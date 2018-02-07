《谈判官》里的杨幂大概是所有乙方的真实梦想

面对甲方客户不接纳的态度时更是机智化解寻求机会——当得知曾有过冲突的谢晓飞是自己的甲方时，她以“我们不是冤家，是盟友”来改观谢晓飞的“冤家路歪”。

杨幂

杨幂、黄子韬领衔主演的《谈判官》开播后就引起了大批观众追剧，杨幂在剧里的一句“虽说是乙方，但是这么长时间了，咱们瞧过谁的脸色”更是在朋友圈、微博首页中疯转。作为在职场摸爬滚打的都市打工族，成为“不需要看甲方的脸色”的乙方，可以说是所有乙方的终极梦想了。在最近几日的《谈判官》播出后，“新的一年，要做一个像童薇一样有骨气的乙方”成了不少正在和甲方客户“战斗”的观众们的小梦想。

面对工作：专业能力过硬 应变能力高强

在《谈判官》中，杨幂饰演的童薇是一个国际商谈机构的“高级谈判专家”，靠自己的努力一步一步打拼到这个位置的她，无论是专业能力还是应变能力不容小觑，高情商金句也是随口拈来，更是各方客户信赖的优选人才，这正是童薇作为一名乙方却从没瞧过他人脸色的底气所在。作为“谈判专家”，童薇深谙真正的谈判是想对方所想，力求双赢，并能以敏锐的洞察力迅速捕捉谈判对手的所需所想。面对甲方客户不接纳的态度时更是机智化解寻求机会——当得知曾有过冲突的谢晓飞是自己的甲方时，她以“我们不是冤家，是盟友”来改观谢晓飞的“冤家路歪”；又微笑地以“有句话叫不打不相识，很高兴认识你”回堵谢晓飞对于此前双方动手冲突的投诉并顺势进入合作话题。一系列甲乙双方的过招精准有效，让只会在气势上飞扬跋扈的谢晓飞“开场就输了”。

面对甲方：态度不卑不亢 反击说怼就怼

不仅专业能力过硬，身为乙方的童薇在面对甲方时态度也是进退有度，当甲方提出刁难的任务时，她可以面带微笑，不卑不亢的提出自己的见解，完全不怂！ 剧中黄子韬饰演的“飞总”谢晓飞虽然心中有着落叶归根的远大抱负，但跳脱、倔强的个性让他与童薇如同“火星撞地球”，一见面就智斗三百回合，尽管占据“甲方爸爸”的先天优势，但童薇却不是一个只敢“跪甲方爸爸”的弱势女子，对谢晓飞进行温柔的“语言攻击”时毫不手软，说怼就怼。。当谢晓飞逼童薇说出自己的优点时，童薇优雅轻柔地说出“长得帅、还有钱，身材又好，又有很多女人喜欢……”的称赞而当谢晓飞因为这个称赞而瞬间洋溢出满意笑容时，童薇却在又云淡风轻的话锋一转，“我觉得您最大的优点就是拥有迷一般的自信，比如说我刚才说的这些，不管有多假，您都会觉得这是真的。”不少网友笑称，甲方谢晓飞笑容坍塌的过程戳中笑点，更不禁为童薇这样的乙方回怼能力拍手叫绝。

面对生活：独立自信 人美衣美

能力强爱怼人的职场女强人，听起来似乎会是个难以接触的高傲女性，然而童薇小姐姐却是人美衣美总是一脸笑眯眯的“萌妹子”。每天在生活工作场合中漂亮又得体的花样着装让不少网友羡慕起了童薇的衣橱，“至于样貌身材这些外在的东西我并不在乎，因为刚好我都有”的阳光自信更是戳中观众笑点又难以反驳。

一位观众在看过《谈判官》前四集后，这样评价道：“童薇大概就是现代女性该有的样子吧，凭什么优秀的人会爱什么都不懂干啥啥不行的灰姑娘，这种美貌聪慧自律谦和又有能力的小姐姐才是大家都喜爱的呀。”的确，童薇冷静认真负责的工作态度，不依靠任何人奋力拼搏的励志精神和温暖善良的人格魅力都是令观众喜爱她的原因。

而不光是童薇，在《谈判官》中看似纨绔的谢晓飞也有着令人着迷的一面。对待自己欣赏的童薇，谢晓飞主动出击花样百出，不犹豫不拖沓不矫情，活泼搞笑的性格也让人印象深刻，也难怪许多观众说：“男女主的人设都挺有意思，大幂幂有脑子会思考还独立，韬韬不仅是开心果还有志向，真是很稀有了”。而“怼宠”CP的关系也从针锋相对慢慢变成了甜蜜四溢，观众目前最期待的就是两人正式交往后的剧情走向！

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