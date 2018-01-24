宠妻狂魔上线，汪小菲想媳妇大S微博诉苦

随后，汪小菲又发一条动态，在文中汪小菲开始怀念昨天和大S在一起的美好时光，还亲手为大S烤羊排，一口一个老婆叫着，甜到齁。

原标题：宠妻狂魔上线，汪小菲凌晨想媳妇向网友诉苦

文章来源微信公众号：迷茫小小少年

近日，爆瘦10公斤的大S回归瓜子脸和纤细身材，美的冒泡引起网友热议，大S还晒出和老公汪小菲品尝世界名厨手艺的甜蜜同框照，大秀恩爱。

汪小菲、大S

从2010年结婚至今，汪小菲和大S一直恩爱如初，即使在婆婆张兰破产时，大S依旧不离不弃的陪在汪小菲身边，和汪小菲一起共患难，两人育有一儿一女，汪小菲因为经常在微博晒出女儿的照片，很少晒儿子的照片，被网友称为“女儿奴”，除了“女儿奴”以外，汪小菲也是一位宠妻技能点到究级的“宠妻狂魔”，经常在深夜或者凌晨在微博和大S秀恩爱。

1月23日凌晨，在外地出差的汪小菲又想媳妇了，不仅把大S早年的综艺视频翻出来重温一遍，还向网友诉苦称因为出差，他想媳妇了。

汪小菲微博

视频中的大S和小S用不太标准的北京腔说相声，逗的现场观众哈哈大笑，汪小菲转发该视频并非常感慨的称：“真的，命中注定嫁了个北京人”，言语中满满的自豪感。

汪小菲还在和网友的互动中向网友诉苦，还表示每每夜深人静时就会想媳妇。

汪小菲和网友互动

网友给汪小菲留言称：“大半夜不睡觉，视频里的媳妇比身边的媳妇好看啊”，汪小菲满脸委屈的回复称：“我今天出差，想媳妇了”，在被网友调侃是宠妻狂魔时，汪小菲的回应简直就是打卡上班的感觉：“哈哈，总是夜深人静时”。

微博

随后，汪小菲又发一条动态，在文中汪小菲开始怀念昨天和大S在一起的美好时光，还亲手为大S烤羊排，一口一个老婆叫着，甜到齁：“昨天在家里买了好多孜然，给老婆烤了羊排，然后用棒骨煲了一锅薏米棒骨西洋菜的炖汤，吃美了，喝好了，今早来上海参与#最佳设计酒店# 颁奖。原来发现我的话痨，还是在酒店这个领域。很开心找到了自己的爱好，也祝福外滩画报越来越好”，实力宠妻的汪小菲也是没谁了，一秒钟见不到大S就想到睡不着，真宠妻狂魔，网友们也纷纷留言称：“这么晚了还不睡觉，估计是想完老婆开始想女儿啦”“撒狗粮，成功饿醒我们这群失眠的”。

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