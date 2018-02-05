李淳：做李安的儿子，根本没有优势

“每次接受采访，大家都会三句话不离父亲，会觉得苦恼或者有排斥心理吗？”“会排斥。我会希望更好的证明自己，但是我很理解大家，都是工作，而且我要是公众也会对此好奇。”

过去的一年，你会发现在电影《乘风破浪》《绑架者》《目击者之追凶》《妖猫传》中都有一个熟悉的身影——导演李安的儿子李淳，他还凭借《目击者之追凶》一片提名第54届台湾金马奖最佳男配角。

李淳

头顶李安二公子之名出道，除了光环，对于李淳来讲更多的是压力。今年28岁的他，比想象中更多几分稚气。“每次接受采访，大家都会三句话不离父亲，会觉得苦恼或者有排斥心理吗？”“会排斥。我会希望更好的证明自己，但是我很理解大家，都是工作，而且我要是公众也会对此好奇。”

1 中文刚学四年 演戏不问父亲

李淳的中文说的很好，言谈间，他会很认真地看着你的眼睛，即使不是在采访，他也会关注每一个讲话的人。出生于美国，成长在华人家庭，很多人认为他从小就会说中文，其实李淳学中文不过四年的时间。“高中时跟华人老师学了一点点，但是非常不标准。在家里爸爸妈妈会用中文交流，比较基本的我都听得懂，但是我们几乎不讲中文，或是他们讲中文，我们回英文。”

2011年，还在上大学的李淳在电影《宿醉2》里饰演了一个配角，“拍完就又回去上学了。”两年后，他在台湾拍王童导演的电影《对风说爱你》时，才开始学习中文，“没有很刻意，当时大学刚毕业，碰巧有机会接触到王童导演，并被邀请出演他的作品。在知道要回国拍戏后，我也做了一些准备的，比如买词典背汉字，但是好像也没什么用，我觉得学语言环境最重要。回来后，必须要用中文去跟别人沟通，学起来就快了。”

《对风说爱你》也是李淳第一部出演主角的作品。父亲是国际知名导演，演技上一定会给儿子很多指导，李淳却说，其实和父亲交流的并不多。“一般在一个工作结束后，我才会跟他分享过程。中间不会交流太多，因为你今天遇到了这个问题，明天还是要开工面对。而且很多问题，讲了也没用，还是要自己琢磨，或者直接问现场导演、对手戏演员们的意见。”

电影《对风说爱你》

2 提名金马，犯蒙、脱线、发烧

出道至今，李淳参演的作品并不多，最出名的是2016年上映、李安导演的电影《比利·林恩的中场战事》。虽然是父亲的作品，但他并没有因为特殊关系而演上男一、男二等重要角色。直到去年那部《目击者之追凶》，因在片中饰演了一个内心阴暗的变态杀人犯，李淳获得了第54届台湾金马奖最佳男配角提名。颁奖典礼当天，李安也出席了活动，但李淳最终败给了对手，虽有遗憾，但他反而觉得“这是件大好事”。

回忆刚得知入围消息的前几天，他正在香港忙着拍一部警匪片，“赶上连续9天的大夜戏，每天都要拍13到15个小时，这是我人生最辛苦的9天，比拍《比利·林恩的中场战事》还要辛苦。拍完最后一晚，觉都没睡，又赶去台湾客串了四天另外一部戏，只休息了一晚再次开工。就是在这天的晚上，我的状态几乎是蒙的，刚休息，就听到了尖叫声，还以为是有人跳楼了，后来才知道是我经纪人在叫。跟我说我入围金马了，我是开心，但完全是脱线的状态，第二天就开始发烧。”

接着他又去杭州拍了几天的戏，都无暇将这个消息通知家人，还是他的经纪人在家族群里发的消息。“家里人都在为我开心，我自己也很开心，但也没有想太多。我在美国常常看奥斯卡，我知道太早得奖不是一件好事，所以反而觉得这样（的结果）挺好。”

但是为了避免尴尬，李淳还是提前想了一段获奖感言，“万一真的得奖了，我怕自己太紧张，学的中文都忘了，所以还是以防万一准备了一些。那个时候美国刚过完感恩节，想说没机会在美国过感恩节，不常跟身边的人感恩，要借此机会感谢大家。”

电影《妖猫传》

3 陈凯歌并不凶，在片场“戏很多”

在去年年底上映的电影《妖猫传》中，李淳客串出演了一个执事官的角色，“这是我第一次演古装，我还特意从剧组借走了戏服，拿回家练习。”

这也是他第一次与陈凯歌导演合作，“去拍摄之前，很多人和我说陈凯歌导演在现场挺凶的，让我做好心理准备。但是我觉得他可能是到了一定的年纪，方式也有所改变了。从开拍前我见到他，还有红姐（陈红），他们都很照顾我。”

《妖猫传》的故事发生在盛唐时期，对于从小在美国出生长大的李淳来说相当陌生，“我特意找了一个历史老师了解了一下，但是基本上还是陌生的。陈凯歌导演也知道这一点，为了让我能更好的理解这个角色，他把角色比喻成与现代相对应的职位。其实他很会让一个抽象的概念，变成一个容易理解的、很实在的东西。还有一段戏，对于我来说台词是比较多的，我提前准备了很久，开拍的时候他就跟我说，这段话可以说的轻松一些。”

问及陈凯歌导演与李安导演的拍戏风格有何不同，李淳笑笑说，“我到现在合作的导演也不少了，新导演也有，资深的大导演也有，其实导演也没有什么风格，都是蛮实在的，他们可能就是交代人物的方式不同。在这方面，陈凯歌导演的表演基因是蛮强的，他讲戏也是很激动的，有时候会去演一遍，用语很斯文，就像在听大师课。李安导演讲戏的时候话比较少，更简明扼要一些，也不会很激动，这可能就算是区别吧。也许因为凯歌导演演过戏，有表演欲，看他导戏娱乐性还是蛮高的。”

（原标题：李淳：做李安的儿子，根本没有优势）

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