74岁“法海”谢幕“已无憾”

电视剧《新白娘子传奇》中“法海”一角令他家喻户晓。乾德门一生都在出演小角色，但直到病逝前一年，身体每况愈下的状态下，他也没有放弃演戏。乾德门的经纪人昨天表示，“人生谢幕，已无憾”。

乾德门再扮法海

乾德门参加《我不是明星》，给两个女儿助阵，再扮法海，已明显消瘦。

《大太监与小木匠》（右为乾德门）

《新白娘子传奇》

与小青合照

与白素贞

《痞子英雄》

《恶作剧之吻》

中国台湾资深艺人乾德门于昨天凌晨4时在台湾新店同仁医院病逝，享年74岁。生前他曾出演《新白娘子传奇》《恶作剧之吻》《白色巨塔》《痞子英雄》等几十部知名电视剧、电影。其中电视剧《新白娘子传奇》中“法海”一角令他家喻户晓。乾德门一生都在出演小角色，但直到病逝前一年，身体每况愈下的状态下，他也没有放弃演戏。乾德门的经纪人昨天表示，“人生谢幕，已无憾”。新京报记者专访了和乾德门合作过的演员陈美琪、赵雅芝、林依晨、马景涛、阮虔芷、导演蔡岳勋，以及浙江卫视《我不是明星》原总导演吴彤，追忆乾德门。

“乾爸”21年后再扮法海很开心

乾德门本名包尔吉古德·乾顾腾德门，1943年出生，六岁便随家人赴台，报户口时将名字填为乾德门。他就读于台湾政治大学新闻系，毕业后成了一名广播播音员。1971年，他参演电视剧《圆圆曲》正式进入演艺圈。他出演过电视剧《碧海情天》《倚天屠龙记》《白色巨塔》《终极一班》等，被圈内人尊称为“乾爸”，其中属《新白娘子传奇》中的法海一角最为经典。

2014年，乾德门曾登上浙江卫视《我不是明星》第三季节目，给两个女儿助阵。现场，他在相隔21年后再度以经典的法海扮相现身，并与女儿重现了一段电视剧情节。即便最终遭淘汰，但他十分感激有这个机会重温这个角色。

“第一次重新在舞台上扮演法海很怀念，很开心大陆观众还记得这个角色，（虽然我的）体重跟21年前差很多。”——乾德门

开出租贴补家用，从不觉得被小看

上世纪90年代末，乾德门的戏约逐渐减少，从一年3-5部戏，变为1-2部。当时正值乾母病重，家里也遭遇一些变故，一时间乾德门欠下了不少债务。乾德门便通过开出租贴补家用。

在乾德门担任出租车司机期间，他曾搭载过不少圈内人士，却很少有人认出他是谁。女儿陈薇薇曾表示，父亲当时还会遭到司机同行的排挤，“哟，大明星来和我们抢生意了？”但乾德门并没有因此一蹶不振，反而十分乐观。好友丁强曾透露，乾德门认为载客人、听客人讲笑话，都是很开心的事。而当一些认出乾德门的民众搭了短程，却慷慨地给了他1000新台币的时候，他则会感动不已。“他觉得职业不分贵贱，从不觉得自己被小看。”丁强坦言，他和乾德门年轻时在美国玩到没钱，乾德门去当地的餐馆做工，“端盘子和做杂事他都不在乎。”

“记忆中的乾爸永远很照顾后辈，贴心地关心大家，他总是会慰问我们最近怎么样啊，有没有吃饱之类的，对每个人都很亲切。”——潘玮柏（曾合作电视剧《麻辣鲜师》）

晚年拍戏没讲错台词为自己鼓掌

2000年后，乾德门疾病缠身，即便如此，他对拍戏的热情却丝毫不减。

2005年他出演了《恶作剧之吻》中大泉社长一角，2006年出演《白色巨塔》、2009年在电视剧《痞子英雄》中饰演警察老李。随后的10年间他又参演了《终极三国》《桃花小妹》《醉后决定爱上你》等几十部台剧，直到病逝前一年，他都在坚持拍戏。

