从《恋爱先生》到养蛙游戏 无不争说“空巢青年”

刚到大城市工作不久，居住环境从月租几百元的地下室、城中村到三四千元的一居室，唯一熟悉的室友是喂养的宠物猫、狗，厨房有全套餐具但吃饭主要靠外卖，长时间在手机和电脑之间无缝切换。

《恋爱先生》

靳东的角色虽然多金帅气但也是空巢青年。

江疏影出演空巢青年罗玥。

“养蛙”游戏盛行。

热播剧《恋爱先生》创下高收视，也戳中了很多人的心坎，它涉及的“空巢青年”话题引起观众热议。与此同时，最近火爆的养蛙游戏折射出了同样的现实。在大城市中，空巢青年为何空虚、寂寞、冷？和“空巢老人”有什么关系？我们以为，外在的空巢只是表象，只有内心充盈，问题才能迎刃而解。

《恋爱先生》罗玥是典型空巢青年

刚落幕的热播剧《恋爱先生》中，第27集有一段对“空巢青年”的刻画：罗玥（江疏影饰演）辞职之后在家哭了3天，一直没有吃饭，程皓的爸爸，也是罗玥的对门邻居去疯狂敲门，罗玥问他“有事吗？”程父说：“我3天没见你出门了，电视也没声音，看看你是不是还活着呀。”罗玥说：“您什么时候这么爱管闲事了？”程父说：“什么叫我管闲事啊？社会新闻上经常报道，就你们这样的空巢青年，背井离乡独居独宿，真的要是喝水呛死了，洗澡摔死了，十天半月的都没人发现！”程父看到“脱了相”的罗玥，问她被谁欺负了，罗玥终于忍不住大哭了起来。

对于这个情节，许多观众表示看得特别揪心，也让大家了解到了一个让人有些心酸的群体——空巢青年。戏里的罗玥就是典型：从比利时回到国内做五星级酒店的行政经理，人生地不熟，没有朋友和很多储蓄，闲暇时间只愿意宅在家里，吃饭主要靠叫外卖，生活并没有很舒适，但还是不愿意将近况告诉妈妈。妈妈来到女儿这里住几天，她又不太适应，赶紧催妈妈回老家，自己重新进入“空巢青年”的模式。

剧中的程皓（靳东饰演）虽然多金帅气，但也是“空巢青年”，下班后喜欢与扫地机器人为伴。最后，男女主角相互表白，决定要正式在一起时，程皓决定卖掉房子，要求和女主角做室友，还说“无人问我粥可温，无人与我立黄昏，有房子又有什么意义呢？反正也没有归属感”。

“空巢青年”不必然等于孤独可悲

影视作品和游戏都在讲“空巢青年”，究竟这个概念的意思是什么？它一般指年龄介于20岁到30岁之间，离开父母亲人到大城市打拼，工作资历不够丰富，并未在职场站稳脚跟，租房居住的单身年轻人。据统计，中国的“空巢青年”已经超过5800万人。对此，知乎上有一条描述得到网友的众多点赞，“留守儿童、空巢青年、空巢老人，可能是我这辈子要体验的三种状态”。

有网友这样描述一个典型的“空巢青年”：“刚到大城市工作不久，居住环境从月租几百元的地下室、城中村到三四千元的一居室，唯一熟悉的室友是喂养的宠物猫、狗，厨房有全套餐具但吃饭主要靠外卖，长时间在手机和电脑之间无缝切换，见得最多的人是外卖小哥和快递小哥。”这样看来，“空巢青年”的真正问题不是独居，而是生活心态上的“宅”和懒。他们不主动拓展社交圈，甚至有些“空巢青年”在网络社交媒体上表现活跃，但实际生活中却有社交障碍。

有人认为，“空巢青年”的休息时间主要用来睡觉、玩手机、玩游戏、看电视、看电影。对此，之前坊间热传的“国际孤独等级表”的表述就更形象了，其中“一个人吃火锅”被排在第五级，不少人大呼“受不了”。

尽管“空巢青年”得到诸多“批评”，也有不少人自嘲，但有人表示不应该大加挞伐，因为这种自由便利的生活“孤单而灿烂”，在年轻人中日益流行。而且，在大多数网友看来，“空巢青年”独自生活并不必然等于孤独、可悲，而是为了梦想而奋斗的必经阶段。

单身消费套餐

让“空巢”更便利

和空巢老人一样，空巢青年也是城市化发展、社会人员快速流动的结果。在许多年轻人看来，自己远离家乡，在外求学深造打拼，为的就是能实现人生理想，这样就不得不离开父母和老家，分隔两地让双方进入相同的“空巢”状态。

