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花式比心哪家强？爱豆们的比心都有创意

2018年01月25日 07:26 新浪看点
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《柒个我》剧中莫晓娜的比心堪称经典，动作有点复杂效果倒是不错哈哈哈哈，要说比心嘛，爱豆们平时做的都不少。

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　　文章原标题：花式比心哪家强？鹿晗赵丽颖白敬亭胡一天，爱豆们的比心都有创意

　　文章来源微信公众号：爱八卦的小喵喵

　　最近张一山主演的网剧《柒个我》已经收官，他在剧中饰演的角色是真的火了啊！

眨眼眨眼

　　跟着火的还有这个招牌式比心。

　　剧中莫晓娜的比心堪称经典，动作有点复杂效果倒是不错哈哈哈哈~

莫晓娜比心莫晓娜比心

　　相对来讲崔皓月的比心霸气多了，大概跟莫晓娜是极端了吧，一个少女一个酷帅，都好可爱有木有=-=

张一山张一山

　　前几天“微博之夜”，张一山在现场再次上演了招牌比心动作，这么多小心心泥萌一定接收到了！

张一山张一山

　　要说张一山的这个比心，圈内能模仿到精髓的一定是王俊凯了！

花式笔心花式笔心

　　看小凯这越来越娴熟的动作，榜妹猜你肯定追剧了→_→

王俊凯王俊凯

　　“微博之夜”上还带着千玺和王源一起做，三小只都好可爱的说。

三小只三小只

　　要说比心嘛，爱豆们平时做的都不少。

　　吴亦凡发射爱心的动作和眼神比较霸气，还很撩人。

霸气霸气

　　手动画爱心，这是准备射向sei~

吴亦凡吴亦凡

　　赵丽颖的转圈圈比心延续了软萌路线，榜妹也很喜欢亲亲啊=-=

赵丽颖赵丽颖
赵丽颖赵丽颖

　　话说王源这个比心，真的是泥石流吧哈哈哈哈，又大又圆，你确定比的不是西瓜吗。。。

王源王源

　　白敬亭版的大爱心，温馨可爱，好想抱抱~

白敬亭白敬亭
白敬亭白敬亭

　　大幂幂现场演绎了小心心和大爱心，请注意查收。

小心心小心心
小心心小心心

　　朴灿烈版的爱心比较含蓄，伴随点头的动作特别撩。

朴灿烈朴灿烈

　　and迪丽热巴，比颗小心心娇俏可爱，满满的少女感。

少女少女

　　这个版本就比较撩了，一举一动皆是诱惑。

热巴比心热巴比心

　　杨洋的小心心请接收！

杨洋杨洋

　　胡一天这个手势还挺复杂，手动爱心哟哟哟~

胡一天胡一天

　　通过爱心看到了鹿晗真挚的眼神，动作满分，记得接收小鹿的爱~

鹿晗比心鹿晗比心
鹿晗鹿晗

　　这么多爱豆的小心心，泥萌收到了吗？

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标签: 白敬亭柒个我张一山赵丽颖

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