2017年6月，乾德门曾前往上海参与《终极一班5》的拍摄，他曾经在《终极一班1》里饰演兵器总站老板“老钱”的角色。据悉，他在上海待了5天，其中一整天都在拍摄。据工作人员回忆，虽然他讲台词时已经有些喘，食欲也不是很好，但整体身体状况并无大碍，而且非常敬业地完成了拍摄，“‘乾爸’吃饭的时间都跟工作人员一起用餐，跟大家聊天开开玩笑。其中有一场戏时，他讲完台词还问工作人员有没有讲错，大家说没有错，他就帮自己拍手鼓励，真的非常可爱。”

但据其经纪人透露，在拍摄《终极一班5》时“乾爸”就已经开始咳嗽。她曾劝“乾爸”要彻底检查，“乾爸”也应允。但情况稍有好转后，“乾爸”又马不停蹄地投入到单元剧《你的孩子不是你的孩子》之《猫的孩子》的拍摄中。经纪人表示，乾爸认为答应人家的事就不要耽误，拍摄也不过是几天的时间。

《猫的孩子》的演员钟欣凌曾回忆道，拍摄时乾爸走路已经有些不稳，身体还有些抖。

“乾爸”去世后，《你的孩子不是你的孩子》的导演陈慧翎在社交平台上追忆，“乾爸，再见！谢谢您带给我们那么多精彩的演出，谢谢您以身作则让我们知道什么是人情义理，谢谢您教给我的一切！”

“乾爸”非常乐观，虽然拍摄期间只能坐轮椅，但他随时都充满着笑容，总是亲切地跟现场的工作人员打招呼。——巫知谕（《猫的孩子》制作人）

生命尽头仍惦念表演 憾辞电影《麻辣鲜师》

2017年10月，乾德门因在家中浴室待太久，等家人进去的时候，他已经头靠墙壁斜躺在地上。当“乾爸”被送进加护病房紧急插管治疗后，身体仍一直未好转。

乾德门的经纪人透露，他对待身边的人还是一样的体贴细心，“先前我去探望，他特地用笔写下‘你不要来，你家住太远’。”

不仅如此，“乾爸”也时刻惦记着表演事业。在住院前，乾德门本身已经接了《麻辣鲜师》电影版的拍摄工作，但因紧急住院，他不得不辞演。经纪人在探望时特意鼓励他说，治疗好了就可以继续演电影了。但他只是无奈地两手一摊，表情似乎在说“我现在这样不行”。而电影《麻辣鲜师》的剧组也曾表示，“老赵”这个角色只有“乾爸”能演，不然就抽掉角色。

但昨日清晨，“乾爸”还是遗憾地离开了我们，终年74岁。这位一生爱演戏、性情乐观开朗的演员，一辈子拍摄了上百部作品。经纪人曾问过他，要不要考虑退休？他只是笑答，“只要能演，还是继续演下去。”

笑眯眯地看我们唱歌

拍《新白娘子传奇》的时候，每次进棚，乾老手上都是没有剧本的，他的台词、他的戏都在家里准备好了。赵雅芝、叶童和我在一起就说广东话，我们那个时候普通话不是很好，所以和乾老交流的时间很少。戏中不少官员的扮演者都是他的好朋友，他们一帮人经常在一起聊戏，我们几个又有自己的小圈子。戏里面我们很恨他，但是戏外面关系又特别好，他特别和蔼慈祥，最开始我都不明白为什么找他来演法海。法海这个角色之所以被人这么讨厌，是因为他把这个角色演活了。

法海在剧中几乎没有唱歌的戏份，每当赵雅芝、叶童，和我开始对唱的时候，他总在笑眯眯地在一旁看我们唱歌，非常陶醉，他会很耐心地在剧组旁边待着，看到有什么危险的、需要帮忙的就会提醒一下。他最喜欢逗幕后的人笑了，因为剧组的人都很尊重他，他觉得太拘谨，就会搞笑一下。我记得最清楚的就是，在我拍打戏的时候，乾老就会跑过来逗我，咪咪笑地告诉我，“我就看你们这些小朋友，小时候不念书，现在罚你练台词；小时候不打架，现在就罚你打架。”

