格莱美奖揭晓 美歌手火星哥横扫6奖成最大赢家

原标题：格莱美奖揭晓 美歌手马尔斯横扫6奖成最大赢家

第60届格莱美奖揭晓 美国歌手马尔斯横扫六项大奖成最大赢家

中新社纽约1月29日电 第60届格莱美颁奖典礼当地时间28日晚在纽约举行。美国歌手布鲁诺·马尔斯（Bruno Mars）成为当晚最大赢家，横扫包括年度歌曲大奖、年度制作大奖、年度专辑大奖在内的六个奖项。

格莱美奖是美国国家录音艺术与科学学会举行的年度音乐评奖活动，是国际上最具影响力的音乐大奖之一，被誉为“音乐界的奥斯卡”。本届格莱美颁奖典礼28日晚在纽约麦迪逊广场花园举行，这是该颁奖礼时隔15年后首次回到纽约。

Rihanna现场表演。

综合格莱美奖官网和美国媒体报道，今年的格莱美奖共有84个奖项。绰号“火星哥”的马尔斯以歌曲《That‘s What I Like》斩获年度歌曲大奖，他的另一首歌曲《24k Magic》获得年度制作大奖，同名专辑《24k Magic》获得了年度专辑大奖。此外他还获得三个奖项：最佳R&B专辑、最佳R&B单曲和最佳R&B表演。

说唱歌手拉马尔（Kendrick Lamar）则包揽说唱类奖项。他的单曲《Humble》拿下最佳说唱单曲、最佳说唱表演和最佳MV三个奖项，专辑《Damn》获得最佳说唱专辑奖。此外，拉马尔还凭借歌曲《Loyalty》和女歌手蕾哈娜共同获得了最佳说唱/演唱表演奖项。

在影视音乐类中，《爱乐之城》电影原声带获得最佳改编影视歌曲合辑、最佳原创影视音乐专辑两个奖项；动画片《海洋奇缘》主题曲《How Far I‘ll Go》夺得最佳影视歌曲奖，歌曲演唱者阿莱西娅·卡拉（Alessia Cara）获得本届格莱美的最佳新人奖。

有人欢喜有人愁。美国嘻哈天王杰斯（JAY-Z）此前共获得八项提名，获奖呼声较高。但当晚的颁奖典礼上他获得的提名全部落空，可谓“颗粒无收”。同样没有收获的还有两位女歌手——Lady Gaga和外号“霉霉”的泰勒·斯威夫特，她们此前各自获得两项提名，但最终都与奖项失之交臂。

自1959年首届格莱美颁奖礼以来，该颁奖礼曾长期轮流在纽约和洛杉矶举办。但在过去18年里，有17次颁奖礼都在洛杉矶斯台普斯中心举行，只有2003年的第45届格莱美颁奖礼在纽约举行。明年格莱美奖将再度回到洛杉矶举办。（完）

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