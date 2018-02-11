据不完全统计，将在大年初一上映的大片有《捉妖记2》《唐人街探案2》《西游记女儿国》《红海行动》《熊出没•变形记》《祖宗十九代》。

一年一度的春节档即将到来，据猫眼电影专业版消息，今年大年初一（2月16日）将有6部电影同期上映，竞争十分激烈。从预售情况来看，目前《捉妖记2》已经1.28亿，《唐人街探案2》紧随其后，预售票房高达7553.2万（截至8日17：00）。

据不完全统计，将在大年初一上映的大片有《捉妖记2》《唐人街探案2》《西游记女儿国》《红海行动》《熊出没?变形记》《祖宗十九代》。

《捉妖记2》海报

《捉妖记2》由许诚毅执导，梁朝伟、白百何、井柏然、李宇春、杨佑宁等主演。2015年第一部上映时，曾打破多个纪录，票房高达24.38亿，加上胡巴“萌萌哒”造型，极大地提高了观众对第二部的期待值。目前该片预售票房已经1.28亿，上映首日排片达到38.6%，位列第一。

记者注意到，在这几部同期上映的电影中，《捉妖记2》的宣传攻势最为猛烈，不仅春节前后将在北京卫视、浙江卫视等十个卫视轮番播出第一部，为《捉妖记2》造势，还在数十个乡村的围墙上进行标语“刷屏”，更承包了央视春晚倒计时60秒的黄金广告档。

《唐人街探案2》的海报在多趟列车上都能看到。

排在《捉妖记2》后面的，是由陈思诚执导的《唐人街探案2》。影片延续上一部的阵容，讲述唐仁（王宝强 饰）为巨额奖金欺骗秦风（刘昊然 饰）到纽约参加世界名侦探大赛，却发现了背后的秘密。

由于第一部的口碑不错，豆瓣评分7.4，外加有当红男星刘昊然的加盟，吸引了不少关注，目前预售票房7590.5万，排片25.6%。在宣传方面，该片也和《捉妖记2》不相上下，不仅电影海报已经出现在多趟动车上，王宝强、刘昊然等还参加了湖南卫视[微博]2018全球华侨华人春节大联欢晚会的录制。

《西游记女儿国》海报

位列第三的是《西游记女儿国》，这也是《西游记》系列电影的第三部，由郑保瑞执导，郭富城、冯绍峰、赵丽颖、小沈阳主演。虽然第一部《西游记之大闹天宫》和第二部《西游记之孙悟空三打白骨精》口碑平平，但在春节档上映票房都很高，前者收获10.45亿，后者更高达12.01亿。目前，《西游记女儿国》的预售票房为5923万，排片16.9%。

资料图：《红海行动》主创合影

除了这三部电影，余下的三部也被寄予厚望。去年，《战狼2》曾掀起国产主旋律动作电影的热潮，《红海行动》也是这一类型影片，讲述中国海军海外撤侨的故事，该片由《湄公河行动》导演林超贤执导，张译、杜江、黄景瑜、海清等主演。有提前看过影片的观众表示，影片节奏紧凑，场面震撼，一些暴力场面导演采取了“真实刻画”的方式，十分精彩刺激。

《祖宗十九代》海报

郭德纲执导的银幕处女作《祖宗十九代》，也被认为有可能成为票房黑马，一方面阵容十分强大，有岳云鹏、吴京、吴秀波、井柏然、林志玲、王宝强等30多位明星参演，另一方面德云社的喜剧功力也有目共睹。于谦还在微博上为搭档打气，“总有人问我知道角儿要做导演，第一反应是什么。我只能说，说相声能说到有那么多的粉丝来支持，他一定是有独到之处，他对喜剧有自己的理解。电影反正我看挺好的”。

电影《熊出没·变形记》海报

此外，深受小朋友喜欢的《熊出没》系列动画电影新作《熊出没?变形记》，业内人士也预估票房会飘红。从2014年的《熊出没?夺宝熊兵》开始，《熊出没》系列大电影已经连续五年在春节期间上映，每次都取得了不错的票房。最低的《熊出没之夺宝熊兵》也有2.47亿票房，最高的是去年春节上映的《熊出没?奇幻空间》，最终拿到5.21亿票房。

记者了解到，原本《营救汪星人》、《遇见你真好》也计划在大年初一上映，但目前均已撤档。

电影《捉妖记2》海报

在北京UME总经理刘晖看来，今年春节档不算夸张，“这两年不管春节还是国庆节，电影都比较多”，因此她认为排片难度并不高。针对影片火热的预售情况，刘晖坦言预售票房会影响前两日的排片情况，“但后续怎么排，还是要看影片上映后的表现情况”。对于个别电影被质疑预售票房注水，刘晖认为可能性不大，“从预售情况很难看出来”。

和往年不同的是，今年春节档特低价票基本看不到。据《中国电影报》报道，为防止恶意竞争，今年网络票补严格受限——大年三十至正月十五（2月15日至3月2日）期间，低价票不得低于19.9元，补贴票数方面也有限制，单部影片不得超过50万张。记者在“多个购票”等APP上发现，影片最低票价基本都是19.9元，根本找不到以前8.8元、9.9元的特惠电影票。

（原标题：多部电影大年初一齐上映 拼预售拼宣传拼口碑）

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