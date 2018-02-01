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要嫁啦！Twins阿娇被求婚，姐妹们祝福满满

2018年02月01日 09:23 新浪娱乐
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阿娇去年10月公开恋情，赖弘国大方示爱：“希望认真的和阿娇发展下去。”没想到事隔3个月两人就宣布闪婚，许多艺人送上祝福。阿Sa转发和阿娇的合照写下：“千言万语在心中，loveyouforever。”

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　　原标题：17年姐妹阿娇被求婚！阿Sa：激动到睡不着

TWINSTWINS
阿娇晒戒指阿娇晒戒指
阿Sa祝福阿Sa祝福
阿Sa祝福阿Sa祝福

　　“Twins”成员阿娇[微博]1日凌晨po出钻戒照，她2017年10月认爱“医界王阳明”赖弘国，才3个月就迈入人生“下一站”，消息一出让粉丝又惊又喜，17年成员兼姐妹阿Sa获知消息后，第一时间献上祝福，她表示此刻激动到睡不着觉，也对阿娇告白：“千言万语在心中。”粉丝看了也献上祝福。

　　阿娇去年10月公开恋情，赖弘国大方示爱：“希望认真的和阿娇发展下去。”没想到事隔3个月两人就宣布闪婚，许多艺人送上祝福。阿Sa转发和阿娇的合照写下：“千言万语在心中，loveyouforever。”并祝福小两口永远幸福、日日都甜蜜，阿娇也回她：“除了他，你也是我人生中最重要的人，真的是千言万语在心中。”一番话感动不少网友。

　　阿S和阿娇2000年组成Twins，来年以歌曲《明爱暗恋补习社》出道，接着以诸多歌曲走红，事隔17年，许多团体纷纷解散，两人互相力挺，走过感情、事业的风风雨雨，好感情为人津津乐道。

　　如今传出好消息，好姐妹第一时间献上祝福，另一好友容祖儿[微博]第一时间获得消息，也对阿娇道喜：“你的幸福，是我们的快乐，爱你！”

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 阿娇阿Sa求婚Twins祝福

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