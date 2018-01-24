华晨宇深夜抵达长沙补位《歌手》2018

湖南卫视[微博]《歌手》2018每周五晚20：00持续热播中，随着竞演推进至第二轮，新一位补位歌手即将登台。日前，节目官方微博公开了一组华晨宇抵达当日接机图，并发文直言“欢迎”，由此正式宣布华晨宇加盟。

华晨宇

晃着玩摇滚、躺着飙高音，台风独特的华晨宇绝对称得上是名副其实的“演歌者”。作为歌手，他兼具偶像与实力，早在初次进入大众视野之时，就展现出了超群的感染力，自带混响的声线总能轻易将听者包围，甚至从动作到神情都自如配合，即便不强化技巧、不编排舞蹈，依然“疯魔”般散发着入戏至深的艺术感，为演唱效果加成。不仅如此，已知音区从C5-G5的华晨宇演唱技法也十分娴熟，真假音自如转换无压力，高音稳、气息强，脑部共鸣更是张口就来，也正是赖于优质的“演”和高质的“唱”，他才在业内收获了“live实力碾压CD音质”的高度赞誉，而这一特质无疑十分适合《歌手》2018的竞演舞台。

不仅是演绎风格独具特色，华晨宇的编曲创作功力同样深厚，是华语乐坛近年来新生代创作歌手中的佼佼者 。作为原创音乐人，他素有“人格收藏馆的神秘黑洞”之称，在学生时期就开始了创作，《无字歌》更使他一曲成名，此外，无论是古典的《卡西莫多的礼物》、摇滚的《Here We Are》，还是靡靡低语的《蜉蝣》、《国王与乞丐》，任何曲风华晨宇都能完美hold住。而在早前的舞台经历中，他还多次对“神曲”进行再创作，《我的滑板鞋》、《齐天大圣》、《爸，我回来了》、《假行僧》，每一次改编都在颠覆原版风格的同时，为其赋予了歌曲深刻的“华晨宇”标签，以最直观的听觉感受向观众传达自己的音乐理想。而随着正式登陆以翻唱再创作为战的《歌手》2018，华晨宇也将再一次井喷式奉上“鬼斧”佳作。

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