漫威十周年超级英雄齐聚 “C位”是钢铁侠

近日，漫威发布了一张十周年大合影，引来粉丝热议，旗下80来位超级英雄扮演者和核心制作人集体亮相，最终站在“C位”的，是钢铁侠扮演者小罗伯特·唐尼。

原标题：漫威十周年超级英雄齐聚 “C位”属于钢铁侠

漫威大合影

“C位”取义于英文单词“Central”（中央的、重要的），“C位”也就是最重要的中间位置。在各种人物聚集的场合，拍大合影时能站“C位”的都是核心人物。近日，漫威发布了一张十周年大合影，引来粉丝热议，旗下80来位超级英雄扮演者和核心制作人集体亮相，最终站在“C位”的，是钢铁侠扮演者小罗伯特·唐尼。

为什么是钢铁侠

漫威第一部作品就是《钢铁侠》

这种周年大合影，过去人们熟悉的是TVB（香港无线电视台）台庆，每年TVB台庆站位都称得上现实版“宫斗”“职斗”，多少辛酸泪。最终能站在中央位置的，必定是当年最红、最获力捧的演员。

在漫威十周年的合影上，钢铁侠扮演者小罗伯特·唐尼站在“C位”，他身旁是漫威影业总裁、18部超级英雄电影的制作人凯文·费奇，美国队长扮演者克里斯·埃文斯和“漫威之父”斯坦·李则坐在他俩身后。显然，这是漫威影业的四大核心人物。

小罗伯特·唐尼是C位

为什么是小罗伯特·唐尼？在好莱坞，他是当之无愧的一线大明星，就知名度而言，他站在“C位”也理所应当。但更重要的是，钢铁侠在漫威的超级英雄中具有特殊意义，漫威的第一部超级英雄电影就是2008年制作的《钢铁侠》，而后的辉煌从这里起步。

从漫威后续制作超级英雄电影的角色比重来看，钢铁侠的地位也非比寻常。在超级英雄集合的《复仇者联盟》系列，最催泪的部分由钢铁侠承担，比如《复仇者联盟1》最后，钢铁侠冒着生命危险拯救地球；剧情推动也靠钢铁侠，比如《复仇者联盟2》的大反派奥创是因为钢铁侠而诞生，幻视也是如此。而漫威制作的新版《蜘蛛侠》，钢铁侠被设计为新蜘蛛侠的导师。

10年135亿美元票房

大丰收背后，面临创新困境

10年时间，漫威已有18部已经上映的超级英雄电影，累计票房超过135亿美元，成绩斐然。

不过，在10年硕果面前，漫威也面临着后续发展的难题。《钢铁侠》《美国队长》《雷神》等大卖的独立系列电影都已完结，需要开发新的系列。此外，18部超级英雄电影在整体风格上略为雷同，观众审美疲劳，缺乏新意是创作上的最大困境。

漫威已有18部已经上映的超级英雄电影

值得注意的是，去年迪士尼完成了对21世纪福克斯的收购，而此前，漫威已经并入迪士尼旗下。这意味着，早些年漫威因濒临破产变卖给福克斯的那些版权，比如《死侍》《X战警》等，都将因为迪士尼的这次收购而回到漫威手中。这给漫威后续创作超级英雄电影提供了新的空间，粉丝们翘首以盼的金刚狼大战钢铁侠，以及蜘蛛侠、死侍互怼，有了可能性。

另一难题是，岁月流逝，这一批经典的超级英雄扮演者也年岁渐长，恐怕很难持续以超级英雄的体型继续在大银幕亮相，要知道，超级英雄们都是肌肉比例完美的形象。当然，换上新鲜血液拍摄新的版本，是好莱坞惯用招数，漫威仍可不断寻找新的超级英雄扮演者。对于演员而言，虽然因扮演超级英雄而大红，但对于创作生涯来说，固定在同一个角色并不利于职业多元发展，小罗伯特·唐尼、克里斯·埃文斯都曾表示想尝试超级英雄以外的角色，他们也确实都试过，但无论演什么，人们仍不可避免地将他们和钢铁侠、美国队长联系起来。

（原标题：漫威十周年超级英雄齐聚 “C位”属于钢铁侠）

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