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明星在片场休息时有你不知道的一面：七仙女也打牌

2018年01月24日 08:05 新浪看点
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所以呢，明星也是和普通人一样的，不是在公众面前要什么形象与面子啊，怎么舒服怎么来呗！真是戏内宫廷勾心斗角，戏外阖家欢乐其乐融融。

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　　原标题：明星在片场休息时有你不知道的一面

　　文章来源微信公众号：遇见Love了

　　《还珠格格》剧组

全家福全家福

　　皇阿玛，阿哥，格格们。。。。。。一起来张全家福吧。《还珠格格》剧组的众位在拍戏之余不忘来张合影，真是戏内宫廷勾心斗角，戏外阖家欢乐其乐融融。

打牌打牌

　　七仙女在休息时间，原来会扎堆打牌。

湖水湖水

　　《美人心计》里，掉进湖里也是很委屈的。

抽烟抽烟

　　困了乏了，抽根烟解解乏。

看到电脑看到电脑

　　来来，苹果电脑看看新闻。

吹风扇吹风扇

　　太热了，来台风扇吹吹风。

玩刀玩刀

　　娘娘，别啊，小心割脖子。

少女心少女心

　　任泉也有颗少女心。

一字马一字马

　　这位少侠，好功夫！

　　唐嫣

恶搞恶搞

　　古典美女唐嫣在影视作品上十分严肃，但是在拍戏间隙，竟然和剧组成员玩起了自拍，看这搞怪的表情，网友表示这也是没谁了，颠覆了女神气质！

　　冯绍峰

睡着睡着

　　型男冯绍峰一身肌肉显得孔武有力，不过还是被拍摄的辛苦累到了，这不，在拍摄间隙不顾形象，找个角落就自顾自睡了起来。

　　这真的是一秒笑场！

打牌打牌

　　《神话》片场里的胡歌白冰打牌。

睡觉睡觉

　　徐铮在逗睡着的赵丽颖。

玩

　　最后是林更新的片场照，好好的帅哥，竟然如此“糟蹋”自己：

　　偶像包袱就从来没有在林更新身上出现过，捯饬一下就真的是九亿少女的梦！

裙子裙子

　　没想到霍建华也有着样娇羞的一面！销魂的小内八也是醉了……

反季节拍摄反季节拍摄

　　天呐！这是在干什么？看来明星反季节拍摄也是很辛苦

激情激情

　　基情燃烧的岁月，么么哒

相机相机

　　来来来，杨洋同志我们好好谈谈，请你把你的包袱捡起来丢筐里好么？

扭一扭扭一扭

　　带了墨镜的魔尊重楼更酷了有木有！

戴墨镜戴墨镜

　　皇阿玛：都随朕出征！

骑摩托骑摩托

　　狄仁杰大人在玩手机听歌，元芳，你怎么看？

片场听歌片场听歌

　　所以呢，明星也是和普通人一样的，不是在公众面前要什么形象与面子啊，怎么舒服怎么来呗！

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 还珠格格片场美人心计冯绍峰白冰

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