移动客户端

华晨宇深夜抵达长沙补位《歌手》2018

2018年01月24日 10:09 新华网
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

不仅是演绎风格独具特色，华晨宇的编曲创作功力同样深厚，是华语乐坛近年来新生代创作歌手中的佼佼者 。作为原创音乐人，他素有“人格收藏馆的神秘黑洞”之称。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！

　　湖南卫视[微博]《歌手》2018每周五晚20：00持续热播中，随着竞演推进至第二轮，新一位补位歌手即将登台。日前，节目官方微博公开了一组华晨宇抵达当日接机图，并发文直言“欢迎”，由此正式宣布华晨宇加盟。

华晨宇华晨宇

　　晃着玩摇滚、躺着飙高音，台风独特的华晨宇绝对称得上是名副其实的“演歌者”。作为歌手，他兼具偶像与实力，早在初次进入大众视野之时，就展现出了超群的感染力，自带混响的声线总能轻易将听者包围，甚至从动作到神情都自如配合，即便不强化技巧、不编排舞蹈，依然“疯魔”般散发着入戏至深的艺术感，为演唱效果加成。不仅如此，已知音区从C5-G5的华晨宇演唱技法也十分娴熟，真假音自如转换无压力，高音稳、气息强，脑部共鸣更是张口就来，也正是赖于优质的“演”和高质的“唱”，他才在业内收获了“live实力碾压CD音质”的高度赞誉，而这一特质无疑十分适合《歌手》2018的竞演舞台。

　　不仅是演绎风格独具特色，华晨宇的编曲创作功力同样深厚，是华语乐坛近年来新生代创作歌手中的佼佼者 。作为原创音乐人，他素有“人格收藏馆的神秘黑洞”之称，在学生时期就开始了创作，《无字歌》更使他一曲成名，此外，无论是古典的《卡西莫多的礼物》、摇滚的《Here We Are》，还是靡靡低语的《蜉蝣》、《国王与乞丐》，任何曲风华晨宇都能完美hold住。而在早前的舞台经历中，他还多次对“神曲”进行再创作，《我的滑板鞋》、《齐天大圣》、《爸，我回来了》、《假行僧》，每一次改编都在颠覆原版风格的同时，为其赋予了歌曲深刻的“华晨宇”标签，以最直观的听觉感受向观众传达自己的音乐理想。而随着正式登陆以翻唱再创作为战的《歌手》2018，华晨宇也将再一次井喷式奉上“鬼斧”佳作。

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 歌手华晨宇补位演歌者竞演

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

当小三和妻子同坐一桌子吃饭，明事理的婆婆做得太绝了！

[详细]
2017年12月19日 22:03
三和 妻子 桌子 婆婆 事理

听三十岁女人的经验之谈，斗小三，守丈夫，样样拿手！

我的前半生[详细]
2017年12月24日 17:06
女人 拿手 丈夫

俩男人公共场合拿着美女衣服研究，还偷听他打电话

风行四季这女人到底在和谁打电话呢？对方根本不像人[详细]
2018年01月17日 12:46
场合 衣服 美女 男人 女人

渣男抛弃女友自己跑，给日本人捉到，后果不言而喻

[详细]
2018年01月20日 11:47
女友 日本人 渣男 后果

儿子带女友回家见父母.未来婆婆一问年龄后.瞬间表情就不

[详细]
2018年01月06日 14:43
父母 儿子 女友 婆婆 年龄