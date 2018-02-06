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《还珠格格》重播，皇后和容嬷嬷成网友最爱

2018年02月06日 14:30 新浪娱乐
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其实，时代在进步，人们的思维方式也在不断地变化，《还珠格格》的播出，又让这个寒冷的冬天热闹了起来！

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　　文章原标题：《还珠格格》再次重播，不过这次网友却更喜欢皇后和容嬷嬷

　　文章来源新浪看点：毒说娱乐

　　时隔四年，湖南卫视[微博]再度搬出寒暑假必备神剧《还珠格格》，堪称经典的程度可媲美《西游记》。

大合照大合照

　　《还珠格格》重播唤醒了好多九零，八零代的童年回忆，这不，昨日小编早早地就守着湖南卫视，蹲点收看去了！

范冰冰 林心如 赵薇范冰冰 林心如 赵薇

　　看的过程中就不停地赞叹小燕子和紫薇的盛世美颜，在那个没有美颜的时代，个顶个都是不掺假的美女，不是现在的小花旦们可比拟的。

赵薇 林心如赵薇 林心如

　　不过，这些年随着时代的改变，其中价值观方向的变化，直接导致人们越来越不喜欢琼瑶玛丽苏设定，所以网友们的吐槽也悄悄地发生了变化。

令妃遭全网痛批令妃遭全网痛批

　　令妃遭全网痛批：心机girl！

赞赏赞赏

　　相反的是皇后娘娘反而得到网友们赞赏：性格豪爽率真，她是出于真心才对皇上直言不讳的。

容嬷嬷容嬷嬷

　　容嬷嬷的出场更是让许多网友大呼：好可爱！

五阿哥五阿哥

　　小燕子为什么不直接说出来，自己不是皇上的亲骨肉，纷纷表示：紫薇真是瞎了眼，认识你这样一朋友！

　　还有好多网友吐槽：五阿哥太丑等等。

　　看完以上评论，小编表示对内心的冲击好大，从没想过有一天，小燕子不再是我记忆中的古灵精怪，紫薇格格不再是我心目中最纯洁善良的，容嬷嬷拿着小针扎人的场景不再可怕！

　　人们不再喜欢琼瑶剧里一味示弱而抛弃社会责任，认为爱情最伟大的内容，甚至是几十年的夫妻感情也抵不过一场轰轰烈烈的爱恋，这种被歪曲的逃避现实的价值观不值得被提倡，人们开始热衷于反对琼瑶式体系，打击琼瑶式“小三”和一批脑残粉。

《还珠格格》《还珠格格》

　　其实，时代在进步，人们的思维方式也在不断地变化，《还珠格格》的播出，又让这个寒冷的冬天热闹了起来！

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标签: 还珠格格西游记容嬷嬷琼瑶林心如

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