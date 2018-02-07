古装剧应多点《琅琊榜》的理想主义

《琅琊榜2·风起长林》虽然弱化了第一部中为人津津乐道的权谋，但是少年英雄面对天道无常的勇敢和坚定，同样是一幅理想主义的美好图景。

《琅琊榜》

《风起长林》有许多镜头致敬前作。图为黄晓明饰演的萧平章在琅琊山，在上一部里梅长苏也曾坐在这个窗前。

《琅琊榜2·风起长林》的大结局，许多观众“看哭了”。的确，当黄晓明放弃油腻霸道总裁式的人设，当刘昊然挥别了那些小情小爱的青春故事，不依靠缠绵悱恻的感情戏和迎合观众的浪漫幻想，讲述英雄热血、少年成长的故事依然打动了许多观众。虽然弱化了第一部中为人津津乐道的权谋，但是少年英雄面对天道无常的勇敢和坚定，同样是一幅理想主义的美好图景。

续集延续了前作的风骨

《琅琊榜2·风起长林》已经收官。萧平旌举兵勤王，平复叛乱。但与上一部林殊的悲情结局不同，平旌选择与心爱之人寄情山水，退隐江湖。尽管从声量上来看，本剧远不及第一部首播时那般全民零差评的壮观，但就整体质感和层次的丰富度来说，必然是一部值得品咂的好剧。

《琅琊榜2》从筹备到开播之初，始终环绕着质疑和不被看好的声音：短期内剧本质量能否过关？为什么起用新面孔、争议演员？还有包括原著粉对新故事的排斥、续集总是狗尾续貂的规律……有的续集是早已安排好的“下半场”，有着顺畅的连续性，比如《大军师司马懿》；有的续集拍的是“换汤不换药”的复制品，即使能保证质量，新鲜感肯定大不如前，比如《欢乐颂》；有的续集拍的是“挂羊头卖狗肉”的残次品，吃着上一部名声的“老本行”，匆忙之下挣了一把快钱，比如《步步惊情》；还有一种就是像《琅琊榜2》这样的，与第一部保持了距离，同时又无处不延续了原作的风骨和情怀。

第二部的主角们是第一部的后代。已经经历了两朝两代，朝堂已经不是那个朝堂，江湖也已经不是那个江湖了，这种距离感就避免了演员更换带来的割裂感。但是原作粉能够经常被突如其来的情怀感动到，除了在多处剧情和台词关键处埋下了联结的线索，更关键的是，编剧深深地在几个关键人物身上都刻下了“琅琊山”的印记——家变之前的萧平旌身上有着少年林殊的影子；殚精竭虑的萧庭生受教于梅长苏，透过他仿佛看到祁王当年朝堂之上的风骨；蒙浅雪和荀飞盏都是蒙挚后人，一身忠胆又有几分憨厚；就连反派萧元启，和当年那个围攻九安山的誉王一样，让人觉得可恨又可怜。

对家国政治的讨论更加深刻

人物风骨的相似，说到底还是故事的指向性问题，编剧在前后故事中，都探讨了这么几个问题：君与臣、效忠、复仇和少年成长。有一种说法认为，编剧在第二部中回答了第一部中遗留的几个问题，其实说得是有几分道理的。第一个疑问是，君主清明，革除旧弊，就能达到林殊的目标吗？第二部告诉我们，当然没那么简单。

即使没有太子和誉王的结党营私，长林军仍然被裁撤，长林王府的结局好像宿命一般；即使萧景琰的儿孙继承了前人风骨，荀皇后兄妹也是一心为国，仍然避免不了朝局动荡，内外受敌……更深入的得失问题显然超越了剧评可以探讨的能力，但是有一句话用在这里倒是适合：初衷是好的，结果却不一定是好，而结果是好的，当初也并一定有多么的深思熟虑。历史的走向往往超越了当事人的掌控，而看似是历史的主角，其实也并没有太多选择的余地。

第二个问题则更加浪漫主义一些，如果林殊没有经历炼狱一般的梅岭，他的生活会怎样？萧平旌和林奚寄情山水的结局，似乎是弥补了林殊和霓凰的遗憾。在那个没有谁是局外人的朝堂之上，编剧将萧平旌写成了幸运的例外，原本洒脱的少年在经历种种之后，回到了潇洒的江湖上，相比第一部的萧景睿（在第一部中是梅长苏好友，使母亲莅阳长公主下决心帮助平反赤焰冤案），勤王之后的平旌恐怕是真正地放下了。

少年的理想主义令人动容

《琅琊榜》第一部的成功不仅是好作品的必然，也得益于各种时机的巧妙。《北平无战事》《战长沙》《伪装者》等一系列的好剧积累了人气和大量的好感，当时的正午阳光正处于上升期，山影的“良心品牌”也在形成之中，与大环境比起来颇有“鹤立鸡群”的意思。一部《琅琊榜》横空出世，加上胡歌的明星效应和话题性（包括胡歌、王凯和靳东的CP话题、胡歌本人和梅长苏极其相似的经历），几乎所有观众都在自发地为它造势，风头一时无两。

《琅琊榜2》播出时，大环境中，电视剧的质量和口碑总体有所回升，2017年出了《人民的名义》《大秦帝国》《大将军司马懿之军师联盟》等多部好剧。与此同时，第二部更多的是“剧带人”的意味：黄晓明凭借该剧一举翻身，加上《无问西东》里的陈鹏，2018年或许将成为他出道至今好评度最高的一年；吴昊宸等新面孔凭借出色的表演名声大噪；而刘昊然更是奠定了他在新一代小生中领头羊的地位。导演组在挑选演员时的目光狠辣是出了名的，但演员原初的口碑不够可能也是该剧一开始收视低迷的原因之一。

但是，当黄晓明放弃油腻霸道总裁式的人设，当刘昊然挥别了那些小情小爱的青春故事，不依靠缠绵悱恻的感情戏和迎合观众的浪漫幻想，讲述英雄热血、少年成长的故事依然打动了许多观众。虽然弱化了第一部中为人津津乐道的权谋，但是（少年）英雄们面对天道无常的勇敢和坚定，同样是一幅理想主义的美好图景。

□豆包（媒体人）

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