演戏8年不红，因分手登顶热搜，毛晓彤诠释分手典范

出道八年，毛晓彤除了演戏甚少被人注意，至今也只有和陈翔的一段恋情，妹子在目睹男方出轨后不吵不闹，冷静的收拾东西走人，果敢的态度和反应称得上是女生面对男友劈腿时的范本了。

文章原标题：演戏8年不红，因分手登顶热搜，毛晓彤实力诠释当代女孩分手典范

文章来源微信公众号： 猫眼电影

陈翔堪称新一任的“宝藏男孩”了，去年的瓜吃到今天，还有源源不断的爆料出来。

陈翔

去年他和毛晓彤分手时，两个人坚持了四年的感情突然破裂就引得很多粉丝和路人不解，尤其是在毛晓彤发了一条“从来没想象过这一幕会出现在我眼前”，当时好多人以为陈翔向毛晓彤求婚了。谁知四天后，男方单方面在微博上宣布分手。

陈翔 毛晓彤



毛晓彤发微博

接着又在《亲爱的客栈》中解释两个人分手是因为聚少离多，怀念起过去的陈翔喝醉更是“失声痛哭”，完全一副深情好男人的形象。

《亲爱的客栈》

节目中哭

期间毛晓彤承受了诸多恶评，连家人都牵涉其中，但对于恋情问题一直用回避态度面对。

工作室

前不久曝光的一段监控视频终于揭露了真相：在陈翔和江铠同一同回男方住处后没多久，从外地收工的毛晓彤也现身，随即江铠同“慌慌张张”离开了小区，三小时后毛晓彤大包小包搬离了陈翔住处。。。。。。现在看来毛晓彤当时发文指的就是这件事啊。

监控摄像

不管怎么说，毛晓彤连夜搬家的超帅行为刷到了很多路人好感，说断就断、不给对方留余地的态度堪称当代猪猪女孩们的分手典范了。其实不止爱情，毛晓彤的人生也一样很酷。

毛晓彤

毛晓彤在2010年凭借古装悬疑动作剧《女神捕》开始了演员生涯，真正让她走进大众视线的，是大火的那部古装宫斗剧——《后宫甄嬛传》，刚从中央戏剧学院毕业的毛晓彤在其中饰演文静贤淑的瑛贵人。

瑛贵人

当时的她只不过是一个没什么名气的新人演员，瑛贵人在整部剧中的台词加起来也不过一页纸，却能在《甄嬛传》的百花争艳中给人留下了印象：从果郡王府的一个小丫鬟，到艳冠六宫的贵人，毛晓彤温柔无害的形象获得了不少好评。

《甄嬛传》

到了《天涯明月刀》中，她的南宫翎活泼开朗，仗剑江湖，快意恩仇；年代传奇剧《刀客家族的女人》毛晓彤又颠覆了以往形象，饰演勇于反抗封建、反抗时代的新女性明月；偶像剧《微微一笑很倾城》播出后，热情爽朗的赵二喜堪称郑爽和杨洋之间的“最萌灯泡”，不只是电视剧引发了颇高的热议和关注，毛晓彤个人在剧中的表现也获得了认可。

只会瞪眼

每部剧的形象都不一样的毛晓彤又在《锦绣未央》里挑战心机女李常茹了。一开始李常茹不争不抢，从不出风头，还几次三番帮助李未央于水火之中，从没有人把她视为威胁，也没有观众猜到她是大反派。

毛晓彤

然而在发觉自己的心上人喜欢未央之后，李常茹就黑化了，表面上演姐妹情深的戏码，背地里却联合他人，想尽办法致李未央于死地，明明看起来人畜无害、善良软弱，实际上心狠手辣，不达目的誓不罢休，惹得观众痛骂心机婊，还牵扯到了毛晓彤本人，甚至还专门搞一个话题——“李常茹太坏了”。

毛晓彤演技浮夸

这么多拿得出手的代表作，毛晓彤早已默默被大众划为为新生代演技派小花，可一直没能大火。随后在《演员的诞生》上和马可、谭松韵、曾舜晞同台竞演突然“演技退步”，被批评“到处都充满了做作的痕迹”，只会瞪眼睛皱眉头。

夸张

台词和肢体语言也十分浮夸，台下的宋丹丹和章子怡都看笑了……

章子怡

后来得知那段时间毛晓彤正处于失恋阶段，状态差到“整个人都是懵的”，还为此空出了两个月的档期来休息，但因为《演员的诞生》已经提前和节目组说好没办法更改。

出道八年，毛晓彤除了演戏甚少被人注意，至今也只有和陈翔的一段恋情，妹子在目睹男方出轨后不吵不闹，冷静的收拾东西走人，果敢的态度和反应称得上是女生面对男友劈腿时的范本了。即使后来陈翔粉丝将莫须有的骂名强加给她，念及四年感情的毛晓彤也没多作解释，还应陈翔团队的要求息事宁人，直到后来的锤落石出……

微博吐槽

而另一边，陈翔这个月就被两次拍到和李小璐闺蜜方安娜的“恋情”，毛晓彤对此也公开回应，“我和陈翔的感情在去年10月结束，我觉得感情是私事，所以我不愿意多提，那么既然已经是结束的事情，他的不管是新一段恋情还是怎么样，我都不想去评价。现在和未来我都会专心去工作，拍好戏，做一个好演员，这才是观众最想要看到的。”

南都娱乐

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）