明星在片场休息时有你不知道的一面：七仙女也打牌

原标题：明星在片场休息时有你不知道的一面
文章来源微信公众号：遇见Love了
《还珠格格》剧组
皇阿玛，阿哥，格格们。。。。。。一起来张全家福吧。《还珠格格》剧组的众位在拍戏之余不忘来张合影，真是戏内宫廷勾心斗角，戏外阖家欢乐其乐融融。
七仙女在休息时间，原来会扎堆打牌。
《美人心计》里，掉进湖里也是很委屈的。
困了乏了，抽根烟解解乏。
来来，苹果电脑看看新闻。
太热了，来台风扇吹吹风。
娘娘，别啊，小心割脖子。
任泉也有颗少女心。
这位少侠，好功夫！
唐嫣
古典美女唐嫣在影视作品上十分严肃，但是在拍戏间隙，竟然和剧组成员玩起了自拍，看这搞怪的表情，网友表示这也是没谁了，颠覆了女神气质！
冯绍峰
型男冯绍峰一身肌肉显得孔武有力，不过还是被拍摄的辛苦累到了，这不，在拍摄间隙不顾形象，找个角落就自顾自睡了起来。
这真的是一秒笑场！
《神话》片场里的胡歌白冰打牌。
徐铮在逗睡着的赵丽颖。
最后是林更新的片场照，好好的帅哥，竟然如此“糟蹋”自己：
偶像包袱就从来没有在林更新身上出现过，捯饬一下就真的是九亿少女的梦！
没想到霍建华也有着样娇羞的一面！销魂的小内八也是醉了……
天呐！这是在干什么？看来明星反季节拍摄也是很辛苦
基情燃烧的岁月，么么哒
来来来，杨洋同志我们好好谈谈，请你把你的包袱捡起来丢筐里好么？
带了墨镜的魔尊重楼更酷了有木有！
皇阿玛：都随朕出征！
狄仁杰大人在玩手机听歌，元芳，你怎么看？
所以呢，明星也是和普通人一样的，不是在公众面前要什么形象与面子啊，怎么舒服怎么来呗！
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