赛琳娜主动完成抑郁症治疗 比伯一直陪在身边鼓励

““赛琳娜一直非常照顾自己的健康状况，尤其在肾脏移植手术之后，她更加关注身体机能，对健康状况进行监测，目的是在发现任何潜在问题之前就尽量去解决。”

赛琳娜-戈麦斯

新浪娱乐讯 2月7日消息 据外媒报道，肾脏移植手术之后，塞丽娜·戈麦斯（Selena Gomez）对于心理和身体的健康更加关注，最近她刚刚完成了为期两周治疗抑郁症和焦虑症的项目，对于自己的健康问题她并非只是说说。

尽管精神问题的报道让粉丝担心，但是据熟悉赛琳娜的一位知情人透露：“赛琳娜一直非常照顾自己的健康状况，尤其在肾脏移植手术之后，她更加关注身体机能，对健康状况进行监测，目的是在发现任何潜在问题之前就尽量去解决，这也是她上个月选择去治疗的原因。”

赛琳娜在纽约逗留两周进行治疗，注意饮食，平常做冥想和普拉提练习。知情人称：“赛琳娜对情绪、心理健康和对身体健康一样慎重，所以她稍微感到沮丧的时候就立刻寻求治疗。像去年做了那种大手术后，人们经常会出现一定程度的移植后抑郁症，医生也早就警告她可能会抑郁、焦虑和烦躁。”据悉，赛琳娜日前还和朋友们一起去洛杉矶公园玩，她脸上已经有了放松的微笑。

赛琳娜在调整精神和身体问题时，贾斯汀·比伯（Justin Bieber）一直陪在她身边，鼓励她放松，不要过度劳累。知情人透露：“比伯真的很好，给了赛琳娜支持和爱，他不断告诉赛琳娜，要在情绪上出现挣扎的时候去治疗。”（布布）

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