明星工作室新年礼物PK！陈赫最精致，王源花样多

看了这么多明星礼物，很多都是自己代言的高端品牌，这种一般都是品牌方免费提供的，毕竟明星自己就是代言人，而且也有非常好的广告效应。很多人收到都会发微博上微信上，绝对是超值的投资。

文章原标题：明星工作室新年礼物PK！赵丽颖最土豪，王源花样多，陈赫最精致

文章来源新浪看点：狂吐影视圈

又到了临近农历新年的时刻了，互相送礼物表达心意是每个人珍视对方的感情体现。明星和媒体记者这种互惠互利的关系，在这个时间节点更加需要突出表现。媒体人自带show的技能也让大众看到或壕或有新意或意想不到的明星礼物，让另一面的明星展现自己的情商，也是种吸粉利器哦。

下面让小编带您看看，明星工作室们为媒体朋友们准备的新年礼物，赶紧来围观吧。

下面第一波是小鲜肉们，别看他们年纪小，但在娱乐圈里混迹多年，看看他们的情商是否同外貌一样，爆表！

第一个出场的是TFBOYS组合工作室，送的台历、自然堂护肤品和三只松鼠。这是让媒体朋友们边吃边工作边欣赏小弟弟们嘛~

TFBOYS组合工作室

2。王俊凯工作室，送的自己代言的高端品牌，包含护肤品、花、口红。可以说三字弟弟的媒体礼物非常豪华了，礼盒好看，审美在线。手捧花还摆一排口红任你挑，哪个女生不心动！

roseonly

礼盒

兰蔻

3。王源工作室，送的护肤品等礼盒套装，包括欧莱雅男士、芭比布朗彩妆、歌帝梵巧克力、朵梵护肤和漱口水，包装是挺精美的。

礼盒套装

护肤品等礼盒套装

4。吴磊工作室，送的印着吴磊名字的围巾，一张签名照，一本台历，还有好几管曼妥思的糖，果然是如风少年，孩子气满满。看着少年的美颜，工作起来也更有动力了呢。

印着吴磊名字的围巾

印着吴磊名字的围巾

第二波出场的是文艺气息max的礼物，看看哪位明星隐藏的人设是高知分子形象呢~

5。提到文艺，那肯定是老胡首当其冲。胡歌工作室，送的是便携式茶具，看了它的文案：不止陪你宅在家 还能陪你走天涯。文案有内涵 ，有心思， 不单是新年祝福 ，更是灵性分享。贵重的是文字带来的力量，不是金钱。与众不同的有品味有情调，这文艺范很胡歌。

胡歌工作室

便携式茶具

卡片

6。高逼格怎么能少得了陈坤周迅的呢？他们的[东申未来]工作室，送的是面膜、唇膏，还有一罐蜂蜜，都是日常生活中实用的东西。高级的是还有一盘藏香，文艺气息浓浓的，像两个人的风格，很高逼格了。

礼物

礼卡

7。我们的晓明哥最近是转型走知性路线了吗？黄晓明工作室，送的台历本子书签之类的，颇有最近晓明哥饰演的《琅琊榜2》的古装风~看来也有新的一年祝福媒体朋友们多看书，在书中找颜如玉的美寓啊~

台历本子书签之类

8。吴亦凡工作室，送的音响和精致小杯子，还有帅吴的个人台历。

爱的礼物

吴亦凡

杯子

8。王宝强工作室，送的lamy钢笔。宝宝可以说是贴心人设了，知道笔杆子是媒体朋友的枪，特来送此高端钢笔，让大家在新的一年继续多写些好话通稿~

lamy钢笔

9。杨幂工作室，送的星巴克星礼卡和蓝牙音响。又贴心又实用，还自带逼格。难怪大幂幂行走娱乐圈这么多年，情商不是高来形容的，是超高！

2018

星巴克星礼卡

星巴克星礼卡和蓝牙音响

10。周冬雨工作室，送的适合妹子们的口红，还有满满扑面而来的可爱！

周冬雨工作室

口红

11。范冰冰工作室，送的野兽派花。都说书信最能表达心底的感情，冰冰工作室还用手写的文字表达大家去年整年对冰冰的照顾，可以说很真情实感了好吗？

野兽派花

12。高圆圆工作室，送了一个旅行箱，里面装了很多东西，包括高大美女自己代言的护肤品。圆圆好贴心，知道记者小伙伴都属于亚健康，送了抱枕和护肤品，让大家好好对待自己身体。

旅行箱

13。 王子文工作室，送的榨汁机，小毛毯还有明信片。很实用有木有！榨汁机让大家更好享受生活，小毛毯让常年奔波各大地方的记者朋友们在飞机上有个温暖，没想到古灵精怪的“曲筱绡”也有善解人意的一面。

榨汁机，小毛毯还有明信片

14。 赵丽颖工作室，送的周大福[微博]、音响和爱奇艺会员卡。哇咔咔，竟然有周大福！超值了！爱奇艺会员卡在手，看来，接下来一年的爱奇艺vip任我看。

周大福、音响和爱奇艺会员卡

15。 谭松韵工作室，送的茶还有面膜精油。一直少女脸的松韵送的礼物也很直戳记者MM们的心窝哟~

茶还有面膜精油

16。关晓彤工作室，送的是份大礼包，里面有她代言的梅子、护肤品、台历，还有一本书，粉粉的盒子果然和20岁的晓彤妹妹一样，少女心满满~

大礼包

第四波是明星夫妻们的“狗粮”礼物，让你开心的时候还硬塞一把狗粮，除了祝福还能说什么呢？

17。包贝尔工作室，送的是他们一家三口的抱枕，可爱的饺子，还有一个茶杯，家具风浓浓的。但问题是包贝尔，你确定这样一个印有你们幸福一家的抱枕，适合放在everbody的家里吗？

可爱的抱枕

18。高云翔和董璇的夫妻工作室，收到礼物的同时还默默吃了把狗粮，这波操作服气。

默默吃了把狗粮

19。 张继科、叶一茜&田亮工作室，送的签名照及本子。继科并没有完全签约到田亮他们工作室，只是赛场外的一些事宜交给他们打理而已。现在的继科和我们的景甜大妹子在一起，祝福他们。

签名照及本子

第五波是特色创意取胜的“走心”礼物

20。 陈赫工作室，送的火锅底料和碗筷。果然符合陈赫的吃货人设，看来是要在新的一年让大家都一起幸福肥。顺便安利了自己的火锅店，有生意头脑哦~

火锅底料和碗筷

看了这么多明星礼物，很多都是自己代言的高端品牌，这种一般都是品牌方免费提供的，毕竟明星自己就是代言人，而且也有非常好的广告效应。很多人收到都会发微博上微信上，绝对是超值的投资。

很多媒体大大们在朋友圈上吐槽，台历和签名照真的不需要了，桌上要放不下了~~还是实用的好~不过礼轻情意重，这都是明星们的一份心意，希望在新的一年，明星和媒体的关系不止是点击率的联系，更是如实报道的能力。

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