同时，作为独生子女，这些年轻人从小在家人的宠爱和期待中成长。他们习惯于家中没有同龄人的生活，而且从小被父母教导要学会独立，而作为父母唯一的依靠，他们默默地承受着无法与人分担的压力。此外，刚踏入社会的年轻一代难免很焦虑，焦虑之后更感到迷茫，情绪或许就变得被动和消极。

另外，互联网的蓬勃发展给“空巢青年”不与真实的外界联系提供了条件。借助电子商务和社交媒体，人们足不出户就可以查询到各种信息，并且迅速便捷地买到需要的东西，这让“宅”和自我封闭越来越普遍。越来越多的商家还专门开辟了各种单身消费套餐，甚至有“一人食火锅”，消费者就更不用担心一个人吃不完了。

天天玩养蛙游戏为何不与人交往？

《恋爱先生》对“空巢青年”有生动的反映，近期火爆的一款手机游戏《旅行青蛙》同样折射了这一群体的心态，游戏里沉默寡言、热爱旅行的青蛙成了他们的新宠。

游戏中，青蛙独自吃饭、读书、睡觉、旅行、做手工，和游戏玩家全程没有交流。玩家能做的就是在“庭院”里采摘三叶草“赚钱”，为青蛙准备餐食、整理出发的行囊，然后青蛙会悄悄离开，玩家只能孤独地等它静静归来。偶尔，它会为玩家拍一张照片寄回，让玩家知道它身在何处，甚至还寄来一些“土特产”，带来小惊喜。不过，玩家和青蛙的联系也仅限于此，更多时候玩家见不到它，也不知道它在哪儿。

许多玩家表示，其实“养蛙”等于“养娃”，自己所做的一切和父母为自己所做的一切非常相似：推开家门，总会看到餐桌上摆好父母准备好的可口饭菜；离开家乡，奔向远方，日益年迈的父母除了惦念，能做的也只是为孩子整理行囊，多准备些衣物、食物，将这份家的温暖尽力延续得久一点。而父母辛劳半生就是希望多换得一些“三叶草”，让孩子获得更好的物质生活以及更安稳的成长条件。这份长情的付出，这些默默的奉献，是游戏内外并无二致的父母深情。

父母在老家是空巢老人，年轻一代就是游戏中的蛙，就是空巢青年。在一线大城市，年轻人一个人住，每天迎着人潮、挤十几站地铁上班、回家，日常饮食常靠外卖、速食，大部分时间里形单影只。长此以往，空巢青年就渐渐习惯了一个人过日子，也习惯面对激烈的竞争，却无处倾诉艰辛和苦痛的现实生活，对家人也多半“报喜不报忧”。

从这个角度来看，玩家与蛙之间的情感联系恰到好处但又不会过分亲密，不需要耗费很多精力，就能治愈空巢青年的空虚和寂寞。

还有人提出疑问，这些人每天都惦记着打开游戏看看青蛙的动态，为什么不愿意花时间与朋友交流？

娱评

请放下手机，

回到现实中来

春节将近，“空巢青年”满心欢喜地踏上回乡的路途，但也将面临甜蜜的烦恼。他们会遭到父母和家人盘问：谈恋爱了没有？升职加薪了没有？不少人会不耐烦，我以为，与其把它看作是一种逼问，不如看成温暖的问候，巧妙回答就好。

和父母久别相聚的那几天也要改变一下“空巢”时的习惯。多和他们说说话，而不是只有在“该吃饭了”“该睡觉了”“该起床了”这样的时刻才和父母说上一句话，哪怕是一起看看电视、一起散散步，也远比低头看手机的“自处”要好。因为那种家人在一起的温馨感觉，才是年迈父母最渴望的。

更重要的功夫在平时，我们需要和父母家人加强联系交流。哪怕隔几天跟他们通一次电话，发几条微信，告诉他们你最近在忙些什么，去了哪些地方，甚至在追什么剧，看什么小说，即便他们不太懂，但通过分享自己的生活，就能让家人感觉到你对他们的在乎。当城市里华灯初上，自己身心俱疲时，来自家人的关心，就能成为温暖身心的热汤。

只有内心充盈，才能无惧外在的“空巢”问题。即使一个人生活，同样可以丰富充实。多读书学习，多走出去交朋友，多培养兴趣爱好，多发展才华技能，人生就不会那么空虚、寂寞、冷了。所以，要跳出这种慵懒的心理，用积极的心态去安排生活，用详实的规划来填补无所事事的“无聊”时光。如能这样，不只是我们自己的“空巢”暖了、满了，也给了远方的家人一个安心的回应。

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