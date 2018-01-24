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一舞定情，她26岁嫁65岁老公，现在代老公成新赌王

2018年01月24日 08:09 新浪看点
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现在58岁的梁安琪身价过亿，赌王何鸿燊已经是97岁高龄，但是两个人还在公众场合会高调秀恩爱，比如坐在大腿上亲密依偎，或者用手贴脸。更是代替老公成为了新一代赌王帝国的打理者。

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　　文章原标题：一舞定情，她26岁嫁65岁老公，9年生5个孩子，现在代老公成新赌王

　　文章来源微信公众号： 扒拉娱乐

　　最近因在最强大脑里的出色表现，赌王的儿子何猷君被大家翻了个底儿掉，但是比这个头脑聪明的天才富二代更好看的是他的妈妈，赌王的四太太，梁安琪。从广州打工妹变成现在百亿身家，在2015年还凭借净资产17.5亿美元排名福布斯富豪榜的第56名。

梁安琪梁安琪

　　说起梁安琪和赌王的结缘就不得不说两个人的结缘，1986年在私人舞会上，梁安琪是何鸿燊的舞伴，凭借其出色的舞技成功吸引了何鸿燊，可以说是一舞定情了。

跳舞跳舞

　　感觉是一段浪漫的爱情故事？但其实这一切都是有铺垫。

　　梁安琪1960年生于广东，从小学舞。13岁在广州学芭蕾舞，后加入广州文工团，成为舞蹈演员，20岁到澳门发展。还曾经当过月历女郎。刚去澳门的时候为了糊口还当过舞蹈老师。

舞蹈老师舞蹈老师

　　而赌王何鸿燊也特别喜欢舞蹈，所以才会被梁安琪的舞技折服，从此打工妹就成为了赌王四太。

　　那时候梁安琪26岁，而赌王已经65岁了。这对几乎算得上是“爷孙恋”的恋情在当时也算是轰动了全球。

恋情恋情

　　不过后面的故事不只是相夫教子，梁安琪是个好胜心极强的女人，和赌王何鸿燊在一起之后，梁安琪并没有要赌王的钱，反而让赌王给她一个工作，不过也只是从月入百块变成月入千块，不过却让梁安琪逐步成为了赌王的得力助手。

得力助手得力助手

　　之后梁安琪也开始涉足经营茶餐厅、桑拿、高尔夫球、证券等各种生意，除了“赌王四太太”的头衔之外，她还被称作“商界女强人”。

女强人女强人

　　不过帮助赌王打理商业帝国之外，梁安琪在30岁到39岁的9年间还为赌王生了5个孩子，成为四位太太中孩子数最多的。

家谱家谱

　　之后还与几房太太争夺宠爱，应付赌王身边的其他小花，2009年和五太太邓咏诗的大型撕逼案，和2010年的“争产案”。

　　2009年赌王中风，二太太以合法妻子的身份回来主持大局。史上最强豪门争产大戏拉开序幕。11年，赌王将大部分家产留给了四太。算是声波最大的事情却也被她平稳化解。

报道报道

　　现在58岁的梁安琪身价过亿，赌王何鸿燊已经是97岁高龄，但是两个人还在公众场合会高调秀恩爱，比如坐在大腿上亲密依偎，或者用手贴脸。更是代替老公成为了新一代赌王帝国的打理者。

秀恩爱秀恩爱
卖萌卖萌

　　这也算是比邓文迪更传奇的女人吧！

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标签: 赌王梁安琪何鸿燊老公传奇

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