刘诗诗为老公新剧打call 吴奇隆一句话回复撒糖

近日，吴奇隆新剧《蜀山战纪2》即将播出，刘诗诗在微博力挺老公新剧：听说今晚各路人马都在蜀山集结，来看看！吴奇隆也在下方评论区回复虐狗。

刘诗诗发微博

吴奇隆评论

隆诗夫妇

新浪娱乐讯 1月29日，刘诗诗[微博]为老公吴奇隆[微博]新剧发微博打call，吴奇隆评论：各部门及所有配合单位都在拼命中，请出品人放心！

近日，吴奇隆新剧《蜀山战纪2》即将播出，刘诗诗在微博力挺老公新剧：听说今晚各路人马都在蜀山集结，来看看！吴奇隆也在下方评论区回复：各部门及所有配合单位都在拼命中，请出品人放心！网友表示：好甜哦！隆诗夫妇又在偷偷撒糖了。（实习生英子/文）

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