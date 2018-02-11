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《龙凤斗》重映 刘德华郑秀文“斗智爱情”

2018年02月11日 06:47 新华网
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电影中的男女主角刘德华与郑秀文，可谓是华语电影最经典的“银幕夫妻”，从《孤男寡女》的初识，《瘦身男女》中相爱，到《龙凤斗》中结婚，以及后续多部影片，每合作一次，就在剧中相爱一次。

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　　由杜琪峰执导的都市爱情轻喜剧《龙凤斗》将于2月10日在重映，9日电影发布最新版预告片和海报。“银幕情侣”刘德华、郑秀文饰演一对偷盗夫妻，两个“聪明绝顶”的高智商男女，在一次次的惊险游戏中斗智见情。虽然是一部重映的电影，但跨过时间的流逝，两人斗嘴打趣的浪漫爱情依然被观众们津津乐道。

　　与往年爱情片扎堆的盛况相比，2018年的情人节档似乎略显安静，而电影《龙凤斗》将于2月10日浪漫重映，恰逢其时。电影中导演杜琪峰将追寻亲密爱人的主题融会在浪漫惊险的一桩桩“盗窃案”中，幽默与刺激感并存，明暗两条线索相互穿梭，令观众在“视觉”享受的同时喜获内心的满足。

　　相爱容易相守难，与爱的人相处有时候也需要一定的游戏和技巧。电影中刘德华与郑秀文饰演的盗生、盗太即便相爱，却也因为种种原因而选择分手。然而，两个高智商的人才是真真正正棋逢对手，他们离婚后的“斗智斗勇”才是妙趣无穷，种种不甘心的追问和游戏背后，其实都是因为忘不掉、舍不得。在影片中，刘德华一次次施展宠爱大法，而郑秀文也每回稳稳接住，见招拆招。

龙凤斗龙凤斗

　　虽然《龙凤斗》是一部浪漫爱情的轻喜剧题材，但导演却是香港最优秀的导演之一杜琪峰，他将传统的爱情题材赋予新的活力，变幻为另一种模样，《龙凤斗》虽然简单，但也被设置出足够的空间供剧情腾挪起伏。尤其与最默契的刘德华、郑秀文合作，更发挥得游刃有余。故事里有许多幽默、富于生活化的笑料，让人们在重温杜式浪漫爱情电影的同时，也思考爱情的真谛。这部香港爱情电影曾经惹哭了很多人，现在豆瓣评论也依然热烈。

　　而电影中的男女主角刘德华与郑秀文，可谓是华语电影最经典的“银幕夫妻”，从《孤男寡女》的初识，《瘦身男女》中相爱，到《龙凤斗》中结婚，以及后续多部影片，每合作一次，就在剧中相爱一次，为观众奉献了近二十年的共同光影甜蜜记忆。而这部14年前的《龙凤斗》，正是最能代表刘德华、郑秀的经典作品。无论银幕上还是生活中，两人的默契配合令人羡艳，就连刘德华也曾感慨“我们是电影里的夫妻，不管对方好与坏，都能接受。”

刘德华 郑秀文刘德华 郑秀文

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标签: 龙凤斗郑秀文刘德华斗智爱情爱情电影

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