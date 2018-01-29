《碟中谍6：全面瓦解》导演揭秘片名故事

就在上周，阿汤哥在其个人社交平台公布《碟中谍6》完整片名：《碟中谍6：全面瓦解》。近日，本片导演克里斯托夫·迈考利接受《帝国》杂志采访，揭秘了不少取名背后的故事。

《碟中谍6：全面瓦解》

好莱坞动作巨制《碟中谍6》早前已公布完整片名《碟中谍6：全面瓦解》，导演克里斯托夫·迈考利近日受访时谈及取名背后的故事，透露这一集中主演们将遭遇核恐怖主义的威胁，而伊森·亨特的过往也将困扰着他，全新的跌宕剧情值得期待。本片已定档7月27日北美公映。

就在上周，阿汤哥在其个人社交平台公布《碟中谍6》完整片名：《碟中谍6：全面瓦解》。近日，本片导演克里斯托夫·迈考利接受《帝国》杂志采访，揭秘了不少取名背后的故事。原来“Fallout”有两层含义。字面上来看，英文片名透露了在这一集中，主演们将遭遇核恐怖主义的威胁，一场惊心动魄的末日危机即将上演。而从引申义上来看，导演坦言伊森的过往选择会在这一集中对他造成困扰，他过去的一切善意会遭遇瓦解。而从已曝光的幕后照中，的确看到前作中伊森未婚妻的扮演者米歇尔·莫娜汉神秘回归。

采访中，导演还透露了不少取名过程中的波折和趣事。其实一开始电影并没有副标题，在取名过程中制作团队发现之前的副标题结构都是两个单词的组合，导演决定打破这种传统，因为“这部电影与众不同，我们应该表达出不同的态度了。”而“Fallout”则是最好的诠释。导演还一本正经地爆料，其实原本打算用“最后的绝地武士”作为副标题，没想到被《星球大战》抢先一周注册，只好放弃。

《碟中谍6：全面瓦解》由美国派拉蒙影片公司出品，克里斯托夫·迈考利执导，汤姆·克鲁斯、亨利·卡维尔、西蒙·佩吉、丽贝卡·弗格森、文·瑞姆斯、肖恩·哈里斯、安吉拉·贝塞特、凡妮莎·柯比、米歇尔·莫娜汉、亚历克·鲍德温、韦斯·本特利、费雷德里克·施密特等主演，将于7月27日北美公映。

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