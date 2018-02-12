陈赫晒娃模式上线 自称玩游戏体力不如女儿

视频中，陈赫女儿安安在玩具面前非常努力，萌萌的背影也超级可爱，比不过女儿的陈赫也被戏称为女儿奴，晒娃模式已开启。
新浪娱乐讯 2月11日，陈赫[微博]在微博晒出女儿安安玩游戏的视频，并配文“玩不过她”，陈赫称女儿安安已经玩了一上午还这么有劲，真的是比不过女儿。
视频中，陈赫女儿安安在玩具面前非常努力，萌萌的背影也超级可爱，比不过女儿的陈赫也被戏称为女儿奴，晒娃模式已开启。
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陈赫安安玩游戏晒娃体力
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