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陈赫晒娃模式上线 自称玩游戏体力不如女儿

2018年02月12日 08:05 新浪娱乐
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视频中，陈赫女儿安安在玩具面前非常努力，萌萌的背影也超级可爱，比不过女儿的陈赫也被戏称为女儿奴，晒娃模式已开启。

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陈赫女儿安安陈赫女儿安安

　　新浪娱乐讯 2月11日，陈赫[微博]在微博晒出女儿安安玩游戏的视频，并配文“玩不过她”，陈赫称女儿安安已经玩了一上午还这么有劲，真的是比不过女儿。

　　视频中，陈赫女儿安安在玩具面前非常努力，萌萌的背影也超级可爱，比不过女儿的陈赫也被戏称为女儿奴，晒娃模式已开启。

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标签: 陈赫安安玩游戏晒娃体力

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