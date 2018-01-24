奥斯卡提名名单 《水形物语》13项提名领跑

热门种子影片《水形物语》不负众望拿到13项提名强势领跑，此外《请以你的名字呼唤我》、《伯德小姐》同样表现不俗。和去年一样，今年入围最佳影片的有9部，题材很丰富。

奥斯卡最佳男主提名

奥斯卡最佳女主提名

北京时间昨日晚上，美国电影艺术与科学学院公布了第90届奥斯卡金像奖提名名单。此次提名名单由演员安迪·瑟金斯与蒂芬妮·哈迪什宣读，去年以《嗨翻姐妹行》上位的“新人”哈迪什明显不适应这种场面，出现了多次口误。

此次奥斯卡提名形式与以往有所不同，学院还为一些次要奖项精心制作了相关的真人短片，全部由女性演员出演，如最佳艺术指导奖的短片由盖尔·加朵出演，最佳服装设计的短片由萨尔玛·海耶克出演，佐伊·索尔达娜、米歇尔·罗德里格兹等演员都有参与，杨紫琼主演了最佳视觉效果奖的短片。

热门种子影片《水形物语》不负众望拿到13项提名强势领跑，此外《请以你的名字呼唤我》、《伯德小姐》同样表现不俗。和去年一样，今年入围最佳影片的有9部，题材很丰富，有奇幻片《水形物语》，人物传记片《至暗时刻》，战争片《敦刻尔克》，剧情片《三块广告牌》，惊悚片《逃出绝命镇》，还有颁奖季大热影片《请以你的名字呼唤我》等，竞争相当激烈。

最佳导演方面有意外惊喜，除了克里斯托弗·诺兰、保罗·托马斯·安德森、吉尔莫·德尔·托罗这样的知名导演，由演员出身的格蕾塔·葛韦格凭借《伯德小姐》提名最佳导演奖，是奥斯卡90年历史中第五位获得最佳导演提名的女导演，其他四位分别是第49届的里娜·韦特缪勒（《七美人》），第66届的简·坎皮恩（《钢琴课》），第76届的索菲亚·科波拉（《迷失东京》），第82届的凯瑟琳·毕格罗（《拆弹部队》）。并且《伯德小姐》也提名了最佳影片奖，值得期待。

最佳男演员方面，不仅有丹尼尔·戴-刘易斯这种拿过三座小金人的老牌影帝，也有像提莫西·查拉梅这样的95后。最佳女演员中，年近古稀的梅丽尔·斯特里普已经连续六年获得提名，这次提名让她的奥斯卡提名总数达到了前无古人、后无来者的18次（之前三度获奖，一次女配，两次女主）。之前获得金球奖剧情电影类最佳女演员的弗兰西斯·麦克多蒙德也在名单之中，她刚刚斩获了演员工会的最佳女演员奖，是今年影后的最大热门。

据悉，第90届奥斯卡金像奖将于美国时间2018年3月4日在好莱坞杜比剧院举行，最终结果届时会揭晓。

第90届奥斯卡金像奖主要提名名单

最佳影片

《请以你的名字呼唤我》

《至暗时刻》

《敦刻尔克》

《逃出绝命镇》

《伯德小姐》

《魅影缝匠》

《华盛顿邮报》

《水形物语》

《三块广告牌》

最佳导演

克里斯托弗·诺兰《敦刻尔克》

乔丹·皮尔《逃出绝命镇》

格蕾塔·葛韦格《伯德小姐》

保罗·托马斯·安德森《魅影缝匠》

吉尔莫·德尔·托罗《水形物语》

最佳男配角

威廉·达福《佛罗里达乐园》

伍迪·哈里森《三块广告牌》

理查德·詹金斯《水形物语》

克里斯托弗·普卢默《金钱世界》

山姆·洛克威尔《三块广告牌》

最佳女配角

玛丽·布莱姬《泥土之界》

艾莉森·珍妮《我，托尼娅》

莱丝利·曼维尔《魅影缝匠》

劳里·梅特卡夫《伯德小姐》

奥克塔维亚·斯宾瑟《水形物语》

最佳原创剧本

《大病》

《逃出绝命镇》

《伯德小姐》

《水形物语》

《三块广告牌》

最佳改编剧本

《请以你的名字呼唤我》

《灾难艺术家》

《金刚狼3》

《茉莉的牌局》

《泥土之界》

最佳动画长片

《寻梦环游记》

《养家的人》

《至爱梵高·星空之谜》

《宝贝老板》

《公牛历险记》

最佳纪录长片

《强岛》

《伊卡洛斯》

《脸庞，村庄》

最佳外语片

《方形》

《无爱可诉》

《普通女人》

《羞辱》

《肉与灵》

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