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明星们请你以后穿有口袋的衣服出门好吗

2018年02月02日 18:55 新浪看点
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钟汉良一直就是这样的，高冷禁欲，可小哇每次摆造型的时候总是喜欢手插口袋，但是每次他的手总是尴尬的无处安放。

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　　文章原标题：明星们请你以后穿有口袋的衣服出门好吗，尤其是吴亦凡和钟汉良！

　　文章来源微信公众号：天生有趣的小猫

　　假如衣服没有口袋，这事情就没有那么悲观了，众明星开启了上上下下、漫无目的画圈摸口袋形式……这是谁设计的衣服啊，居然连个口袋都没有，我的手到底该往哪里放啊？

　　看着一脸淡定的天仙姐姐找口袋有没有觉得很萌呢？刘亦菲终于认识到其中的问题，她今天穿的上衣压根就没有兜……

刘亦菲找口袋刘亦菲找口袋

　　刘亦菲：咦，我口袋呢？原来今天穿的是裙子啊！

刘亦菲刘亦菲

　　每次吴亦凡出现都是高冷的，可每次不经意间的小动作让人觉得无比可爱！

吴亦凡吴亦凡

　　吴亦凡的动作又搞笑又可爱，我这骚动的无处安放的小手，手不停地在上衣摸索，没摸着不死心，换个姿势接着找~

吴亦凡吴亦凡

　　吴亦凡有口袋了，这次又不好穿衣服，一只手插在上面的口袋，一只手插在下面的口袋。说实在的，这件衣服要不是吴亦凡穿，恐怕其他人难以驾驭！

插口袋插口袋

　　钟汉良一直就是这样的，高冷禁欲，可小哇每次摆造型的时候总是喜欢手插口袋，但是每次他的手总是尴尬的无处安放……

小哇小哇

　　想要手插口袋却一直找不到兜儿的小哇，一直在腰附近摸索。哈哈哈哈哈哈哈哈！Emmmmmm，一如既往找不到口袋，下次服装师准备个有口袋的衣服给他吧~

没有口袋的裤子没有口袋的裤子
口袋口袋
到处找兜到处找兜

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标签: 口袋吴亦凡衣服刘亦菲明星

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