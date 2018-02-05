《三个院子》林更新被爆洁癖 应采儿坦白初恋

在代表爱情的院子里，素人住客谈起“不该跟初恋结婚”的话题时，应采儿意外透露，自己的初恋男友比自己大两岁。第一次听老婆讲初恋，陈小春瞬间严肃，大有吃醋的意思。

《三个院子》

昨晚，由江苏卫视、星乐盟出品的观察体验真人秀《三个院子》播出，再度成为话题焦点。林更新大学同学周放、朱桢大学舍友于毅做客院子，四人聊天谈心，互诉院子生活引来的变化。朱桢爆料林更新洁癖严重：“和他住在一起我才知道，林更新的床不许别人坐上去！”大张伟讲述“煎饼情结”，回忆父母出摊供自己玩音乐，浓浓亲情引发观众情感共鸣。应采儿意外坦白初恋，惹陈小春吃醋，夫妇小互动戳中萌点。谈及婚姻，应采儿表露父母对陈小春的看法：“我爸就觉得他没问题，是个不错的人。”

林更新嘴硬心软不舍素人大叔

院子生活惹回忆 大张伟妈妈：素人让我想起花儿乐队

本期节目中，“相爱相杀”的星素关系成为了一大看点。虽然相识不久，适应了院子生活的明星、素人，彼此之间的关系在交流与分享中迅速拉近，不同的性格、不同的相处方式，陌生人间的情感碰撞，令星素日常变得趣味十足。作为“九亿少女的梦”，林更新可谓是“撩”遍全院少女，从三岁小萌娃到“妈妈级”素人阿姨，都曾与林更新展开过日常互怼。就连院子里的素人大叔也不例外，从餐桌到厨房，有林更新在的地方，就有笑料。然而，每到离别时刻，林更新总也是最不舍的那个，看到素人把在院子里的点滴记忆画成了漫画，他拿手机拍下来留作纪念，“我要把这些照片洗出来，这代表了我们。”

另一边，应采儿与素人“敢姑娘”初次见面便对彼此印象深刻。留着爆炸头的敢姑娘是一名旅行博主，凭借着快言快语的直爽性格，她与直性子的应采儿一拍即合，火速打成一片。玩游戏时花式互怼，真心话环节也毫不避讳，大聊感情经历，虽然是初相识，却好似相识已久的闺蜜般。二人相合的微妙气场令粉丝们羡慕不已，直呼：“想跟采儿姐做朋友，一定很爽。”

而在大张伟妈妈的带领下，北京的院子里，“相亲相爱”成为了不变的主题。大张伟带着整个院子齐出动找乐子——动物园里排队喂动物；回来的路上又和素人一起“捡破烂”拼跑道，举办“大霞杯”龟兔赛跑，忙得不亦乐乎。这其乐融融的场景，引发观众感慨：“看得出来相处得真的很自在，太喜欢这种氛围了。”对于这份快乐和谐的院子生活，大张伟妈妈也颇有感触，在采访中她表示自己很喜欢院子里的素人朋友：“他们都特别温暖，我们相处起来也有话聊。我现在都还对第一波来的那四个小伙子印象很深，因为他们是搞原创的，自己写歌自己唱。我儿子小时候就这样，那感觉就挺像以前的花儿乐队的。”

林更新被爆洁癖“他的床不许坐人”

应采儿坦白初恋 陈小春吃醋

除了星素间趣味互动，代表“亲情、爱情、友情”的明星组合，也在以各自的方式，加深对彼此的感情。林更新和朱桢虽然已是相识多年的好友，可在院子里这种更加日常化的环境中，二人不仅会谈论平时不谈的话题，还发掘到了对方更多的“秘密”。林更新坦言一起生活后才知道朱桢不做家务，也不会做饭。虽是嘴上经常嫌弃着，到了生活中却是时时照顾，考虑朱桢的习惯、口味。朱桢也感慨在一起生活后认识了新的林更新：“我是在录制这个节目之后才知道他的床是不允许别人坐上来的。”对于院子的生活，朱桢也把它看做对未来生活的一种期望，“我就希望以后能和朋友住得近些，经常互相串门、吃吃家常菜，那就很好。”

在代表爱情的院子里，素人住客谈起“不该跟初恋结婚”的话题时，应采儿意外透露，自己的初恋男友比自己大两岁。第一次听老婆讲初恋，陈小春瞬间严肃，大有吃醋的意思。陈小春“实力护妻”的表现，也逗乐了一众粉丝：“春哥脸上写满了，你是我一个人的！”对于“春采”夫妇来说，爱是坦白；而对于大张伟来说，爱是一种情怀。北京院子胡同口的煎饼，简直是大张伟的固定pick，从节目到采访都要实力安利，“我录了一个礼拜节目，得买了20多个煎饼。”而大张伟对煎饼的偏爱，他认为这其实是一种“煎饼情结”。在自己小的时候，是张爸张妈靠着每天出摊烙煎饼，支持着他追求音乐梦想。“以前我爸摊煎饼，我妈弄馄饨，他俩在夜市起早贪黑的，就为了供我玩音乐。所以这个煎饼，真的是我的回忆。”

本周日晚21：10，江苏卫视《三个院子》林更新的另外三位神秘老友大驾光临，真心院子里的“上戏同学会”即将上演……

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