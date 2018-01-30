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韩雪：我没有那么高冷，只是个子高，名字冷

2018年01月30日 10:11 信息时报
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韩雪笑说：“其实生活中我没那么高冷，高冷的印象都是给不熟悉的人，那是自我保护，如果环境让我觉得有安全感，就可以卸下包袱了。”

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韩雪韩雪

　　一直给人“高冷”印象的韩雪展示了自己软萌的一面。

韩雪的配音得到专业老师的称赞。韩雪的配音得到专业老师的称赞。

　　信息时报讯 （记者 吉媛媛） 《声临其境》播出了多期，让不少观众见识到了娱乐圈很多优秀演员的台词功力，以及他们声音的魅力和创造性。往常节目都是男性嘉宾居多，上周却一反常态出现了四位“魅力女声”，节目带来的震撼效果不输以往，其中拿下当期节目冠军的韩雪，用英文给海绵宝宝配音的片段，更是突破了3000万的点击。观众都惊讶于，这个素来被唤作娱乐圈“高冷花瓶”的女子，竟然也有这样的可爱软萌的一面。

　　近日，韩雪接受了信息时报记者的采访，对于自己这次的形象大颠覆，韩雪说：“其实我一直在做自己喜欢的和舒服的事情，生活方式随意，可以拍戏，可以唱歌，也爱玩科技，离核心圈子比较远，比较安逸。”她还说，自己一直就不是高冷挂的女子，“其实生活中我没那么高冷，只是个子高，名字冷。”

　　颠覆形象不是一戳而就

　　韩雪早早就关起房门玩配音了

　　韩雪在《声临其境》里的代号叫做“粉红猪小妹”，取的名字就预示着生活中的韩雪离二次元的世界并不遥远，她也有软萌的一面。果不其然，在节目的第一个环节，韩雪第一个上场，为海绵宝宝配音，平日里看似冰冷的她，要跟着片段里的海绵宝宝上演各种哭闹和抓狂，接着还要一人分饰两角，饰演“奶奶”，用苍老的声音施以安抚。更重要的是，整个片段里面，韩雪配的都是英文。这让现场不少配音界的专业老师，都大赞韩雪的表现惊艳。

　　其实，韩雪早早就开始接触动画片的配音了。她说：“我以前就很喜欢配音，也在配音软件里配过很多英文片段，但都是自己关起房间门自己玩的，怎么耍都可以。至于英语，坚持学习三年了，每天2~4个小时，把所有的碎片时间攒出来，所以才有了大家看到的英语配音。”

　　对于形象的颠覆，韩雪笑说：“大家觉得这一次我很颠覆想象，是以前找我演的角色挑战不够吧。很难得有舞台可以呈现这些平时大家没法关注到的演员的特质，好演员都是需要刺激的，其实生活中我没那么高冷，高冷的印象都是给不熟悉的人，那是自我保护，如果环境让我觉得有安全感，就可以卸下包袱了。”

　　“花瓶”秀出台词功力

　　韩雪说真材实料的花瓶是艺术品

　　韩雪出道多年，拍摄过不少电视剧。但是圈中有很多关于韩雪“高冷”的传说，也让外界慢慢地带上了有色眼镜来看待这位演员，再给她冠上了“花瓶”的称号。这次在《声临其境》里面，不少观众都认可，其实韩雪的台词功力绝对是实力派的水准。被喊了这么多年的“花瓶”，韩雪也已经看淡，她说：“花瓶不也看什么窑烧的吗？真材实料的花瓶那是艺术品。”

　　韩雪透露，自己接演电视剧，都会倾向于拍同期声的剧，如果无法实现，自己也会尽量抽时间完成自己的配音工作。她说：“我比较喜欢演同期声的戏，丢不了细节，就算不能同期，也要尽可能自己去配。所以，台词的能力就是这么积累的。很多演员有顾虑，不敢张嘴，我觉得应该把自己替换到表演的状态里，大胆张嘴。”

　　韩雪承认，声音的优势其实很大程度上是先天的，但她的例子就可以证明，后天的努力也可以弥补先天的不足。她说：“我进上戏（上海戏剧学院）以前，说话小嗓子，可能是苏州姑娘吧，咬字都在口腔里，中气不足。后来进了上戏，台词课帮我调整过来了。而且节目里我的台词老师刘婉玲老师就在下面，录的时候完全不知道。一看电视播出，压力好大。”

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标签: 韩雪声临其境花瓶配音高冷

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