——陈美琪（合作《新白娘子传奇》）

帮助过许多同侪后进

听到乾老师去世的消息，内心充满感伤和怀念。在《倚天屠龙记》中他扮演叶童（剧中饰演赵敏）的父亲，剧中有很多父女情深的感情戏，（演得）很让人感动。之后我好长时间没有再见过他，也没有合作过了。他是很有喜感的演员，总会让人开心，（让人）乐不可支。乾老师特别照顾新人，帮助过许多同侪后进，默默行善见义勇为，给我们以最大的鼓舞，他的脸上总是带着灿烂的笑容。

我说的话太微不足道了，千言万语尽在心里，但还是想表达对乾老师的敬爱之情。希望乾老师是安详地离去，我们也会默默为他祈祷。乾老师，我们都爱你。

——马景涛（合作《倚天屠龙记》）

好前辈，好演员

昨日在片场拍戏时偶然得知了“乾爸”去世的消息，十分悲痛悼念，在微博上发文悼念，“好前辈，好演员。真的不舍，怀念乾爸！一路好走”。

——赵雅芝（合作《新白娘子传奇》）

片场最有精神的一个

去年“乾爸”住院，我特地回台湾去探望他。当时他住在加护病房，我觉得他状态很好，意识非常清楚，完全能听懂我说什么，只是没法开口说话，我只能靠他的反应来理解。（哽咽）

第一次与“乾爸”合作是拍《白色巨塔》。他是一位非常开心、敬业的演员，每天在现场是最有精神的那一个，帮助大家照顾小朋友，照顾每个演员，大家都非常喜欢他。拍《痞子英雄》时，“乾爸”的敬业更是令我敬佩，他真的是非常好的表演者。无论多小的一场戏，他都认认真真地演。而在生活中，“乾爸”一生都非常坚强。不管生活出现多少困境，他都坚强面对，不会让你觉得他（境遇）很不好。即便再不好，他也笑着跟你说，“我没问题的”。

“乾爸”这一生已经没有任何遗憾了，（哽咽）“他该做的就做了，而且也做得很好。我那次去看他，他也还是在很努力地好好活着，所以他不会是痛苦、遗憾地离开的。

——蔡岳勋（导演，合作《白色巨塔》《痞子英雄》）

70高龄上跳楼机

邀请乾老师来《我不是明星》第三季为女儿助阵的时候，他非常配合，也非常敬业。当时乾老师看起来身体挺健朗的，也许他把最好的一面都留给我们了吧。但还是能感觉他有些虚弱，最明显的就是瘦。因为我们请他扮回了法海的造型，但他已经跟角色有很大差距了。他演法海的时候其实有点胖，但当时他太明显的消瘦了，我们看着都蛮心疼的。节目之外，乾老师是一位善良、乐观的老人，完全没架子，就像和蔼的父亲。我坐台下休息的时候，他还会坐到我旁边跟我聊天，聊节目啊，聊我们的工作啊，关心我的身体怎么样，让我们多注意健康，就像大家长一样。

在节目中，乾老师的女儿曾聊起“乾爸”的故事：有一段时间乾老师不是很富裕，还得了癌症，但为了给家里赚钱，他去上真人秀节目。节目会要求艺人做类似跳楼机这样的游戏。他女儿告诉他不能去，他都70岁了。但他坚持说上了节目，我就要这样做。我们觉得他真的非常不容易。

——吴彤（综艺制作人，原《我不是明星》总导演）

非常开朗正向

我把乾德门称为乾爸，回想起来，他给我最深的感觉就是“一个非常开朗正向的人”，记得跟他合作《恶作剧之吻》的时候，常常可以在现场听到已经年届高龄的他爽朗的大笑，对戏剧和角色的热情丝毫未减，也对他开计程车印象深刻。不管是为了应付生活所需，或是为了接触形形色色的人，都让我对他开放的心胸和弹性的态度感到佩服。

——林依晨（合作《恶作剧之吻》）

他对女儿特别好

得知这个消息非常难过。很多记者为这件事找我，让我回忆拍戏时的情况，但已经过去多年了，都记不住了，但他很有爱，是很标准的演员，以前的演员都非常敬业，现在的演员应该向他们学习。

他再婚，对女儿们非常好，视如己出。而且当年演员挣钱不多，还负担一切很不容易。

——阮虔芷（《新白娘子传奇》饰观音）

采写/新京报记者 张赫 周慧晓婉 刘玮

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