王鸥微博寻“蛙”, 属下搞怪评论被叫办公室

只见王鸥突然在微博寻“娃”，并配文表示自己的青蛙已经离开家里有两天，到现在都还没有回来，也不给她寄个明信片，接着还直呼谁见到她的青蛙要记得告诉她。

文章来源微信公众号：Zevin林

王鸥作为近年来娱乐圈人气较高的女星之一，早几年凭借和胡歌一同搭档出演《琅琊榜》，在剧中突出的表现让她赢得观众的认可。王鸥虽然出道多年，五官十分精致演技在娱乐圈中也算得上较为优秀的一员，但因为出演的角色没有太大特色迟迟没能走红。

《旅行青蛙》

都知道近日有一款名为《旅行青蛙》的游戏，突然开始火爆朋友圈，作为一直引领时尚潮流的娱乐圈，众多女明星也纷纷自愿加入养娃的行列。在最近便陆续有很多明星，在网上晒出自己的养娃经历，引起很多网友的围观，王鸥便是其中的一员。

只见王鸥突然在微博寻“娃”，并配文表示自己的青蛙已经离开家里有两天，到现在都还没有回来，也不给她寄个明信片，接着还直呼谁见到她的青蛙要记得告诉她。都知道这款游戏主要是以搜集各种三叶草，为青蛙准备各种东西让出去旅行。

因为等待青蛙旅行回来的过程非常有趣，而且青蛙还会给玩家带回一些礼物，所以格外吸引一些女生的喜欢。没想到王鸥也被它深深吸引住，面对青蛙离开两天迟迟没有回来的情况下，自己也变得十分的焦急，就像是母亲在等待孩子归来一样。

王鸥寻蛙

很快王鸥寻娃的消息便吸引很多网友的围观，纷纷为其猜测青蛙为什么离开那么久都没有回家，其中最为搞怪的便是其工作室的属下。只见这位属下晒出贝爷吃青蛙的表情包，并很搞怪的评论让王鸥不要再等了，已经被贝爷吃掉，回不来了。

工作室发微博

王鸥

没想到王鸥看到属下的留言，很快便回复：“你明天到我办公室来一下，”面对老板的回复，这位属下很快便秒变怂，直呼王总时间不早了，你早点睡觉。当然这只是王鸥和员工的之间的互动，从这里也可以看出她平时是一个好老板。

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