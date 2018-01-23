《声临其境》韩雪放飞自我 敢于自黑笑怼主持

韩雪此次惊喜亮相《声临其境》一开场就先声夺人。她先是以戏曲感的声音亮相：“路尽雪海处，翩然雪海间。”质感满满，正当大家猜测是哪一位戏曲大家时，她又画风急转变成“小猪佩奇”跟大家打招呼

韩雪

“《声临其境》太高能完全原声再现，看到了演员不一样的一面。”湖南卫视[微博]首档原创声音魅力竞演秀《声临其境》继上周六晚“绅士之声”撩人无数之后，本周六晚22：00第四期节目将迎来徐帆、韩雪、贾静雯、马思纯四位声音大咖，组队“迷人女声”隔空叫板“声咖男团”，吹响“温柔力”集结号治愈力满满。值得一提的是，韩雪在节目中显露出了跟荧幕“高冷”形象截然不同的一面，频频放飞自我逗比不断，高情商的“妙语连珠”更是怼的主持人王凯无话可说，引发全场爆笑。

高冷VS搞怪 《声临其境》韩雪竟是“双面”女神？

俗话说：“窈窕淑女，君子好逑。”她是《飞刀又见飞刀》中复杂可怜的冷小星，她也是《天外飞仙》中美丽温婉的香雪海，她就是韩雪，在粉丝心中她是真正的淑女，而且在以往塑造的荧屏形象中，她也一直都是“高冷”的女神形象。但是此次在《声临其境》中，韩雪搞怪的反差表现让人眼前一亮，现场观众纷纷表示：“韩雪简直就是笑点担当，太萌了，真是双面女神”。

鲜少参加综艺节目的韩雪，此次惊喜亮相《声临其境》一开场就先声夺人。她先是以戏曲感的声音亮相：“路尽雪海处，翩然雪海间。”质感满满，正当大家猜测是哪一位戏曲大家时，她又画风急转变成“小猪佩奇”跟大家打招呼：“大家好，我是粉红猪小妹”搞怪逗趣，让现场观众集体懵逼，看呆了的新声班直接质问道：“这真的是同一个人吗？”

韩雪“放飞自我”声演石榴姐 妙语连珠怼主持人引爆笑

在本期“经典之声”环节，韩雪一改以往“高冷”女神形象化身萌力满满的卡通人物，以“声音”给观众带来重重惊喜。其先是在配音《海绵宝宝》时一人分饰两角，把海绵宝宝不谙世事的天真和单纯演绎得淋漓尽致，后又转成和蔼可亲的海绵宝宝的妈妈，角色自由切换之间展现其强悍的台词功底。互动环节，韩雪更是化身“气氛担当”，高情商的“妙语连珠”怼的主持人王凯半天接不上话。在看到主持人王凯憋闷的表情后，韩雪更是俏皮撒娇：“是不是很想打我，可惜你打不到。”惹得全场爆笑。现场观众感叹：“《声临其境》还能开发女神新技能，原来她是隐藏的逗比。”

另一方面，韩雪在节目中“放飞自我”声挑喜剧《唐伯虎点秋香》石榴姐一角时的配音，在令全场观众惊艳的时候，也让现场喜感倍增，现场观众评价说：“韩雪居然也能演喜剧，太厉害了。” 而这种演员与角色设定的反差感挑战的是演员深厚的台词功底，本周六晚22：00，《声临其境》将揭秘女神更多隐藏的声音技能。

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