李荣浩发错微博还不许网友吵吵，幽默属性暴露了

李荣浩就在微博上艾特张艺兴说不荣艺组合成立了。只不过他艾特错了人，随后李荣浩立刻做了更改，还自己在评论里告诉网友他已经改正过来了，并且让网友别吵吵。

文章来源新浪看点： 剧说天下

有网友说被李荣浩逗笑了……

点了笑穴

印象里，小编一直觉得李荣浩是个蛮有才华的人，他的那首李白我还单曲循环过很久。再后来，他跟杨丞琳恋爱，演唱会的高调秀恩爱也让人羡慕不已。不过从头到尾都没有人发现过他有幽默属性。

杨丞琳 李荣浩



最近他也上了全民制作人担当导师，第一期节目开始就一发不可收拾。能在一众小鲜肉中靠表情包吸引观众，李荣浩也无形之中成为了搞笑担当。但其实，他本人也是一本正经的在认真录制节目，可越是这样的一本正经就越显得幽默。

担当导师

所以，看完这个节目之后，网友们虽然还不清楚自己要pick哪个爱豆，但对李荣浩以及张艺兴可是真爱~然后李荣浩就在微博上艾特张艺兴说不荣艺组合成立了。只不过他艾特错了人……

@错人

随后李荣浩立刻做了更改，还自己在评论里告诉网友他已经改正过来了，并且让网友别吵吵。有粉丝调侃他“小小的眼睛，大大的脾气”，有的粉丝就更直接了，说他挺凶，他居然还一本正经的跟粉丝道了歉……

评论

厉害厉害……

鼓掌

这样的李荣浩还真是很搞笑啊……恐怕他自己都没想过他具有这种让人捧腹大笑的魔力。目前综艺节目还在一期一期的更新，不过我已经不想pick小鲜肉了，以后就站不荣艺组合了！

说悄悄话

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