移动客户端

赛琳娜主动完成抑郁症治疗 比伯一直陪在身边鼓励

2018年02月07日 16:22 新浪娱乐
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

““赛琳娜一直非常照顾自己的健康状况，尤其在肾脏移植手术之后，她更加关注身体机能，对健康状况进行监测，目的是在发现任何潜在问题之前就尽量去解决。”

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！
赛琳娜-戈麦斯赛琳娜-戈麦斯

　　新浪娱乐讯 2月7日消息 据外媒报道，肾脏移植手术之后，塞丽娜·戈麦斯（Selena Gomez）对于心理和身体的健康更加关注，最近她刚刚完成了为期两周治疗抑郁症和焦虑症的项目，对于自己的健康问题她并非只是说说。

　　尽管精神问题的报道让粉丝担心，但是据熟悉赛琳娜的一位知情人透露：“赛琳娜一直非常照顾自己的健康状况，尤其在肾脏移植手术之后，她更加关注身体机能，对健康状况进行监测，目的是在发现任何潜在问题之前就尽量去解决，这也是她上个月选择去治疗的原因。”

　　赛琳娜在纽约逗留两周进行治疗，注意饮食，平常做冥想和普拉提练习。知情人称：“赛琳娜对情绪、心理健康和对身体健康一样慎重，所以她稍微感到沮丧的时候就立刻寻求治疗。像去年做了那种大手术后，人们经常会出现一定程度的移植后抑郁症，医生也早就警告她可能会抑郁、焦虑和烦躁。”据悉，赛琳娜日前还和朋友们一起去洛杉矶公园玩，她脸上已经有了放松的微笑。

　　赛琳娜在调整精神和身体问题时，贾斯汀·比伯（Justin Bieber）一直陪在她身边，鼓励她放松，不要过度劳累。知情人透露：“比伯真的很好，给了赛琳娜支持和爱，他不断告诉赛琳娜，要在情绪上出现挣扎的时候去治疗。”（布布）

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 赛琳娜比伯抑郁症治疗鼓励

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

赛琳娜紧搂比伯“甜靠肩膀”秀恩爱

[详细]
2018年02月07日 12:28
赛琳娜 分手 男方 女方 贾斯汀

我患上抑郁症的这半年, 对抑郁症的几点认知

我患上抑郁症的这半年, 对抑郁症的几点认知[详细]
2018年02月06日 15:32
情绪 抑郁 抑郁症 稿子 开朗

撕下你假笑的面具，做回真正的自己

[详细]
2018年02月05日 14:10
面具 女人 微笑 内心 抑郁症

留学故事丨在海外留学生中，有20万抑郁症留学精英在假装生活...

你看世界这么美好，你应该要快乐。[详细]
2018年02月05日 08:53
留学生 抑郁症 自杀 大学 生活

抑郁的人，究竟有一个怎样的灵魂？

[详细]
2018年02月05日 13:19
抑郁 灵魂 怎样 抑郁症 优秀