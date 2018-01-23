阿汤哥领跑金酸梅奖提名

电影奖项方面，除了《新木乃伊》外，拥有大批死忠粉丝的系列电影《变形金刚5：最后的骑士》和《五十度黑》均榜上有名。以上三部将和《海滩游侠》、《表情奇幻冒险》一同“竞争”最烂电影。

美国当地时间1月22日，第38届金酸梅奖提名名单按惯例赶在奥斯卡提名出炉前一天公布。汤姆·克鲁斯主演的《新木乃伊》获得包括最烂电影、最烂男主角、男配角、女配角在内的七项提名，成为最大输家。

《新木乃伊》

电影奖项方面，除了《新木乃伊》外，拥有大批死忠粉丝的系列电影《变形金刚5：最后的骑士》和《五十度黑》均榜上有名。以上三部将和《海滩游侠》、《表情奇幻冒险》一同“竞争”最烂电影。

表演类奖项方面，今年依旧不乏人气演员上榜，汤姆·克鲁斯、拉塞尔·克劳、约翰尼·德普、詹妮弗·劳伦斯、艾玛·沃森都不幸中刀。后两位将和泰勒·派瑞在最烂女主角奖项中展开“性别之战”。派瑞凭借《黑疯婆子》系列曾三度入围，并在2014年以《黑疯婆子的圣诞节》战胜一众女星问鼎。他此番能否“二进宫”，值得期待。

今年的颁奖典礼也会如往年一般，安排在奥斯卡颁奖典礼前一天即3月3日举行，不知以上诸位是否有勇气步桑德拉·布洛克和哈莉·贝瑞的后尘，亲身前往典礼现场，领受嘘声的洗礼。

第38届金酸梅奖提名名单

最烂电影

《海滩游侠》

《变形金刚5：最后的骑士》

《新木乃伊》

《表情奇幻冒险》

《五十度黑》

最烂女主角

凯瑟琳·海格尔 《难以忘怀》

达科塔·约翰逊 《五十度黑》

詹妮弗·劳伦斯 《母亲！》

泰勒·派瑞 《黑疯婆子的万圣节2》

艾玛·沃森 《圆圈》

最烂男主角

汤姆·克鲁斯 《新木乃伊》

约翰尼·德普 《加勒比海盗5：死无对证》

杰米·多南 《五十度黑》

扎克·埃夫隆 《海滩游侠》

马克·沃尔伯格 《老爸当家2》、《变形金刚5》

最烂女配角

金·贝辛格 《五十度黑》

索菲亚·波多拉 《新木乃伊》

劳拉·哈德克 《变形金刚5》

歌蒂·韩 《母女大战》

苏珊·萨兰登 《坏妈妈的圣诞节》

最烂拍档

《五十度黑》（任何性道具、任何体位、任何演员的两两搭配）

《变形金刚5》（任何人类、任何变形金刚、任何爆炸场面的两两搭配）

《表情奇幻冒险》（任何两种让人讨厌的表情）

《加勒比海盗5》（杰克船长和用烂的醉酒梗）

《黑疯婆子的万圣节2》（泰勒·派瑞和他寒碜的裙子或假发）

最烂续集/前传/翻拍片

《海滩游侠》

《变形金刚5》

《新木乃伊》

《黑疯婆子的万圣节2》

《五十度黑》

最烂导演

达伦·阿伦诺夫斯基 《母亲！》

迈克尔·贝 《变形金刚5》

詹姆斯·弗雷 《五十度黑》

艾利克斯·库兹曼 《新木乃伊》

安东尼·莱昂迪斯 《表情奇幻冒险》

最烂剧本

《海滩游侠》

《变形金刚5》

《新木乃伊》

《表情奇幻冒险》

《五十度黑》

（原标题：阿汤哥的《新木乃伊》领跑金酸梅奖提名）

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）