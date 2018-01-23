赵又廷陪高圆圆天津探亲 一把搂腰狂撒狗粮

赵又廷一见到高圆圆便一把将她搂过来，还接过高圆圆手中的购物袋。两人像是穿着情侣羽绒服，均口罩帽子加身，打扮很是低调。

赵又廷高圆圆恩爱十足

赵又廷高圆圆

赵又廷高圆圆

新浪娱乐讯 近日，赵又廷[微博]现身机场，而高圆圆[微博]已在机场等候多时。赵又廷一见到高圆圆便一把将她搂过来，还接过高圆圆手中的购物袋。两人像是穿着情侣羽绒服，均口罩帽子加身，打扮很是低调。

据悉，赵又廷此行是专门去天津探望高圆圆亲戚的，两人甜甜蜜蜜的样子让不少网友吃了一波狗粮。

网友们大呼：“甜！炸！了！”“这就是老夫老妻的日常而已。”“幸福的夫妻最自然的状态。”（实习生小黄人/文）

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