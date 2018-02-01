播出打时间差 央视卫视春晚“错峰出街”

鹿晗

《捉妖记2》剧照

李健

浙江卫视的春晚与“捉妖记”这个大IP绑定，在竞争激烈的晚会市场中跑出新姿势。此外，其他卫视也都将正能量、主旋律、合家欢等定为关键词，它们在播出时间上“错峰出街”，不再分割观众的注意力。央视春晚从嘉宾的邀请上进一步向年轻人趣味靠拢。可以说，面对不同时段、不同风格的内容，观众能连续享受文娱大餐。

央视：年轻演员

继续占据主力

距离央视狗年春晚越来越近，这段时间，歌舞类节目正在进行紧张的排练，节目阵容相继浮出水面。据了解，李易峰、鹿晗、张艺兴、王俊凯、王源、易烊千玺、陈伟霆、杨洋、关晓彤、郑恺等均接到邀约，有望登上央视春晚舞台。加上之前语言类节目审查中现身的邓伦和杨紫，2018年央视春晚年轻男演员扎堆，这些中的不少人将演唱符合新时代的主题歌曲。

在这些年轻演员中，有不少已经登上过央视春晚舞台。杨洋曾在2016年央视春晚中和佟铁鑫合唱《父子》；张艺兴在2017年央视春晚与井柏然同台亮相；同样是2017年春晚，鹿晗和陈伟霆共同演唱了《爱你一万年》。

今年语言类节目将突出表达新时代的蓬勃生机与旺盛活力。父慈子孝、求真务实、平安中国、共享时代、血缘亲情、中非友谊、文化社区、脱贫攻坚、儿童成长等话题都将受到关注，以此传播正能量。

此前还有消息称不少演艺大咖将登台，比如那英和王菲联手合唱《重逢》，成龙携群星合唱《中国》，周杰伦则被证实将亮相演唱代表作《告白气球》。这说明，央视春晚将继续放下身段，试图增强对年轻观众的吸附力。

浙江卫视春晚

与《捉妖记2》联手

近年来，各大卫视的“小年夜”晚会越来越为人们所喜爱。伴随着传统春节的临近，一向乐于制造惊喜的“晚会尖子生”浙江卫视，近期又推出新惊喜：与电影《捉妖记2》联手，开启2018年贺岁夜的狂欢。该台晚会将于农历腊月二十九晚播出，《捉妖记2》的首映礼将是一个重要板块。影片导演许诚毅、主演白百何、井柏然、李宇春、杨祐宁、吴君如、柳岩、吴莫愁等主创出席，还有可爱搞怪的“小妖”加入，“小妖”又乖又萌的模样甚是可爱。

据悉，此次晚会的嘉宾阵容，除了有白百何、井柏然、李宇春、杨祐宁等电影主创明星的加盟，还有胡可、沙溢、李玉刚、霍尊等“好友”的温暖加持。不同于跨年夜单一的演唱会形式，此次贺岁夜的节目单尤为丰富，除了歌舞之外，相声、小品、戏曲、魔术等表演都有可能被搬上舞台。晚会中，宋小宝将领衔主演小品《自作自受》，这是一个关于电信诈骗的故事，宋小宝扮演的“非洲土著”碰到了诈骗团伙，他依靠直播这个新武器，机智地报警成功。

各家卫视春晚各有千秋

为了与央视春晚错峰出街，大多数卫视的春晚都选择在不同的时间段吸引观众注意力。

东方卫视春晚定于大年初一播出。舞台是一大看点，这是国内春晚中首次采用360度的环形屏舞台设计，利用实景与虚拟相结合，在现场真实打造“千家万户”合家团圆的欢乐画面。此外节目组还沿着环形舞台设置4个带有不同风格和功能的表演区域。明星方面，音乐诗人李健、凭借《致我们单纯的小美好》走红的胡一天等都加盟。据悉，为了突出上海名片，东方卫视春晚邀请了很多从上海走出去的知名人士出席，例如世界跳水冠军吴敏霞、当红偶像许魏洲等人。

2018湖南卫视[微博]春晚在小年夜播出。晚会确定以“欢呼中国年”为主题，将紧扣“为人民的美好生活而欢呼”进行内容设计，众多青春、活泼而不失庄重的节目，将营造“回家、团圆、合家欢”的节日氛围。汪涵、何炅两大湖南卫视王牌主持将在本次春晚上热闹聚首，联袂一众“芒果名嘴”亮相，为春节假期预热。

北京卫视春晚将围绕“最美新时代最爱中国年”的主题展开。节目内容方面，大张伟将和对其“言传身教”的母亲首次同台献艺，成龙、那英、李宇春都将加盟。此外，语言类节目比例为历年之最，宋小宝、杨树林、苗阜、王声、潘长江、郭冬临、开心麻花团队、宋晓峰、王博文等笑星都将奉献最新力作。

江苏卫视春晚则主打“重聚王牌”，将于大年初一晚播出。“吉祥三宝”将在12年后再次团圆，胡彦斌、薛之谦、汪苏泷等都将先后献声。

新闻链接

“捉妖大家庭”首次齐聚

即将于狗年大年初一上映的电影《捉妖记2》，1月30日在北京举办全球首映礼发布会，“捉妖记”系列导演许诚毅携主演白百何、井柏然、李宇春、杨祐宁、吴君如、柳岩、吴莫愁等全阵容亮相，白百何、井柏然与胡巴更是时隔三年再度团圆。发布会上同时曝光了海外版预告，胡巴遭到人妖两界“全民追击”，危险升级，紧张刺激的动作场面也令影迷大呼过瘾。

活动现场，主演们依次介绍了自己的角色。作为两部《捉妖记》的“老人”，白百何和井柏然表示《捉妖记2》里自己的战斗力将全面升级，对胡巴的爱也更加浓烈。李宇春饰演一位有钱任性的钱庄老板，颇有喜感。许诚毅导演表示，白百何、井柏然与胡巴一家三口团圆的曲折经历将是第二部中最大的看点，众多新妖和新演员的加盟，则丰富了《捉妖记2》的故事性。

在《捉妖记2》全新的故事中，天荫带着小岚踏上寻父之路，重回永宁村的胡巴再度被“妖王”追杀。与此同时，江湖盛传胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，一场腥风血雨即将来临……（林芳）

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