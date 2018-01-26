黄子韬突然崩溃了：跟在地狱里生活没两样

原标题：黄子韬突发文称太累想停工：跟在地狱里生活没两样

黄子韬发文称太压抑

黄子韬

新浪娱乐讯 1月25日，黄子韬[微博]突然在微博称，很烦很累喘不动气，每天重复同样的工作，没回过家，没过过节日，甚至每天是几号也都不知道，并表示自己什么都不想干了，想停工，想消失。

1月25日晚，黄子韬发表长微博，对自己近段时间的状况吐槽，称非常的累，非常的烦，喘不动气，“每天都在做着该做的事情和工作，真的说实话这一刻什么都不想干了，公司年会也回不去，没回过家，从来都不会过什么节日，每天是几号我甚至都不知道，真的压力让我喘不动气。”还称这是六年来第一次说这样的话，承受了太多，什么都不想干了。称自己这段时间的人生真的跟在地狱里生活没什么两样，更没有大家想象中的很幸福、很开心。微博最后恳请大家不要说他矫情，“其实真的很坚强，只是在这一段时间里，我真的真的心和身体累到喘不动气让我很压抑，对不起让你们担心，更对不起我自己 。”

此微博曝光后，黄子韬爸爸对儿子说：“辛苦了儿子。”网友纷纷并表示非常的心疼，留言安慰道：“心疼你，没关系，我们一直都在啊，累了歇会。”“理解，每个人过的真的都不容易，累了就歇歇吧！”（我是弥尔）

黄子韬原文：

累到烦到喘不动气，剧组还要赶紧回去拍戏，又怕请假，不想所有人都着等我。还要把舞蹈练熟，怕下一次舞蹈呈现不出来，每天都在做着该做的事情和工作，真的说实话这一刻什么都不想干了，公司年会也回不去，没回过家，从来都不会过什么节日，每天是几号我甚至都不知道，真的压力让我喘不动气，这一刻，真的喘不过来了，从来没发过这么不正能量的东西带给你们，我真的很想消失一段时间什么都不想什么都不干了。六年了，这是我第一次说这样的话，我知道肯定会有人说，你是艺人这是你应该承受的，我知道，所以我承受了太多，到了今天发了这条微博来发泄，也不知道为什么要发。就是想发了，就是什么都不想干了，喘不动气的那种压抑，真的太痛苦了。在这段时间里，在我的人生观里，我真的觉得我的人生真的跟在地狱里生活没什么两样。我没你们想的过的很幸福、很开心。 别说我矫情，其实真的很坚强，只是在这一段时间里，我真的真的心和身体累到喘不动气让我很压抑，对不起，让你们担心，更对不起我自己。

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