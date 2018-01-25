宋承宪刘亦菲恋情公开2年半后分手 男方公司确认

宋承宪和刘亦菲因为繁忙的行程已经分手，两人2015年因合作拍摄电影《第三种爱情》相识之后发展为恋人，8月初承认恋情，相恋2年半并于去年年末决定分手。

宋承宪、刘亦菲

新浪娱乐讯 据韩国媒体报道，中韩情侣宋承宪、刘亦菲已经分手。宋承宪方面通过韩媒TVreport方面回应表示：“宋承宪和刘亦菲因为繁忙的行程已经分手，具体时间因为是个人私事无法得知。”

据悉，两人2015年因合作拍摄电影《第三种爱情》相识之后发展为恋人，8月初承认恋情，相恋2年半并于去年年末决定分手。相关人士表示：“刘亦菲身边的好友们已经将两人的分手看成是既定事实，因为交往时间较长，所以互相平复心情的时间似乎也会很长。”

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