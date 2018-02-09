“承包IP剧”的他们，能满足书粉的期待吗？

近年来，钟汉良连续塑造了陆励成、何以琛、楚北捷等多个热门IP剧男主角，对于这些“承包IP剧”的演员来说，怎么区分每一个网络小说里打动万千书迷的角色，或是表演时的一大难题。

钟汉良

《一路繁花相送》剧照

前晚，由刘淼淼执导，钟汉良、江疏影领衔主演的都市情感剧《一路繁花相送》在江苏卫视开播。剧集一播出，小清新的唯美质感引发观众热议。此外，路非（钟汉良饰）为寻找初恋辛辰（江疏影饰），放弃国外优越发展条件的选择，也引发了观众对于“要面包还是要爱情”的讨论。近年来，钟汉良连续塑造了陆励成、何以琛、楚北捷等多个热门IP剧男主角，对于这些“承包IP剧”的演员来说，怎么区分每一个网络小说里打动万千书迷的角色，或是表演时的一大难题。

《一路繁花相送》满屏小清新画面精致

在此前的采访中，总导演刘淼淼曾透露，《一路繁花相送》场景的选择和布景的搭建上可谓非常用心，为的就是给观众呈现视觉美学耳目一新的精致感，打造专属《一路繁花相送》的唯美本色。而从已经播出的前两集剧集中，《一路繁花相送》满屏的小清新确实满足了观众的少女心。

跟随路非的足迹，《一路繁花相送》前两集的取景地是米兰和厦门。在米兰，路非完成了自己的又一部电影，为自己过往十年的努力画上了一个相对完美的句号。而在镜头中，意大利文艺复兴时期的建筑纷纷亮相，观众得以一睹世界历史文化名城米兰的无穷魅力。而随着路非决意放弃国外的生活，寻觅埋藏在心中的初恋，《一路繁花相送》的取景地也随之转场厦门。

鼓浪屿、曾厝垵、白城沙滩……绝大多数观众印象中的厦门，本身就是“小清新”的代名词。《一路繁花相送》播出之后，不少观众都对剧中提及的“微雨岛”颇感兴趣。“微雨岛在厦门吗？怎么我从来没听说过？”“微雨岛是不是就是鼓浪屿？但是为什么人这么少，而且风景很漂亮啊！”“感觉《一路繁花相送》播完之后，微雨岛会成为下一个热门旅游景点。”

记者了解到，“微雨岛”是《一路繁花相送》主创团队为路非和辛辰搭建的。导演刘淼淼表示：“沙滩、大海、小木屋，这些应该是很多女生梦想中的恋爱场景。在《一路繁花相送》里，我们打造了‘微雨岛’，让梦想照进了现实。”

“何以琛”“楚北捷”后，钟汉良演痴心“路非”

说到《一路繁花相送》里的路非，不少观众会想起《何以笙箫默》中的何以琛。

单看人设与剧情，《一路繁花相送》讲的也是一个初恋如何修成正果的故事，跟《何以笙箫默》有不少神似的地方。比如男女主学生时代就在一起，男主都自带男神光环，女主则是有故事的少女，因为误会和种种际遇而分开，多年后重逢，男主依然对女主死心塌地，想方设法也要再续前缘。用钟汉良的话来说，《一路繁花相送》中的路非是比何以琛还能等的痴心汉，“一等就是十年，超过了何以琛的七年苦等”。

在《一路繁花相送》《何以笙箫默》之前，钟汉良还主演了《最美的时光》《孤芳不自赏》等IP剧，此外，他还主演了《凉生，我们可不可以不忧伤》，预计今年也会跟观众见面。演了这么多IP剧痴心男神，有观众认为钟汉良“在IP男神的人设里尝够了甜头”。

也有观众认为，钟汉良在表演时成功区分了路非、何以琛等不同的角色，“路非让我看到了跟何以琛不一样的气质，文艺之外还透露着活力，外加一点点逗比，就那么一点点恰到好处”。“同样是现代戏，路非身上看不到何以琛作为律师的精英感，第一集路非放着老唱片在房间里踱步、回忆、毫不掩饰地流泪，用点滴的细节展示了一个艺术家的敏感脆弱。”“比较起何以琛，路非似乎更主动敞开；比较起陆励成，路非柔软文艺；比较起慕容沣，路非也温婉感性一些。”

热门IP剧十分青睐这些面孔

近年来，改编自热门网络小说的IP剧已成荧屏热点，在追书时，让书粉们印象深刻的霸道总裁、腹黑帝王、温润君子等种种完美男性形象，以及智慧、理性、美丽的女性形象，透过影视化的高光包装，发挥最大威力。巧的是，大批热门IP剧都青睐同一批面孔，包括钟汉良、刘恺威、杨洋、赵丽颖、郑爽等演员，都被认为是“承包IP剧”的代表。

许多不同体裁的大IP作品里都能见到杨洋的身影。从青春言情、悬疑探险到架空世界，他先后饰演了《左耳》的许弋、《盗墓笔记》的张起灵、《旋风少女》的若白、《三生三世十里桃花》中的夜华、《微微一笑很倾城》中的肖奈，《从你的全世界路过》中呆萌的理工男茅十八，这些角色类型风格各异，都是网络文学书迷心中难以被呈现的经典形象。此外，杨洋的《全职高手》《武动乾坤》也很快跟观众见面。不过，杨洋本人谦虚表示：“不敢说承包IP剧。”

在《花千骨》《杉杉来了》《青云志》《老九门》之后，赵丽颖的《楚乔传》获得不少观众好评。2018年，赵丽颖主演的两部IP剧《知否？知否？应是绿肥红瘦》《你和我的倾城时光》也备受观众期待。

被认为“承包IP剧”的还包括郑爽。近年来，郑爽已经出演了包括《微微一笑很倾城》《寂寞空庭春欲晚》《夏至未至》在内的多部IP剧，此外她主演的《悲伤逆流成河》《为了你我愿意热爱整个世界》，都改编自热门小说。

热门网络小说里让书迷爱得深沉的男神、女神，大多选择了人气演员出演，他们如何诠释出角色的不同之处？他们的每一次表现，都能满足书粉们追书时满满的期待吗？

有书粉表示，最担心的是演员“千人一面”，把每个IP剧都演得雷同。还有书粉担心的是小说里的角色被改动得面目全非，“很怕看了小说都无法剧透更多”。

如何避免书粉的不满意？演员们纷纷表示，在角色塑造时就会区分对待。谈及路非这个人物的塑造，钟汉良表示：“其实这个人物是慢慢丰满起来的，我和导演在拍摄过程中边拍边探索，这也是一个人物成长的过程。”杨洋则透露，自己阅读了不少网络文学，研究过原作之后有利于揣摩角色。

此外，杨洋还认为，影视化的作品也要尊重原著，“我会尊重剧本，然后再创造角色”。《一路繁花相送》则在剧本创作之初就与原著作者青衫落拓有过多次沟通和交流。《一路繁花相送》编剧唐尧表示，剧本正是在忠于原著的基础上，进行了更深层次的艺术加工和改编，“忠于原著，是对那些翘首以待的原著粉的尊重；艺术化的加工，则是为了让这部优秀的文学作品在电视荧屏再次焕发生机”。

策划：苏蕾

撰文：广州日报全媒体记者 莫斯其格

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