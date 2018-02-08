金贤重前女友一审判罚款近3万元 无损毁名誉等罪

上个月22日进行的最后一次庭审中，负责此案的检察官列举崔某谎称怀孕，谎称遭金贤重殴打而流产等嫌疑，要求法院以欺诈未遂和损毁名誉罪判处崔某一年四个月有期徒刑。

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金贤重

新浪娱乐讯 首尔东部地方法院今天开庭审理歌手金贤重[微博]遭前女友欺诈未遂，损毁名誉案，检方提出的多项指控只有一项得到法院认定，最终金贤重的前女友崔某仅被判处了500万韩元罚款（约人民币2.8万元）。

上个月22日进行的最后一次庭审中，负责此案的检察官列举崔某谎称怀孕，谎称遭金贤重殴打而流产等嫌疑，要求法院以欺诈未遂和损毁名誉罪判处崔某一年四个月有期徒刑。在今天的庭审中，法官表示崔某主张的2014年5月怀上金贤重的孩子，遭到金贤重的殴打而流产一事虽然有值得怀疑的地方，但不能100%确定是谎言，因为唯一的证据是崔某到医院就诊时自称没有怀孕的病例，但这也有可能是她无法当着自己母亲的面承认怀孕才说的谎，并不能完全证明崔某当时没有怀孕。

对于崔某在接受媒体采访时爆料自己2014年5月怀孕和流产，虚构事实损毁金贤重名誉的嫌疑，负责此案的法官表示，因为无法判断崔某是否真的在2014年5月有过怀孕和流产，所以也无法认定崔某向媒体曝光此事是否涉及犯罪，而金贤重作为公众人物，受到大众关注是很自然的事情，崔某在此事曝光后在网上受到恶意攻击，她为了维护自己的名誉而接受采访也不应视为违法行为。

负责此案的法官表示，崔某在庭审中承认了2014年10月又怀上金贤重的孩子却因为对方强迫而流产是她编造的谎话，但考虑到崔某在与金贤重交往时两次怀孕两次流产，而且两人交往期间争吵的主演原因是金贤重的女人问题，因此法院认为金贤重对此事也负有一定责任，决定仅对崔某做出罚款500万韩元的判决。吕东垠/文 版权所有Mydaily禁止转载

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