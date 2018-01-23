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《美好生活》定档 张嘉译李小冉重启人生

2018年01月23日 11:03 新华网
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主创此番强强联合携手推出《美好生活》这部现实主义题材的剧，意在通过关注当下生活中的热点话题，以幽默温暖的方式，从全新视角探讨老中青三代人的情感与生活态度，讲述主流社会价值观。

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　　由张嘉译、李小冉、宋丹丹、牛莉、李乃文、辛柏青、姜妍、岳以恩、程煜及陈美琪主演的大型都市情感剧《美好生活》今日发布“团圆版”海报，正式宣布定档2月28日，东方卫视和北京卫视黄金时段届时同步播出。

《美好生活》《美好生活》

　　老中青三代集结 全阵容正式亮相

　　本次曝光的定档海报，是主演阵容首次集体亮相。海报以“餐桌”为主题，寓意着故事将围绕现实生活的酸甜苦辣而展开。海报整体色调十分柔和，一众演员微笑凝视前方，似乎现实的残酷也无法阻挡他们对未来的向往，也折射出现代城市里，老中青三代笑对世界的人生态度。

　　《美好生活》讲述的是“问题中年”徐天（张嘉译饰）在感情和事业双重受挫之时再添变故，机场突发疾病被送往医院，从而与梁晓慧（李小冉饰）发生情感纠葛、重启人生的故事。宋丹丹饰演的刀美岚退休后开着一家婚介所，却有着一双离异、未婚的儿女，操碎了心的母亲与直爽的女儿徐豆豆（姜妍饰）斗嘴耍贫看点十足。该剧没有回避离异、再婚、恋爱曲折等任何现实问题，而是通过这些不如意，让人认识到生活的美好之处。

　　金牌制作品质担当 拭目以待年后见

　　《美好生活》由徐兵编剧监制，刘进导演，吴毅任总制片人，吴力、武刚担任制片人，张嘉译担纲艺术总监。导演刘进曾执导《白鹿原》《一仆二主》等作品，出品方天意影视曾推出《士兵突击》《我的团长我的团》《故梦》《圣天门口》《王大花的革命生涯》《龙珠传奇之无间道》《花开如梦》等题材多样的优秀影视作品。

　　主创此番强强联合携手推出《美好生活》这部现实主义题材的剧，意在通过关注当下生活中的热点话题，以幽默温暖的方式，从全新视角探讨老中青三代人的情感与生活态度，讲述主流社会价值观。该剧自2月28日起登陆东方卫视、北京卫视黄金档。金牌出品加上实力派演员阵容，即将登场的《美好生活》已蓄势待发，敬请期待。

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标签: 美好生活李小冉张嘉译宋丹丹定档

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