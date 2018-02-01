本色出演 雷佳音表演的底色是喜剧吗？

之所以雷佳音还未走到周星驰、葛优这样的一线喜剧演员位置上，和市场暂时还未给他提供更大的舞台有关，也和喜剧这个类型的影视作品，在格局拓展方面尚未彻底展开有关

《绣春刀2》

雷佳音擅长饰演痞里痞气又内心自有忠义的角色，《绣春刀2》里的裴纶和《和平饭店》里的王大顶皆属此类；但《白鹿原》里沉稳内敛的鹿兆鹏、《我的前半生》里被观众又爱又恨的“前夫哥”，却也能让他成功塑造。

《白鹿原》

《我的前半生》

《和平饭店》

[人物志]

喜剧演员的底色，时常由悲剧铺垫——自杀的罗宾·威廉姆斯如此，卓别林、金·凯瑞、憨豆先生亦如此。但在雷佳音所擅长的喜剧角色背后，却感受不到某种挥之不去的阴郁感——他吊儿郎当，也坦荡阳光，对世间郁闷的事充满不解，活在自己简单耿直的世界当中。

雷佳音在《和平饭店》像大碴子味的“007”

电视剧《和平饭店》前几天开播。在剧中饰演民间爱国人士王大顶的雷佳音，被认为是《和平饭店》的一大看点，他一口顺溜的东北腔以及土到家的东北方言俚语，使得这部拥有抗战、谍战、侦探、心理等诸多元素的剧作，又多了份怪味豆的效果。

王大顶在剧中的角色设定，有一个很鲜明的身份背景——土匪，但这个土匪的样子，几乎颠覆了以往国产剧中绿林好汉的形象。简单地说，雷佳音在剧中的表现，与王大顶的角色设定，是存在很大冲突的。凭借以往的观剧经验，观众是不大能接受这么一个虽有些市井气，却也能装得风度翩翩并且临危不惧的人是土匪的。雷佳音硬是在自己与土匪之间搭起了一座桥，实现了平滑的过渡。

甚至有人形容，雷佳音在《和平饭店》中的表演，是大碴子味的詹姆斯·邦德。或许有些过誉，但两者之间的确有共同之处：对漂亮女人有强烈的兴趣、没有条件创造条件也要玩幽默、骨子里还都有绅士精神——虽然王大顶的绅士精神比邦德少很多，但毕竟有不是？有绅士气质的土匪，这就是雷佳音贡献出来的人物，也是观众不弃剧的原因之一。

雷佳音的表演是稍带一些夸张的，但不至于夸张过度，这名演员的可贵之处在于，他仿佛天然懂得在不同作品中的表演分寸与尺度。这与他得到过专业的表演训练有关，却也让人忍不住去揣测，现实生活中的雷佳音或许也是如此。他在微博上这么说，“我演的所有角色都是本色出演”，有“人戏合一”的自夸嫌疑，但也确实符合他与人物之间时刻同频的调性。

国内市场缺少耿直又乐观的喜剧演员

雷佳音真正为观众所熟知，是2012年他在宁浩电影《黄金大劫案》中饰演男主角小东北，《黄金大劫案》当年未能重现宁浩票房神话，但雷佳音却让人惊艳。虽然与东北喜剧谐星、二人转演员等同处一个文化土壤，但雷佳音的特别之处在于，他身上有一股清新之风。到《和平饭店》时，这股清新之风消失了，取而代之的，是一名成熟演员带着点高调的自信。

喜剧演员的底色，时常由悲剧铺垫，或是对人生有着深刻的怀疑。自杀的罗宾·威廉姆斯如此，卓别林、金·凯瑞、憨豆先生亦如此。但在雷佳音的所擅长的喜剧角色背后，却感受不到某种挥之不去的阴郁感——他吊儿郎当，也坦荡阳光，对世间郁闷的事充满不解，活在自己简单耿直的世界当中。

这样的喜剧演员，或许暂时无法胜任更具深度的角色，因为如果人物内心复杂化以及性格矛盾冲突加大之后，雷佳音很可能会觉得茫然失措。但在“大碴子味的邦德”这个路线上，雷佳音还有不小的发展空间。我们的娱乐市场，也缺少这种类型的演员。

之所以雷佳音还未走到周星驰、葛优这样的一线喜剧演员位置上，和市场暂时还未给他提供更大的舞台有关，也和喜剧这个类型的影视作品，在格局拓展方面尚未彻底展开有关。雷佳音已经拥有作为一名喜剧演员难得的乐观本色。目前需要做的，除了等待之外，他或许可以去尝试体会不同的人生，为自己的表演层次，再增加一些丰富性。

□韩浩月（文化评论人）

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