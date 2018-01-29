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刘诗诗为老公新剧打call 吴奇隆一句话回复撒糖

2018年01月29日 18:13 新浪娱乐
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近日，吴奇隆新剧《蜀山战纪2》即将播出，刘诗诗在微博力挺老公新剧：听说今晚各路人马都在蜀山集结，来看看！吴奇隆也在下方评论区回复虐狗。

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刘诗诗发微博刘诗诗发微博
吴奇隆评论吴奇隆评论
隆诗夫妇隆诗夫妇

　　新浪娱乐讯 1月29日，刘诗诗[微博]为老公吴奇隆[微博]新剧发微博打call，吴奇隆评论：各部门及所有配合单位都在拼命中，请出品人放心！

　　近日，吴奇隆新剧《蜀山战纪2》即将播出，刘诗诗在微博力挺老公新剧：听说今晚各路人马都在蜀山集结，来看看！吴奇隆也在下方评论区回复：各部门及所有配合单位都在拼命中，请出品人放心！网友表示：好甜哦！隆诗夫妇又在偷偷撒糖了。（实习生英子/文）

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标签: 刘诗诗吴奇隆出品人撒糖《蜀山战纪2》

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