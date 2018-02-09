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陈数雷佳音深情告别 土特产CP缘分已到尽头？

2018年02月09日 11:08 环球网
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观众们一直期待着土特产CP真正走到一起，两人在多次危机之后越来越默契，情谊也日渐深厚，这次两人深情告别，更是将这种情谊推向了高潮。

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陈数雷佳音陈数雷佳音

　　近日，土特产CP在网上爆红，两人在幽默悬疑谍战大戏《和平饭店》中上演了一幕动人的告别戏，陈数和雷佳音十指相扣，彼此嘱托着告别，这一幕大大满足了CP党们的胃口，被网友评论“终于等到这一刻”“看他俩主动握手简直开心得不敢眨眼”。而这部诞生了土特产CP的《和平饭店》，也凭借自身的高品质备受观众喜爱，网友表示被剧中的鲜明角色超脑女特工陈佳影、知性土匪王大顶、铁血警长窦仕骁吸引，并称赞其剧情高能，“追剧根本停不下来”。网友们好评连连，对剧情的进展十分关注。

　　土特产CP配合默契 十指相扣不忍离别

　　在最新的剧情中，日方与李光洁里应外合攻打外方人员，幸而在李光洁的调停下，攻打暂时告一段落。但外方人员不再相信作为日方人质的土特产CP，把他们背靠背绑在一起。陈佳影为保护王大顶和刘金花，要求他们寻找机会舍下自己逃跑，王大顶十分不情愿，陈佳影主动握住雷佳音的手，两人十指相扣，雷佳音忍痛应允了她的要求。

　　在今晚的剧集中，目睹丈夫唐凌去世的陈佳影强打起精神，与日方周旋，将窦仕骁绕在逻辑陷阱中，洗脱自己和王大顶的通共嫌疑，再次掌握主动权。背负着丧夫之痛的陈佳影是否真的如面对敌人时那样坚强？她会如何调整情绪？而重掌主动权的土特产CP又将做出什么动作，继续探知政治献金的下落呢？

　　观众们一直期待着土特产CP真正走到一起，两人在多次危机之后越来越默契，情谊也日渐深厚，这次两人深情告别，更是将这种情谊推向了高潮。相处过程中，雷佳音学到了行为痕迹分析的专业知识，并学以致用换取了日军的信任；陈数对土匪也有了改观，从偏见到由衷的欣赏。土特产CP不仅共患难，还在互相扶持中得到进一步的成长。

　　树形结构冲突有力 人格魅力润物细无声

　　《和平饭店》不同于传统谍战剧开场即铺设出多条线索，而是从查找记录日本罪证的胶卷开始，由内尔纳偷拍到政治阴谋，引出政治献金，并行财富计划，由点到面，逐层分叉，形成一个独特的树形结构。这种开放式的剧情架构既不脱离主线，又可不间断引入多重线索刺激观众的关注点，线索间彼此关联，使该剧始终保持情节的高强度与高浓度。

　　《和平饭店》不仅拥有创新的树形结构，架构起精彩的剧情，更将深层含义铺设得恰到好处，剧中时刻彰显着人物的人格力量和人性光辉，润物细无声地感染着观众。当王大顶诬陷内尔纳让他和陈佳影暂时解除嫌疑后，陈佳影不齿于他的行为，并几句话道出人应“利己利他利众”的思想，令王大顶若有所悟。在陈佳影对王大顶气愤交加时，唐凌劝她包容王大顶的缺点，并将话题提升到更高的角度：“成长的轨迹不可能一直顺，人、国家，都是如此”。该剧深挖人性与民族情怀的深层理念，在让理念为剧情服务的同时，也将触角伸到了更高的层面，示范了打开主旋律谍战剧的正确方式。

　　幽默悬疑谍战大戏《和平饭店》正在浙江卫视中国蓝剧场热播，土特产CP又将面临什么考验？窦仕骁杀害石原的行为是否会暴露？今天19：30锁定浙江卫视，好剧持续上演！

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标签: 陈数雷佳音李光洁和平饭店深情告别

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