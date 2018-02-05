Lady Gaga病情恶化！最后十场巡演宣布取消

Lady Gaga

Lady Gaga病情恶化

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，女神Lady Gaga因为纤维肌痛症2017年9月无预警宣布暂退歌坛，巡演也都喊卡，希望可以把身体调养到健康的状态，没想到近来她的病情不仅没有好转，而且还恶化了，3日宣布取消欧洲的最后10场巡演，让粉丝都非常担心她的健康状况。

Lady Gaga的团队3日在社群网站上宣布，即将取消她在欧洲最后十场的巡回演唱会场次，其中包括伦敦、曼彻斯特、哥本哈根、巴黎、柏林、里约等，声明中指出：“Lady Gaga现在正承受着非常剧烈的疼痛，这也影响到她的现场演出的能力。”在医疗团队的强烈建议之下，他们决定取消余下的10场巡演，对此Lady Gaga也在文中表示：“我非常难过，完全不知道应该怎么形容。”为了之后可以继续在舞台上表演，她接受了医疗团队的建议，在家中好好休养直到痊愈。

随后，Lady Gaga向粉丝道歉：“我爱这个表演胜于一切，但是这真的超出我的控制范围。”她承诺粉丝一定会回到各个城市去表演，但是现在只能把健康放在第一位。不少粉丝看到以后表示，虽然无法看到她回到舞台上有点失望，但是依旧希望偶像可以好好照顾身体，并祝福她可以早日痊愈，各种正能量喊话让人看了也为之动容。（ETtoday/文）

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