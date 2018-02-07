《欧洲攻略》重启“攻略系列” 梁朝伟唐嫣拔枪相向

每位主演都献上了精彩纷呈的动作戏，发布会现场唐嫣坦言“为了呈现出最好的动作场面，开拍前，每位艺人都进行了大量的动作训练。”

原标题：《欧洲攻略》重启“攻略系列” 梁朝伟唐嫣杜鹃拔枪相向

由马楚成执导，梁朝伟，吴亦凡，唐嫣，杜鹃主演的动作时尚电影《欧洲攻略》于2月6日在北京举办了首场发布会，此次发布会的举办标志着“攻略系列”电影的正式重启。

《欧洲攻略》

梁朝伟唐嫣杜鹃T台亮相吴亦凡死守神秘任务

《欧洲攻略》作为攻略系列的第三部，在保留经典内核的同时，还加入了很多新鲜血液。

发布会当天，导演马楚成携三位主演梁朝伟、唐嫣、杜鹃集体亮相，三位主演特工范儿十足，T台亮相，更是带来了一场颜值爆表的视觉盛宴。

在角色介绍环节，身为保全界第一人的梁朝伟称自己是“风趣特工”，虽然没有超能力，但却有很多身怀绝技的手下，唐嫣称自己是“风情特工”，具有一眼看穿人心的能力，杜鹃称自己是“冷艳特工”，同时还是个顶尖黑客。发布会当天，吴亦凡虽然未能到场，但特意准备了一段VCR，视频中吴亦凡表示他受梁先生的指派在外执行一项神秘任务，身为特工的吴亦凡保密意识极强，死守神秘任务不肯透露，可谓吊足了大家的胃口。

人物关系扑朔迷离新晋美艳特工拔枪相向

攻略系列的电影中，除了御用男神梁朝伟，每一部都离不开个性鲜明的女主角。此次攻略重启发布会，唐嫣、杜鹃两位新晋特工与梁朝伟同台出席，自然少不了被问及在片中与梁朝伟的关系。对此，唐嫣称她与梁朝伟是竞争关系，两人一直在争夺保全第一人，可以说是一对欢喜冤家，是影片的一大亮点；而杜鹃与梁朝伟的关系更加复杂，杜鹃说到“在片中，自己与梁先生是他退我进，我进他退的关系”，“梁先生一直在找我，但我一直不肯见他”。

发布会互动环节中，梁朝伟，唐嫣，杜鹃上演了“相爱相杀”的一幕，唐嫣与杜鹃拔枪互指，出人意料的是梁朝伟竟同时拔出两把枪，一把指向了唐嫣，另一把指向杜鹃，一时间三人关系成谜，所有谜底还要待电影上映时揭晓。

四人相杀

每个人都有动作戏 倒计时72小时激燃开打

此次发布会，片方曝光了“双枪特工”版海报及先导预告两款重磅物料，海报中两支手枪一正一反并驾齐驱，梁朝伟和吴亦凡分列在枪柄的两侧，预示着二人亦敌亦友的人物关系。唐嫣再度献上犀利眼神杀，霸气满满，杜鹃则冷艳依旧，四位主演的超高颜值为我们带来了巨大的视觉冲击。

先导预告中，每位主演都献上了精彩纷呈的动作戏，发布会现场唐嫣坦言“为了呈现出最好的动作场面，开拍前，每位艺人都进行了大量的动作训练。”

“攻略重启”版先导预告中伴随着动感十足的音乐，由梁朝伟、吴亦凡、唐嫣、杜鹃四人组成的“高颜值特工天团”正式集结，并开启了“倒计时72小时”，在这72小时中，“高颜值特工天团”激燃开打，令人大呼过瘾。相信，重启之后的《欧洲攻略》将给观众带来一个全面升级的精彩故事。

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