同款漏洞内搭。

裁判

虽然结果被节目组搞成悬念设置，但妥妥的是本场第一个A啊，毕竟蔡徐坤连主题曲都是在A组站c位呢。

跳舞

陈立农也是本期的最大黑马，来自台湾的超阳光的糖果系男孩靠着笑容让练习生们直呼“好可爱”，“这么大只都能这么可爱”（农农的身高可是有183）。

何东东

后台准备，练习时长才几个月的他已经做好了D的准备，但是看见F牌一直在蜜汁摇动，赶紧扶好F去晃了晃D，这反应也是可爱的没谁了。

D

表演时招牌笑容也没放下，让导师们都不禁都露出了老母亲般的微笑。虽然外形可爱，但声音莫名的磁性，一曲《女孩》漂亮不做作。

唱歌

被程潇“cue”自己最不擅长的跳舞，虽然紧张但每个节拍都踩在点上，又特别能带动气氛，导师都看的很开心，表示“你的笑容给你有加分”，给了这个有潜力的台湾男孩一个出乎意料的A。

节目还没播的范丞丞的首秀则是放到了下期，这个有着姐姐光环的男孩从回国就收获了超高关注。

范丞丞

所在的乐华娱乐更是在国内练习生培训中数一数二，还有Justin、朱正廷等参加过原版《101》的练习生，真的是“承载了最多期待”。

跳舞

但是从下一期预告中看，似乎乐华的组合在等级测评中表现不是特别好，范丞丞还在后台止不住的哭，说自己没实力靠姐姐。

练习生

娱乐圈纪检委王思聪也从旗下公司18位练习生中挑了一半送到《偶像练习生》，足足9个进场都能感觉到贵气。

练习生

另外还有小鬼、韩沐伯、秦奋等有一定知名度的练习生也将上台。这么多小哥哥，你pick哪一个呢？

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